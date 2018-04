Egy kisvárosnyi, egészen pontosan húszezer, fogyatékossággal élő hallgató tanul az angliai Open University kurzusain. Az 1969-ben alapított, a távoktatásra specializálódott, 174 ezer beiratkozott hallgatójával a világ legnagyobb felsőoktatási intézményei közé tartozó egyetem vezetői – úgy tűnik – komolyan veszik az „open”, vagyis a „nyitott” jelzőt, a tanulási nehézségekkel küzdő és a különböző fogyatékossággal élő hallgatók számára egyaránt megfelelő tanulási lehetőségeket biztosítanak.

Az intézmény – amelynek kurzusaihoz a világ bármely pontjáról lehet csatlakozni – oktatói ugyanis felismerték, hogy az online oktatás pont megfelel azoknak, akik fogyatékosságuk miatt nehezen vagy egyáltalán nem tudnának bejárni egy egyetemre vagy főiskolára, speciális eszközök hiányában pedig az órákon sem tudnának részt venni. Az Open Universityn – ígérik honlapjukon – személyre szabott vizsgáztatással, különböző formátumban elérhető tananyagokkal, speciális felszerelésekkel segítik fogyatékossággal élő hallgatóit, akik saját tempójukban haladhatnak a kurzusokkal. Többek között ergonomikus berendezésekkel, speciális hangszórókkal, képernyőnagyító és -olvasó szoftverekkel, beszédszoftverekkel, speciális szemüvegekkel könnyítik meg a fogyatékossággal élő hallgatók dolgát, a látássérült egyetemisták például Braille-könyv formájában is megkaphatják a tananyagot, míg a diszlexiás hallgatók számára többek között speciális tankönyveket biztosítanak.

Mi a helyzet itthon?

Magyarországon is felismerték már, hogy az online oktatás jó eszköz lehet a hátrányos helyzetű és a fogyatékossággal élő diákok számára. Az egyik sikeres projekt az E-tanoda nevű mentorprogram: budapesti gimnazisták online tanórákkal segítenek hátrányos helyzetű, az ország más részein élő társaiknak. Az alkalmakhoz a Microsoft Teams tanulásmenedzsmentet segítő platformját használják, amely beépített Skype, chat és fájlmegosztó funkcióval is rendelkezik – vagyis minden olyannal, amire szükség lehet.

© Fazekas István

A tanulnivaló összeállítása a #school tananyagfejlesztő program segítségével történik, játékos formában, Prievara Tibor – az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumának angoltanára – gamifikációs módszerét használva készülnek digitális feladatsorok egy-egy témához – derül ki a program honlapjáról. Jelenleg 44 mentor és 38 mentorált bevonásával folyik a munka.

Online oktatás a kórházban

Az online oktatás azok számára is segítség lehet, akik hosszabb időt kénytelenek kórházban tölteni, eközben azonban szeretnének haladni az iskolai, egyetemi tananyaggal is. A Kórházsuli önkéntesei – középiskolások és egyetemisták - segítenek egyedi digitális tananyagokkal és korrepetálással tartós kórházi ápolásra szoruló gyereknek. A 2016/2017-es tanév második felében összesen 51 beteg diákot tanítottak 11 kórházban.

A Kórházsulinak három fő pillére van: a kórházba került diákok a Moodle platformon keresztül megkapják a számukra fejlesztett online, interaktív tananyagot, Skype-korrepetálás lehetőségét is igénybe vehetik, az otthon gyógyuló gyermekeknek egyetemisták segítenek mentortanári segítség és szülői felügyelet mellett, emellett más – közösségépítést is szolgáló – programokat is szerveznek.