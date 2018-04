Pénz, idő, kényelem – ez a három legfőbb ok, amely miatt érdemes online tanulni (bár mint korábbi cikkünkben megmutattuk, sok diák és felnőtt számára ez az egyetlen lehetőség a tanulásra). Nem kell eljárni semmilyen iskolába, különórára, otthonról a laptopon, tableten, de akár telefonon is lehet tanulni. Jó megoldás a folyamatos időhiánnyal küzdőknek, hiszen az online kurzusokat bármikor el lehet kezdeni, az előadásokat a nap huszonnégy órájában, akár az éjszaka közepén is meg lehet nézni, ahogy a gyakorlati feladatokat is meg lehet oldani reggeli közben, két megbeszélés között a munkahelyen, a vonaton vagy a buszon, akárhol és akármikor.

A legtöbb online tanulási platformon ráadásul a megvásárolt kurzust annyiszor lehet megnézni, ahányszor csak szeretné az előfizető – vagyis ha kiderül, hogy egy új munkahely, az egyetem elkezdése vagy családi okok miatt egy időre abba kell hagyni a tanulást, később folytathatja az új ismeretek elsajátítását. Akár egy könyvet, amit ha egyszer megveszünk, megmarad a polcon.

A kényelem mellett persze fontos tényező a pénz is – míg egy magántanárnál vagy egy hagyományos tanfolyamon több tízezer forintot kell költeni, egy megbízható online oktatási platformon ugyanazt a szakmai minőséget meg lehet kapni a tanfolyami árak töredékéért.

Sőt némi utánajárással ingyenes kurzusokat is találhat az, aki ezt az oktatási formát választaná: az Eduline online oktatási oldalán például bárki tanulhat zongorázni, méghozzá teljesen ingyen, az általános és középiskolások pedig matematika-, biológia- és fizikaleckéket vehetnek díjmentesen. Ezekre egyébként külön is rá lehet keresni az oldalon, a kurzusokat ugyanis nemcsak téma szerint csoportosították, hanem nézettség és ár szerint is, így pár kattintással el lehet érni az ingyenes tanfolyamokat.

Kik készítik az online kurzusokat?

Egyetemi oktatók, középiskolai tanárok, felnőttképzésben dolgozó szakemberek. Az Eduline online oktatási oldalának egyik legnépszerűbb kurzusát – az SQL-lekérdezések összeállítása – például a Gábor Dénes Főiskola mestertanára állította össze, míg az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány érettségi-előkészítőit is elismert szakemberek, oktatók készítették. Lehet találkozni közgazdász, webfejlesztő, marketingmenedzser vagy éppen pszichológus oktatóval is, de a különböző oktatóközpontok képzései is megtalálhatók az oldalon.

Akinek folyamatos tanári visszajelzésre van szüksége a hatékony tanuláshoz, annak sem kell lemondania az online képzésekről, az Eduline online oktatási oldalán ugyanis bárki konzultálhat az adott kurzus oktatójával e-mailben, Skype-on, de a többi tanulóval is fórumozhat. A videós formátum is segít a tananyag megértésében, több kurzust pedig úgy állítottak össze az oktatók, hogy az utolsó lecke végén egy teszttel tehetik próbára tudásukat a tanulók. Az emelt szintű történelemérettségi online felkészítője például tíz témakörből áll, az utolsó videó megtekintése után próbaérettségit tölthetnek ki a beiratkozók.

Hasonló az Eduline platformján megtalálható nyelvvizsga-felkészítő kurzusok felépítése is – az oktatók nemcsak az egyes nyelvvizsgatípusok feladatait ismertetik, gyakorlási lehetőséget is adnak, a nyelvtanulók felkészülési tanácsokat és letölthető segédanyagokat is igénybe vehetnek.