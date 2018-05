Nyelvtanulás - másképp

Akik önszorgalomból fejlesztenék nyelvtudásukat, azoknak tökéletes választás a sokak által ismert, ingyen elérhető Duolingo, amellyel jó ideje magyar közvetítő nyelvvel tanulhattok angolul. Ha más nyelvet tanulnátok, némi angoltudásra szükségetek lesz, ugyanis a Duolingo legtöbb nyelvi kurzusának közvetítő nyelve az angol. De akinek ez nem probléma, az tanulhat többek között németül, spanyolul, kínaiul, görögül, románul, ukránul, sőt még japánul is.

Az alkalmazás ráadásul a nyelvtanulók versenyszellemét is felhasználja az oktatáshoz: családtagok, barátok, ismerősök csoportokat hozhatnak létre, és egymással versenyezve tanulhatnak idegen nyelveket. Ehhez a Duolingo Clubs nevű alkalmazást kell letölteni, ahol aztán a csatlakozott tagok láthatják egymás eredményeit, így egymást motiválhatják.

Programozás kezdőknek (is)

Bárhol, bármikor lehet programozást tanulni a Sololearn nevű ingyenes alkalmazással, amelyet több mint egymillióan letöltöttek már. Különböző programnyelvek (például Java, C, C++ stb.) ismeretét lehet elsajátítani vagy éppen továbbfejleszteni. Egy leírás, kvázi lecke után (ahol példa is van szemléltetésként) következnek feladatok, kérdés-válasz jellegűek, amelyekre az azt megelőző lecke alapján kell válaszolni. A Duolingóhoz hasonlóan a Sololearn is ad lehetőséget versenyzésre: ki lehet hívni más tanulókat, akikkel aztán össze lehet mérni a már megszerzett tudást.

Egyetemi szintű előadások

A TED fejlesztői összegyűjtötték különböző tudósok, kutatók, fejlesztők és ismert személyek előadásait. A technikától a művészeten át a lélektanig bármilyen témában lehet előadást hallgatni. Így lehet részt venni egy egyetemi szintű nagyelőadáson otthonról, a fotelban ülve. Az alkalmazás ingyen elérhető IOS és Android rendszerre is, és bár angol nyelvű, a magyar felirat jól működik hozzá. A TED-hez hasonló app a Khan Academy alkalmazása, amely szintén nagyon népszerű: videók és szövegek segítségével lehet tanulni a közgazdaságtantól a művészettörténeten át a programozásig.

Online oktatási platform

Az Eduline online oktatási oldalán érettségi- és nyelvvizsga-felkészítő kurzusok közül is lehet válogatni, a magánórákra szánt költségek töredékéért. Emellett számos idegen nyelvi, informatikai és egyéb szakmai, valamint hobbitanfolyamra lehet jelentkezni, akár ingyen is. A kurzusokat egyetemi oktatók, középiskolai tanárok, felnőttképzésben dolgozó szakemberek készítik, akikkel lehet konzultálni e-mailben, Skype-on, de akár a többi tanulóval is fel lehet venni a kapcsolatot. A videós oktatóanyagok hozzájárulnak a biztosabb megértéshez, több kurzust pedig úgy állítottak össze az oktatók, hogy az utolsó lecke végén egy teszttel tehetik próbára tudásukat a tanulók.