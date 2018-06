A YouTube legjobb tudományos csatornáit választotta ki a GeekWrapped csapata, hat különböző – csillagászati, fizikai, matematikai, biológiai, kémiai és általános – kategóriába sorolva a népszerű tudományos YouTube-csatornákat. Ezek közül számos csatornának több millió feliratkozója van: a sokféle tudományos és technikai témával foglalkozó SciShow-t például 5 400 ezren követik, a rövid geológiai, anatómiai, etológiai, pszichológiai videókat kínáló MinuteEarth-t kémillióan, a TED csatornáját pedig majdnem tízmillióan követik figyelemmel.

Ám nem csak ezeket a YouTube-csatornákat érdemes követni – a következő csatornákon is hetente több érdekes tudományos videót nézhetünk meg.

Physics Girl és Numberphile

A Massachusetts Institute of Technology, vagyis az MIT két hallgatójának, Dianna Cowernnek és Tyler DeWittnek is népszerű Youtube-csatornája van. A közel egymillió feliratkozóval rendelkező Physics Girl csatornán nagyon érdekes fizikai kísérleteket hajtanak végre. Tyler DeWitt – aki jelenleg is PhD-hallgatója az egyetemnek – oktatóvideóival segít a hallgatóknak kémiából, de nemcsak egyetemistáknak, ugyanis csatornája komoly mentőöv lehet a középiskolai tananyagban elakadt diákoknak is.

Brady Haran filmkészítő, a BBC volt munkatársa ma már csak a Youtube-nak él. Numberphile nevű Youtube-csatornájának közel két és félmillió követője van. Matematika témájú videóiról azt írja a GeekWrapped, hogy azok számára is érdekes lehet, akiket nem érdekel a matek. Brady Harannek egyébként számos más témájú csatornája is van a Youtube-on: a Periodic Videos nevű csatorna a kémia, a Sixty Symbols pedig a fizika és a csillagászat világába vezet be.

Tudományos kurzusok – magyarul

