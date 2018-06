Elengedhetetlen időben elkezdened a szakmai tapasztalatgyűjtést, ha a későbbiekben ki szeretnél tűnni „versenytársaid”, azaz a többi pályázó közül. Azonban számtalan előnye ellenére is sokan ódzkodnak a gyakornoki munkáktól, jórészt alaptalanul. Mutatjuk az 5 leggyakoribb tévhitet (és a valóságot)!

Nem vitás, vannak ilyen munkahelyek szép számmal, azonban sok cégnél éppen az ellenkezője igaz. Habár az elején valószínűleg inkább adminisztratív feladatokkal bíznak meg, ha jól teljesítesz, egyre több projektbe vonnak be, így hosszú távon szakmailag is rengeteget fejlődhetsz. Különösen, hogy fokozatosan a munkaadók is belátják, hogy a gyakornokokból kiváló utánpótlás lehet. Az egyéb, ún. „soft skill”-ek (mint a felelősségvállalás, kommunikáció, időmenedzsment) fejlesztéséről nem is beszélve!

Biztosan Te is érzed, hogy ez a kifogás elég gyenge lábakon áll. Rengetegen össze tudták/tudják hangolni a kettőt, különösen nyáron, amikor az iskolai teendők is szünetelnek. Emellett szerencsére egyre több cég kezeli rugalmasan a munkaidőt, sőt a ZH-hét, illetve vizsgaidőszak fogalmak velejáróival is tisztában vannak, ezért segítőkészen állnak a kérdéshez.

A munkaadók egy része valóban a szakmai tapasztalatszerzést „ajánlja fel” kompenzáció gyanánt, ugyanakkor sok helyen a gyakornokoknak is jár fizetés. Jelen esetben annak megfelelően érdemes elhelyezkedned, hogy mi az, amit rövid, illetve hosszú távon el akarsz érni, és ehhez mennyire illeszkednek az adott cég szakmai jellegű, valamint pénzbeli juttatásai.

4. Nem vagyok elég felkészült/nincs elég tapasztalatom a komoly feladatok elvégzéséhez.

Természetesen senki nem várja el tőled, hogy a pályád elején tisztában legyél a szakmai múltat igénylő dolgokkal. Egy gyakornoki pozíció éppen azért lehet hasznos, mert elsajátíthatod a pályád alapjait, bátran kérdezhetsz, így felkészülhetsz a tanulmányaidat követő „nagy megmérettetésre”.

5. A jövőbeni munkaadóm szemében csak a teljes munkaidős állások érnek valamit.

Éppen ellenkezőleg. A munkaadók rendkívül pozitívan értékelik, ha az adott jelentkezőnek már van gyakornoki tapasztalata, annak ellenére, hogy nemrég diplomázott. Ebben a kérdésben nem az a lényeg, hogy egy héten 40, vagy 20 órát dolgoztál, hiszen a hozzáállásod és a szorgalmad így is megmutatkozik.

Ne hagyd, hogy ezek a sztereotípiák elbizonytalanítsanak, inkább próbáld ki magad élesben, és profitálj az előnyökből!

