Közösségi nyelvtanulás, más néven language exchange – ma már több tucat olyan oldalt és alkalmazást lehet találni, amely nyelvtanulóknak segít abban, hogy ingyen fejleszthessék kommunikációs készségeiket. Vagyis nem teljesen ingyen: magyar nyelvleckékért cserébe. A language exchange lényege ugyanis, hogy a különböző anyanyelvű emberek egymásnak oktatják saját nyelvüket. Ha például valaki magyar anyanyelvűként angolul szeretne beszélgetni valakivel, így készülve a szóbeli nyelvvizsgára vagy egy külföldi utazásra, csak annyit kell tennie, hogy regisztrál egy language exchange oldalon, ahol megtalálhatja azokat az angol anyanyelvű felhasználókat, akik magyarul szeretnének tanulni, és szívesen adnának angol nyelvleckéket érte.

Ilyen oldal például a The Mixxer vagy a Let's Talk in English – a regisztráció után be kell állítani az anyanyelvet és a tanult idegen nyelvet, a rendszer pedig megmutatja, hogy kik a potenciális tanulótársak. Ezután már csak fel kell venni velük a kapcsolatot, és elkezdeni a beszélgetést (felváltva mindkét nyelven) a Skype-on, a Viberen vagy más felületen.

Csoportos nyelvtanulás – másképp

Ahogyan arról korábban már írtunk, a Duolingo is jó választás, az ingyenes alkalmazással ugyanis magyar közvetítő nyelvvel lehet angolul tanulni. Aki angolul már beszél, sokkal több nyelv közül választhat, van például német-, spanyol-, kínai-, görög-, román-, ukrán-, sőt japánkurzus is. A felhasználók kitölthetnek egy szintfelmérő tesztet, amelyből megtudhatják, milyen szinten érdemes elkezdeni a tanulást. Be lehet állítani, hogy napi egy, tíz, húsz, harminc vagy hatvan tapasztalati pontot akar valaki szerezni – tíz tapasztalati pont körülbelül öt perc használat után jár. Ha valaki betartja a vállalásait, lingotokat kap, amelyeket „levásárolhat”, például extra kurzusokat vehet.

© Fazekas István

Az alkalmazás ráadásul a nyelvtanulók versenyszellemét is felhasználja az oktatáshoz: családtagok, barátok, ismerősök csoportokat hozhatnak létre, és egymással versenyezve tanulhatnak idegen nyelveket. Ehhez a Duolingo Clubs nevű alkalmazást kell letölteni, ahol a tagok láthatják egymás eredményeit, így egymást motiválhatják.

Szókincsbővítés többféleképpen

A Forvo nevű oldalt is érdemes kipróbálni: a Forvo valójában egy hatalmas adatbázis, ahol a szótanulás mellett a kiejtést is lehet gyakorolni. A 14 nyelvet kínáló Babbel segítségével szintén lehet gyakorolni a kiejtést, csupán ki kell választani a szintet. A Babbel 2000-3000 szavas szótárt és interaktív feladatokat is kínál, egy rövid regisztráció után ki is lehet próbálni. A Speak&Translate fordítóprogram beszédfelismerésének köszönhetően pedig még a különféle nyelvjárásokat is megkülönbözteti. Az app 117 nyelvről fordít szövegek alapján, és 54 nyelvről beszéd alapján is. A Speak&Translate csak telefonos alkalmazásként érhető el, de iOS és androidos rendszerre egyaránt használható.

Az Eduline online oktatási oldalán érettségi- és nyelvvizsga-felkészítő kurzusok közül is lehet válogatni, a magánórákra szánt költségek töredékéért. A kurzusokat egyetemi oktatók, középiskolai tanárok, felnőttképzésben dolgozó szakemberek készítik, akikkel lehet konzultálni e-mailben, Skype-on, de akár a többi tanulóval is fel lehet venni a kapcsolatot. Az oldalon tanulhattok többek között angol, német, de még norvég kifejezéseket is elsajátíthattok.