Havonta félmillió forintot is megtakaríthat egy átlagos hazai vállalkozás, ha áttér a szoftveres számlafeldolgozásra. A megdöbbentő számadatnak az ad aktualitást, hogy a tervek szerint 2018. július 1-jétől azokat a számlákat, amelyek adóalanyok közötti, belföldi áfás ügyletekről szólnak, valamint amelyekben az áthárított áfa összege eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot, tételesen és valós időben be kell majd jelenteni az adóhatóságnak a számlázó programok és az adóhatóság rendszere közötti gép-gép kapcsolat segítségével, manuális beavatkozás nélkül. Ez vonatkozik a számlatömbön kiállított, papír alapú számlákra is!