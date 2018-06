Lehet-e a NAV-hoz be nem kötött számlázóprogramot használni?

Vannak vállalkozások, amelyek a jellegükből fakadóan soha nem bocsátanak ki 100 ezer forint áfa-tartalmú számlát. Például azért, mert alanyi adómentesek, vagy azért, mert mondjuk cipőboltot működtetnek, ahol nem életszerű az ilyen nagy összegű értékesítés. Kérdés, hogy e vállalkozásoknak is be kell-e szerezniük a NAV rendszerével összekötött számlázószoftvert? Az adóhatóság állásfoglalása szerint az adóalany mindaddig használhatja az adatszolgáltatásra nem alkalmas számlázóprogramját, amíg nem kell adatszolgáltatást teljesítenie. Vagyis nem állít ki a számlázóprogrammal egy másik belföldi adóalany részére olyan számlát, amiben legalább 100 ezer forint összegű áfa van. Az ilyen program használatát a NAV nem szankcionálja. Ám nem érdemes kockáztatni, hogy ha a vállalkozás egyszer mégis elad valamit 100 ezer forint áfa-tartalommal, s nem tudja teljesíteni törvényi kötelezettségét, mert nincs NAV-álló számlázóprogramja. Az adóhatóság állásfoglalása szerint ugyanis nem az a probléma, ha a számlázószoftver nem képes adatokat küldeni a NAV felé, hanem az, ha a vállalkozó kibocsát olyan számlát, amelyet köteles beküldeni az adóhatóságnak, de annak adatai – bármilyen ok miatt – nem jutnak el a NAV szervereire.

Milyen számlázószoftverek léteznek?

Magyarországon kétféle számlázószoftver használható: a saját számítógépre telepített és a felhőalapú (ezeket időnként online számlázóként is említik). A lényeg, hogy amikor a NAV kijelenti, a számlázószoftvereket úgymond „online-osítani” kell, tehát be kell kötni közvetlenül az adóhatósághoz, az minden számlázószoftvert érint – legyen az akár felhőalapú, online, akár a vállalkozó vagy könyvelője saját gépére telepített. Utóbbinál érdemes figyelni arra, hogy mindig fel kell telepíteni az aktuális jogszabályoknak megfelelő verziót. Azért is előnyösek a böngészőből használt online számlázók, mert ezeket egyáltalán nem kell telepítgetni, folyamatosan követik a jogszabályokat és automatikusan frissülnek, magyarul folyamatosan NAV-állók. Tévhit egyébként, hogy a jogszabály tiltja azon számlázó szoftverek használatát, amelyek nem NAV online-kompatibilisek, tehát amelyek nem képesek az adatszolgáltatás végrehajtására. E szoftverekkel azonban csak 100 ezer forint áfa-tartalomnál kisebb számla bocsátható ki.

A számlák automatikusan továbbítódnak a NAV felé?

Rendkívül fontos mindig meggyőződni arról, hogy a használt számlázóprogram kompatibilis-e a NAV követelményeivel, követi-e az aktuális jogszabályokat. A számlák NAV felé történő küldése teljesen automatikus lesz, ezzel a NAV követelményeinek megfelelővé fejlesztett számlázóprogramot használónak semmilyen teendője nem marad. Egyszerűen kibocsátja a vevő felé a megfelelő számlákat, és ha az adott számlára vonatkozik a jogszabály, tehát kötelező elküldeni a számla adatait a NAV rendszere felé, ezt a számlázóprogram önállóan, automatikusan, a vállalkozó számára észrevétlenül végre fogja hajtani. Az adatszolgáltatást minden esetben a számlázószoftvernek kell elvégeznie (ez vonatkozik a technikai műveletekre, a kommunikációra stb.). Arra azonban figyelni kell, hogy a hibás, hiányos vagy meg nem történt adatszolgáltatásból fakadó jogi és anyagi retorziók minden esetben a vállalkozót/számlakibocsátót terhelik.

A cikk teljes szövegét az Adózóna.hu oldalunkon itt olvashatja el.