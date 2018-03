1. Seedlip

Néha olyan termékkel lehet igazán nagyot robbantani, amit a középkorból élesztünk fel. Ben Branson, erdei házának konyhájában, az 1651-ben írt, A desztilláció művészete című könyv társaságában alkotta meg a Seedlip italokat. Így folytatva családja 300 évre visszatekintő kertészeti múltját, és reményei szerint megváltoztatva a világ iváshoz való viszonyát. Alkohol nélkül! A különböző növényekből és fűszernövényekből készített Seedlipekből ugyanis hiányzik ez az összetevő, ám úgy lehet őket fogyasztani és felhasználni, mint bármelyik röviditalt, hiszen ízeinek jellegében, érettségében hasonló azokhoz. A Benék kertjében termesztett növényekből elkészített, a középkori alkimistáktól kölcsönvett italok szép lassan meghódítják a világot: már ott vannak a világ legjobb koktélbárjaiban és néhány Michelin-csillagos étteremben is.

© https://www.facebook.com/seedlipdrinks/

2. Califia Farms

Unalmasak az alaptermékei? Csavarjon egyet rajtuk és persze a designon is! Éppen ez történt a Califia Farmsnál, ami nemcsak egészen különleges tejtermékeket dob piacra, hanem azok csomagolásait sem veszi félvállról. Legyen szó egyszerű kókusztejről, pekándióval és karamellel ízesített mandulás kávékrémről, csokoládés, proteinben gazdag mandulatejről vagy előre csomagolt feketekávéról, a Califia Farms minden doboza gyönyörű színeivel, ízléses betűtípusaival és a termékelőnyök feltűnő, mégis elegáns kommunikációjával teszi kivételesen vonzóvá a márkát. Nem csoda, hogy a brand kapott már díjat termékei és azok csomagolása miatt egyaránt. Érdemes megnézni kivételes kommunikációjukat is az Instagram-oldalukon!

© https://www.facebook.com/CalifiaFarms/

3. Brain Dead

© eu.braindead.xxx

Míg a fast fashion márkáknak minden feliratot és szimbólumot többször is át kell gondolniuk, hogy biztos nem csapnak-e majd botrányt a piacon, a kisebb indie márkák boldogan válhatnak világpiaci szereplővé az interneten keresztül – gyakorlatilag bármilyen meghökkentő designnal. Ezt teszi a Brain Dead is, melynek pólói, pulóverei, sapkái olyan mintákkal játszanak, mintha egyenes egy acid trippen születtek volna. A brand számos, a világ különböző részeiről származó designer és művész által született meg, akiket leginkább a punk, az underground képregények és a deszkás szubkultúra ihlet meg.

4. Aden + Anais

© https://www.facebook.com/adenandanais.eu/

Mikor 2003-ban Raegan Moya-Jonesnak megszületett első gyermeke, meglepte, hogy csak nehéz, pamutból készült pólyákat tudott vásárolni. Ebben erős piaci rést látott. 2006-ban aztán megjelentette saját, muszlinból készült pólyáit, melyek könnyedsége – és persze különleges designja – azonnal óriási sikert aratott. A siker pedig Raegan számára egyet jelentett azzal, hogy új termékeket is piacra dobjon. Például egyedi designnal és sormintákkal ellátott pelenkákat, hogy a babák is mindig csinosak, trendik lehessenek. Az ötlet és a márka, az Aden + Anais pedig világsiker lett. Holott Raegan csak egy hétköznapi tárgyra tett rá mintákat. Igaz, olyanra, amire eddig senki nem gondolt. Mellesleg minden minta mögött egy-egy külön történet is áll.

5. Brandless

Míg az előbb említett Califia Farms egy alapvetően hétköznapi termékcsaládot bátor ötletekkel és blikkfangos designnal adott el, a Brandless mindennek az ellenkezőjét tette: elfelejtett minden márkajelzést. 113 termékük különböző színű csomagolásán szigorúan csak maga a termék neve és a legfontosabb termékinformációk találhatók meg egy fehér négyzetben. Díszítő elem a lehető legritkábban bukkan fel, logó pedig soha. Ami pedig még igazán fontos: legdrágább termékük is csupán három dollárba kerül. De éppen ez a lényeg. Tina Sharkey, a márka egyik alapítója szerint napjainkban az élelmiszerek árának 40%-a egyszerűen a brand költsége – ám ha valaminek nincs márkája, azt nem kell túlfizetni, a termék olcsóbb lesz. Ráadásul minden árujuk jól is mutat egymás mellett: legyen az egy ketchup és mondjuk egy kézkrém. Így pedig otthonunk is esztétikusabb hatást kelt.

© brandless.com

6. Nesterly

Az óriási városokban egy milleniál csak álmodhat arról, hogy egy tágas családi házban éljen egy kisebb, szegényesebb albérlet helyett. Hogy mit lehet ez ellen tenni? Újra feltalálni a társbérlet fogalmát, kicsit átalakítani, majd csinálni belőle egy applikációt. Ezt tették Noelle Marcus és Rachel Goor, a Nesterly alapítói. Az alkalmazással magányos, többszobás családi házakban élő emberek kínálhatnak szállást olyanok számára, akik anyagilag nem engedhetnék meg maguknak a hasonló környezetet. A felhasználók leginkább magányos idősek és fiatal egyetemisták. Előbbi társaságot és segítséget nyer a háztartásban, utóbbi pedig szép, központi helyen élhet, barátságos áron. A Nesterly pedig egyszeri adminisztrációs díj után csak a bérletár 2%-ára tart havonta igényt. Mindenki nyer.

7. DiDi

2012 júniusában jelent meg a Didi Dache, kínai autómegosztó-applikáció, ami az évek alatt elképesztő dinamikával kereste az új lehetőségeket és közönségeket. Eleinte ez az alkalmazás is csak az alapvető utazási igényeket szolgálta ki, lehetővé tette, hogy taxit, autót, sofőrt béreljünk magunknak. A 2014-ben indított DiDi Premierrel azonban az addigi hétköznapi közönség mellett azokat a prémium ügyfeleket is megcélozták, akik már inkább menőbb járgányokban utaznának képzett, profi sofőrök mellett. 2015-ben a DiDi már az ország legnagyobb rideshare-alkalmazásává nőtte ki magát, ám a fejlődésnek még ekkorra sem volt vége – a DiDi Expresszel például már a kereskedelem szereplőit is megszólították. A DiDi Bus csoportoknak kínál olcsó és egyszerű megoldást az utazásra, ettől az évtől pedig már bicikliket is lehet foglalni a rendszerrel. Vagyis nincs megállás. A DiDi felhasználói 2017-ben összesen 1,43 milliárd utazást bonyolítottak le. A cég terve, hogy a világ populációjának 50%-a egyszer a DiDi-t használja. Komoly esélyük van rá.

8. ULTRA

Azzal minden munkaadó tisztában van, hogy nem mindegy, kit veszünk fel munkaerőnek, ám mindezt az ULTRA nevű szoftvertesztelő cég az eddiginél is komolyabban vette. A cég célja, hogy bebizonyítsa, amit először egy munkavállalónál hátránynak tekinthetnénk, az valójában előny. Ezt a logikát tekintve leginkább autisztikus munkaerőt keresnek. A magyarázat egyszerű: köztudott, hogy több autizmussal élő személynek kiemelkedő képességei vannak, jobban átlátják a bonyolult rendszereket és mintákat, emellett jobban tűrik a monotonitást is. Vagyis tökéletes szoftvertesztelők. Az ötlet működött: az ULTRA 56 százalékkal több bugot tud észlelni, mint nagy kihívójuk, az IBM, ráadásul közben egy olyan rétegnek biztosít munkát, akik alapvetően ki vannak zárva a munkaerőpiacról. Pénz és jó társadalmi megítélés: pipa!

9. Doritos

© https://www.facebook.com/doritos/

A Doritos tökéletes példa arra, hogy egy terméket mindig, minden esetben tovább lehet fejleszteni. A híres háromszög alakú chips 1966-ban debütált, ikonikus sajtos íze, ami jelenleg is a márka legerősebb terméke pedig 1972-ben jelent meg. 1992-ben alapos változásokat vezettek be a terméknél, a sajt íz sokkal természetesebb lett és megoldották azt is, hogy eltűnjön a "Doritos lehelet", a randik óriási ellensége. Bár a Doritos 1994-ben már 1,3 milliárd dollár bevételt könyvelhetett el, gyártója, a PepsiCo még mindig úgy gondolta, hogy van mit fejleszteni – erre pedig rá is szántak 50 millió dollárt. Ennek eredményeképpen a chipsek 15%-al vékonyabbak és 20%-al nagyobbak lettek, és lekerekítették a háromszögek sarkait is, melyek többé így nem tudtak letörni, hogy felesleges chips törmelék képződjön belőlük a zacskó alján.