„Most még nem tudok fizetni, de a következő már pénzes meló lesz!” „Össze tudsz dobni nekem egy logót gyorsan?” „Összeteszel egy prezit nekem holnapra? Ez egy nagy pályázathoz kell, ha összejön, Te is jól jársz majd.” Ismerősek ezek a mondatok?

Ezekkel a „szakmai felkérésekkel” minden grafikus találkozott már, de lehet, hogy vállalkozóként is mondtunk hasonlót, annak ellenére, hogy egy brandet építünk, és hosszú távon gondolkozunk. Ha a termékünkkel vagy szolgáltatásunkkal szemben igényesek vagyunk, és a lehető legjobbat akarjuk adni, miért pont a logón, honlapon vagy a csomagoláson spórolnánk?

Az unokaöcs (d)effektus

Ahogyan legendásak a magyar mérnökök, ugyanúgy a designer szakmában is rengeteg tehetség van itthon. Valahogy mégsem találnak egymásra a hazai vállalkozásokkal. Akad persze sok pozitív példa, a „street food” brandek bármelyikét ide lehetne sorolni, ám sokkal gyakoribb, hogy a vállalkozásban valakinek a rokona/ismerőse dobja össze az arculatot, pedig ma már ezt egyáltalán nem engedhetnénk meg magunknak. A branding szakemberek mind egyetértenek abban, hogy ez lenne az „alap”. Azaz, ha a megjelenés nincs rendben, nincs is értelme továbblépni. Ugyanis nemcsak vevőként, hanem partnerként és munkavállalóként is jobban megbízunk egy olyan cégben, amely szép, átgondolt, a márka üzenetét hűen tükröző arculattal rendelkezik.

Nem értünk hozzá?!

Nehéz bevallani, ha valamihez nem értünk, még nehezebb ezt elismerni cégvezetőként. Kicsit úgy vagyunk a designnal is, mint a focival: mindenki tudja a tutit. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy nem így van. Akadnak persze ösztönös zsenik, de a legtöbb esetben jobb, ha egy profit kérünk fel a feladatra. Nem feltétlenül a szépérzékkel lehet a probléma a vezetőknél, máshol kell keresni a megoldást. Bármilyen hihetetlen: ez egy szakma. Az azonban fontos, hogy vállalkozóként ismerjük a vevőinket, és ezt a tudást át is adjuk a tervezőnek. Ez egy közös munka és nem egyszerű „kreatívkodás” a designer részéről (sem).

Szép=jó

Az arculat, a logó, a weboldal nem egyszerűen részei a vállalkozásnak, hanem alapvetően meghatározzák azt. Ugyanis nincs gyorsabban működő marketing eszköz az arculatnál. Ha valaki ellátogat a weboldalunkra és ott nem egy kidolgozott, átgondolt, a célközönségünkhöz passzoló designt lát, akkor máris elvesztettük az illetőt. Természetesen egy igényes oldal esetében sem feltétlenül mutatkozik meg rögtön a pozitív hatás, sokszor nem lesz azonnal vásárlás a jó benyomásból, viszont jól fogja érezni magát a potenciális ügyfél, és emlékezni fog ránk, mert egyfajta bizalom alakul ki benne a céggel szemben.

Lássunk egy gyakorlati példát!

Tavaly év végén kiírtak egy logópályázatot Kiskőrös város 300 éves évfordulójára. És hát finoman szólva sem a grafikusok szerint legjobbak nyertek. Persze mondhatjuk, hogy mindenkinek más a szép. De hogyan kerülhet a harmadik helyre egy ilyen logó:

Amikor az alábbi pályaművek még csak helyezést sem kaptak:

És ha nem negatív példákat, hanem mintákat keresünk, ezen az oldalon rengeteget találunk: http://brandingjournal.hu/

Igenis pénzkérdés (is)

Vállalkozóként egy dolgot gyorsan megtanulunk: semmi nincs ingyen. Mégsem költünk szívesen a designra. És bár a legtöbb alkotóban megvan a szakmai igényesség a saját munkája iránt, biztosan kevesebbet fog foglalkozni egy olyan projekttel, amiért nem vagy alig fizetik meg. Szóval ne alkudozással kezdjünk.

Mondhatjuk például, hogy a Nike logó csak egy pipa és pillanatok alatt készült el. Mégis ma ezzel azonosítják az egyik legértékesebb brandet a világon, és higgyük el, nem véletlenül született és lett olyan, amilyen. De talán még jobban alátámasztja a design értékét a Design Management Institute 2015-ös kutatása. Ebből az látszik, hogy a design vezérelte cégek 10 év alatt több mint 200 százalékkal jobb eredményeket értek el, mint a legjobban prosperáló 500 vállalat (S&P 500).

