1. Finom áramlás nagy pocakkal

Ha valaki szeretne tudatosan felkészülni a szülésre, illetve megőrizné kondícióját a várandósság ideje alatt is, a legjobb, amit tehet, ha a terhesség tizenharmadik-tizennegyedik hététől legalább heti egy alkalommal eljár kismama jógára. A kimondottan várandósok számára megalkotott Birthlight módszerrel a jógaóra során elsősorban a gátizmok erősítésére kerül a hangsúly, hiszen a gáti szakasz különösen nagy terhelésnek van kitéve a terhesség hónapjai, illetve a szülés folyamán.

Az erős, edzett gátizom a vajúdáskor rugalmasabban tágul, így gátmetszésre kisebb eséllyel kerül sor a kitolási szakaszban, szülés után pedig könnyebben és gyorsabban gyógyul. Előzetes jógatapasztalat és más edzettség nélkül is, akár a szülésig gyakorolható a kismama jóga, hiszen erősíti a terhesség előrehaladtával egyre nagyobb terhelés alá kerülő hátizmokat, illetve lazítja a medence körüli ízületeket is. Továbbá segít megőrizni a gerinc rugalmasságát, ami a terhességi hát- és derékfájás elkerülésének biztos záloga.

2. Maximális ízületvédelem

A jóga mellett a pilates ugyanúgy tökéletes mozgásforma a kilenc hónap alatt jelentkező szokatlan, majd egyre kellemetlenebbé váló fizikai megterhelés enyhítésére. A várandósság alatt az egyre növekvő has, illetve a súlygyarapodás miatt a megszokotthoz képest eltolódik a súlypontunk, megváltozik a tartásunk, ami sok kismamánál a második-harmadik trimesztertől komoly hát- és derékfájást eredményez. Arról nem is beszélve, hogy az utolsó három hónapban a szövetek lazulásáért felelős hormonok felszabadulásával, főként a medence, a derék, illetve a lapocka környéki ízületek fokozottan sérülékennyé válhatnak.

A jóga ősi elemeit, a gimnasztikát és a modern anatómiai ismereteket ötvöző kismama pilates, akárcsak a jóga, a hát, a medence és a törzs izmait erősíti, így javítva a tartást és az állóképességet. Továbbá enyhíti, vagy megszünteti a terhességi visszeresedést, a lábgörcsöket, a vizelet-visszatartási problémákat és az alvási nehézségeket. A szakértők leginkább a második trimesztertől ajánlják a kismama pilates gyakorlását, akkor is leginkább szakorvosi engedéllyel.

3. Zene, friss füleknek

Tudta, hogy miért pont Wolfgang Amadeus Mozart és Antonio Vivaldi kompozícióinak hallgatását ajánlják a kismamáknak? Leginkább azért, mert a két zeneszerző műveiben hallható a legtöbb olyan ritmus és zenei elem, melyek az anyai szívverésre emlékeztetnek, így nyugtató hatást gyakorolnak a magzatra. A négy évszakot és a Varázsfuvolát pedig különösen a terhesség negyedik-ötödik hónapjától érdemes hallgatni, mert teljes egészében ekkor fejlődik ki a magzat füle, és megemelkedő pulzusukból, illetve mozgásukból ítélve, a babák az anyaméhben valóban reagálnak a zenére. Viszont a kutatások azt is bebizonyították, hogy a magzatvíz meglehetősen jól vezeti a hangot, ezért, a tévhitekkel ellentétben, nem szabad a fejhallgatót a hasra tenni, és a zenét túl hangosan hallgatni, mert így a babát könnyen túl sok zavaró ingernek tehetjük ki.

4. Óvatos frissítő masszázs

Néhány szigorú szabályt betartva, a terhesség alatt is rendszeresen kényeztethetjük magunkat lazító, frissítő masszázzsal. A legtöbb kismama masszázs a klasszikus svéd technikából emel ki bizonyos fogásokat, és a túlterhelt hátizom mellett a vállövi terület is fontos szerepet kap a masszírozandó területek sorában. A kezelés alatt az alsó végtagokon, a medence és gerinc alsó szakaszán csak felszíni simítások végezhetők, mert az erős deréktáji masszázs vetéléshez, koraszüléshez vezethet. Azonban a has masszírozása és a reflexológia tilos a terhesség ideje során, a talp frissítő masszázsa, simító fogásokkal viszont megengedett, akárcsak a lazító masszázs a felső végtagokon, továbbá a gerinc nyaki és háti szakaszán.

5. A legújabb kényeztetés a baba „világában”

Az Aqua Relax terápia egy vízben végzett relaxációs gyakorlat, mely a teljes fizikai és pszichikai ellazulás élményét nyújtja a kismamáknak, de 10 éves kortól bárki kipróbálhatja. Magát a módszert az 1980-as évek elején Harold Dull terapeuta fejlesztette ki, aki Japánban végzett tanulmányai után, Kaliforniába hazatérve, Zen-shiatsut kezdett tanítani, egy ősi Japán kezelési módszert, mely a teljes emberi szervezet harmóniáját hivatott helyreállítani. Megfigyelései szerint a Zen-shiatsuban alkalmazott nyújtások, melyek a meridiánok (energiacsatornák) körüli energiablokkokat hivatottak feloldani, nagyobb hatást értek el, ha meleg vízben történtek.

Mivel a vízben a teljes test ringatózik és mozog a kar vagy a láb nyújtásával egyidejűleg, a watsu (vagyis a vízben alkalmazott shiatsu masszázs) csökkenti az ellenállást, amely akkor tapasztalható, ha az adott karral vagy a lábbal külön dolgoznak. Az Aqua Relax lehetővé teszi a könnyed, súlytalan mozgást, ellazítja a medence- és gerinctájékot, továbbá segíti az anya és a magzat egymásra hangolódását: a foglalkozás alatt az édesanya átélheti babája mikrovilágát.

A Sonnentherme Lutzmannsburg fürdő Aqua Relax szolgáltatása várja a kismamákat „A Sonnentherme várandósoknak kínált Aqua Relax terápiája során a kellemesen meleg vízben (34-35°C) az oktató gyengéden mozgatja, ringatja, nyújtja a kismama testét. A test teljes súlytalanságban lebeghet, a gerinc és az ízületek tehermentesednek. A meleg víz lazít, felszabadít. Bőrünkkel érzékeljük a víz selymes simogatását, masszírozását. Olyan ez, mintha súlytalanságban lebegne a testünk. Visszatérünk az anyaméhen belüli állapotunkba" – állítja Györei Gabriella, szakértő, a Sonnentherme úszóiskolájának vezetője. A rövid ráhangolódási szakasz után, a vízre fektetve az egyik oktató a fejénél tartja a kismamát a lapockák alátámasztásával, a másik pedig a lábaknál segít. Ebben a helyzetben lassan mozgatják, húzzák, tolják, ringatják, forgatják a testet, relaxációs zene kíséretében, ami még jobban segíti az ellazulást. „Teljes kikapcsolódásról számolnak be a kismamák, némelyek el is alszanak, és boldogok, csak mosolyognak a végén. Nem szívesen mennek ki a medencéből" – összegzi a tapasztalatokat Györei Gabriella.

