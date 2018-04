Ha a hétköznapok során sok bosszúság is ér bennünket, és időnként úgy érezzük, nem mennek túl gördülékenyen a dolgok, az vigasztalhat, hogy 2018-ban kimondottan jól alakul a munkaszüneti napok rendje. Sőt, idén rekordszámú hosszú, esetenként nem csak három-, hanem egyenesen négynapos hétvégével is számolhatunk. Utoljára hat évvel ezelőtt volt ilyen jó dolgunk.

Mivel május 1-je egy keddi napra esik, a hétfő ledolgozásával kapunk egy egészen szerda reggelig tartó hosszú hétvégét, ahogy a május 21-re eső pünkösd hétfővel is tovább tart majd a hétvégi pihenés. Augusztus 20., az államalapítás ünnepe szintén hétfőn lesz, az 1956-os forradalomra pedig idén kedden emlékezünk, így újabb három-, illetve négynapos hosszú hétvégére számíthatunk. Ugyan még messze van, de mindenszentek és halottak napja is újabb négynapos ünnepet hoz, a karácsonyi szünet idejére pedig akár komolyabb utazást is szervezhetünk, mert a hétfőre eső szentestével kezdődő teljes hét a miénk lehet.

Ugyan az ajándék napokról a nagytakarítás, és a régóta halogatott otthoni teendők ellátása, továbbá a munkahelyi lemaradások pótlásának nagyszerű lehetősége is eszünkbe juthat, érdemes lehet megfontolni egy rövidebb kiruccanás ötletét. Főleg miután cikkek százait és utazásguruk tucatjainak blogbejegyzéseit olvashatjuk internet- és magazinok szerte arról, hogy az utazásra ma már egyáltalán nem kell drága, elérhetetlen luxusként gondolnunk. Főképp, ha olyan festői, változatos programot és lehetőségeket kínáló, mégis közeli úti célt választunk magunknak, mint Ausztria, ahol már pár nap alatt levezethetjük a stresszt, kikapcsolhatunk, kiszakadhatunk a szürke hétköznapokból.

Ausztriában élvezni a hosszú hétvégét pusztán már azért is praktikus lehet, mert a rendelkezésünkre álló idő fele nem az oda-vissza utazással telik, így érdemben tölthetünk el pár napot nyugati szomszédainknál. Még véletlenül sem kell hajnalban kelni ahhoz, hogy már úti célunk legyen az ebéd helyszíne. Például Budapestről, a Keleti pályaudvarról kétóránként indulnak a kényelmes, tiszta és megbízhatóan közlekedő Railjet vonatok, melyek kevesebb mint három óra alatt visznek bennünket Bécsbe.

Ha esetleg a hosszú hétvége folyamán kerékpártúrát is tervezünk, amire Ausztria több mint alkalmas, biciklit valamennyi Railjet vonaton szállíthatunk. Az új, modern Bécsi Főpályaudvarról pedig közvetlen a kapcsolódás a tartományi fővárosokhoz, ugyanakkor Ausztria alaposan kiépített buszhálózatával is könnyen, gyorsan eljutunk bárhova. A direkt autópályás összeköttetésnek köszönhetően autóval is jól megközelíthető, arról nem is beszélve, hogy a táj szépségeinek és a jó minőségű, kiépített úthálózatnak hála Ausztriát érdemes lehet autóval is felfedezni.

Bármivel is utazzunk, az ország természeti kincseit tavasszal, nyáron és ősszel egyaránt érdemes feltérképezni, hiszen Ausztria a kontinens erdőkben egyik leggazdagabb, leggyönyörűbb helyszíne. Sokan például a felső-ausztriai Mühlviertel zöldjeinek meglátogatását egyenesen spirituális élménynek tartják, ami nem csoda, mert különös, nyugalmat sugárzó gránitblokkok, sűrű tűlevelű erdők, és szelíd vizek tarkítják a misztikus csendbe burkolózó vidéket. Ezen túl, a mühlvierteli erdei légfürdő – orvosok által bizonyítottan – tehermentesíti a keringést, és pozitív hatást gyakorol az idegrendszerre.

Murau © Steiermark Tourismus - Harry Schiffer

Stájerország erdőkben leggazdagabb területe, Murau, egyenesen a fák birodalma, a Waldviertel északi részén található Thayatal Nemzeti Parkban pedig Ausztria egyik fajokban leggazdagabb völgyvidékére látogathatunk. A cseh határnál fekvő érintetlen, vadregényes területre nemrég még a ritka állatfajnak számító vadmacskák is visszaköltöztek. Az 1600 méteres magasságban található, szintén érintetlen raurisi erdőség pedig nyolcvan különleges berek, évszázados kidőlt lucfenyők és cirbolyafenyők, illetve egy csodás erdei tanösvény otthona a vadonban.

Hardegg - Nationalpark Thayatal © Nationalpark Thayatal

Alsó-Ausztria, Stájerország, Karintia, Tirol, Felső-Ausztria, Vorarlberg és Burgenland is számtalan hosszabb-rövidebb túraútvonalat kínál a biciklistáknak. Például az Ausztria kertjeként is emlegetett Kelet-Stájerországon áthaladó 112 kilométer hosszú Rába-völgyi kerékpárút ideális lehet a családok számára egy hosszú, leginkább meleg tavaszi, nyári, kora őszi hétvégére, mert az almásligetek és a szőlők közt haladó út a stájer fürdővidékhez vezet. A dél-karintiai kör pedig összesen hat, fürdésre alkalmas tavat érint. Az 54 kilométeres túrát akár gyerekekkel is meg lehet tenni egy-két nap alatt, természetesen frissítő fürdőzéssel vegyítve. A Fertő-tavi kerékpározást a fürdés mellett még madármegfigyeléssel is színesíthetjük, amit az alacsony szintkülönbség miatt a kicsikkel is bátran kipróbálhatunk.

© St. Ruprecht a.d. Raab

Ha kevésbé sportos programra vágyunk, vagy épp nem megfelelő az időjárás, és a klasszikus, bármikor élményszámba menő bécsi kávézós, múzeumlátogatós, a Mariahilfer Straßén korzózós időtöltésen már túl vagyunk, Graz felfedezése ideális program lehet. Ausztria második legnagyobb városa, melyet 2003-ban Európa kulturális fővárosává választottak, azon túl, hogy óvárosával ideális kirándulóterep, divatos éttermeivel, bárjaival és termelői piacaival egyben az ország kulináris központja is.

Akárcsak Graz, Salzburg szintén megér egy hétvégi turistáskodást, mert az olasz mesterek által egykor Róma mintájára épített város bővelkedik a pompásabbnál pompásabb egyházi épületekben. Az egymást érő dómok, templomok, kápolnák, kolostorok és temetők, illetve az óváros tágas terei valóban Róma városképére emlékeztetnek. A szakrális áhítat mellett a salzburgi interaktív Játékmúzeum a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt remek szórakozást nyújthat, ahol ráadásul még színházi előadások is várják az érdeklődőket.

Graz © Steiermark Tourismus – Harry Schiffer

Ha pedig végképp elmosná az eső a nagyívű, hosszú hétvégére időzített terveket, a stájerországi Erzberg, Közép-Európa legnagyobb, még művelés alatt álló külszíni vasércbányája első hallásra furcsának tűnő program lehet, viszont rossz idő esetén mindent menthet. Akárcsak a kőszegi határátkelőtől 14 kilométerre lévő, kisgyerekes családoknak is ideális Lutzmannsburg élmény- és wellness-fürdő.

További információkat és kirándulóhelyeket itt talál.