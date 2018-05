Idén ünnepli fennállásának ötvenedik évfordulóját a Ruszt városához közeli Familypark, Ausztria egyik legnagyobb szabadidőparkja. Ám belegondolunk-e, hogyan is működik egy ilyen létesítmény? Kik és hogyan tartják fenn a varázslatot nap mint nap? Kik felelnek azért, hogy az élmény mind a gyerekek, mind a felnőttek számára felhőtlen legyen?

Négyféle tematikus részleg, 145.000 négyzetméternyi felület egy világörökségi területen, 28 „játszótér”, 17 különböző gasztronómiai egység, évi 620 ezer látogató, 250 dolgozó, 60 fős állatfarm, Meseerdő 100 életnagyságú figurával, és végül, de nem utolsó sorban: évente 130 ezer eladott gombóc fagylalt. Ez a Fertő tó partján, a magyar határhoz közel eső Familypark, Ausztria egyik legnagyobb szabadidőközpontja számokban kifejezve. Az említettek mellett pedig kiemelten fontos szám mostanság az ötven is, ugyanis az intézmény idén ünnepli fennállásának félszázados évfordulóját.

© Familypark

A gigantikus méretek és a nagyüzemi működés ellenére kevesen gondolnák, de a Ruszt szomszédságában található Familypark máig egy meglepően kis vezetőséggel működő családi vállalkozás. A tulajdonos, egyben vezérigazgató, Mario Müller az alapító fia, aki feleségével, Ulrikével együtt irányítja a céget: ők maguk is igencsak aktívan részt vesznek a park életében, és belefolynak a napi ügyekbe. A Familyparkban járva a Müller házaspárral sűrűn összefuthatnak a látogatók is, mert hét napból hetet ők is a parkban töltenek, ahol személyesen felügyelnek a tisztaságra, a közvetlen, barátságos hangulatra, melyek elmondásuk szerint a park alapértékei.

Sőt, már a következő generáció tagjai, húszas éveik elején járó fiaik is aktívan kiveszik a részüket a munkából: egyikük jelenleg a technikai stábot, másikuk pedig a gasztronómiai csapatot erősíti. Mint elárulták, a tervek szerint egy napon ők veszik majd át szüleiktől a stafétát, ám egyelőre azt tanulják, hogyan irányítsanak bizonyos részterületeket. Az pedig egyáltalán nem árt, ha a leendő vezetők közvetlen tapasztalatot szereznek, mert „a különleges tevékenység, a gyönyörű környezet, a gyerekek közt zöldövezetben töltött varázslatos napok ellenére, kemény és stresszes munkát végeznek a park dolgozói. Különösen nyáron, a fő szezonban, amikor tömegeket kell kiszolgálni a legnagyobb hőségben” – ezt már Lisa Wagner-Körmendi, a Familypark marketingvezetője meséli, aki hozzáteszi: ahhoz, hogy a gyerekeket, és persze szüleiket még a műszak utolsó órájában is boldoggá tegyék, a stábnak alapvetően jó lelki állapotban kell lennie, amiért a vezetőségben igyekeznek mindent megtenni. „A munkatársaink jelentős része közvetlenül érintkezik a vendégekkel, például a különböző korosztályoknak szóló játszótereken, a körhinták, a hullámvasutak, a csúszdák mellett, a történelmi parkunkban, a túrák vezetése során. Ezért ha nem elég motiváltak a dolgozók, hiába a mesés miliő, végül senki sem kapja meg, amiért alapvetően idejött: egy kis varázslat által kiszakadni a szürke hétköznapokból.”

Ám szerencsére a csapatnak olyan oszlopos tagjai vannak, mint az Erdei Express fantázianévre hallgató vonat vezetője, egyben a Familypark vasútvonalainak koordinátora, aki eredetileg is profi vasutas, és korábban az ausztriai vasúttársaságnál dolgozott, onnan ment nyugdíjba. A marketinges szerint a közösségi oldalaikon ő kapja a legtöbb pozitív visszajelzést és dicséretet a látogatóktól.

© Familypark

Aki szintén nagy kedvenc, így állandó fotózás és szelfizés alanya, a park kabalaállata, Filippo, a macska. Jelmezbe bújva, őt megtestesíteni, szintén egy kiemelt munkakör a Familyparkban.

© Familypark

Mobilozás helyett: szabadesés

A hagyományok és a rengeteg tapasztalat ellenére, a mai, gyorsan változó, mindinkább a digitalizáció felé menő világ feladja a leckét a Familypark munkatársainak is. „A filozófiánk szerves része, hogy minden évben tudjunk valami újat nyújtani. Az állandó megújulás azért is különösen fontos, mert viszonylag sok a visszatérő vendégünk. Számukra is izgalmasnak kell maradunk. Szezononként épp ezért költünk 4-6 millió eurót új látványosságok, játékok, gasztronómiai és más egységek telepítésére, fejlesztésére. Például az idén új mesekörhintát építettünk a kicsi gyerekeknek, a nagyobbaknak és szüleiknek pedig egy Alpesi Jódli nevű játékot, amelyre felülve, 8 méteres zuhanásban, egy időre megtapasztalható a szabadesés élménye is” – árulja el Lisa Wagner-Körmendi.

Az innovációhoz pedig a Müller családnak a szakmai rendezvények mellett elsősorban az utazások adnak ihletet. Arról, hogy milyen újdonságok kerüljenek a parkba, személyesen a tulajdonosok döntenek, de a megvalósításban különösen nagy szerepe van a Familypark állandó munkatársának, egy képzőművész hölgynek, aki a parkot díszítő festményekért felel. A park összes festménye, például a Meseerdő fái, házai és figurái, ahogy az összes rendhagyó információs tábla is mind az ő kreativitását dicsérik.

„A különböző közösségi médiafelületeken aktívak vagyunk, és erősen gondolkodunk rajta, hogy fejlesztünk egy saját applikációt, ami segíti a tájékozódást, és kiterjeszti az élményt a Familyparkban. Ennek ellenére nem szeretnénk, ha okostelefont vagy tabletet szorongató, képernyőre tapadt emberek sétálnának nálunk körbe-körbe” – meséli a marketinges, aki szerint az állandó gép előtt üldögélés, a Youtube és a számítógépes játékok alternatívájaként valóban tökéletes program a Familypark, ahol egyből a természet közelébe kirándulhat az egész család.

Nem véletlen, hogy az aktív játék, és az abba való bevonás nagyon fontos része a park életének, így a Familypark számos játéka próbára teszi a kézügyességet és a gyorsaságot is. Például a Kincsesbányában a gyerekek kimoshatják a homokos vízből a drágaköveket, az elektromos színházak, például a törpék bányája, a kísértetház és az állatzenekar pedig a kicsik szórakoztatására jöttek létre.

© Familypark

Ugyanakkor a vízi attrakciók is a park fontos részei, melyek garantáltan senkit sem hagynak szárazon, különösen a nyári időszakban. Az állatkertben pedig bárki, kicsik és nagyok is bemehetnek a kecskék, a bárányok, a nyulak, a csirkék, a szamarak, illetve a rackajuhok közé, és a simogatás mellett meg is etethetik őket.