Akár extrém testedzésként is űzhető, de a komótos, akár a slow trendekbe is beilleszthető a kerékpározás. Éppen ezért szinte nincs is olyan korosztály, akivel ne találkoznánk a biztonságos, egyre jobb minőségű bicikliutakon a Balaton, a Fertő vagy a Velencei tó körül, de azok száma is növekszik, akik már külföldi pihenésüket sem tudják elképzelni kerékpározás nélkül. Különösen, ha az úti cél a szomszédos Ausztria, melynek több régiója is vonzó útvonalakkal csábítja a két keréken guruló turistákat.