Ha családi hétvégét vagy vakációs programot tervezünk, akkor az alpesi kirándulások életre szóló élményt nyújthatnak az egész famíliának. De merre is induljunk, ha nem szeretnénk hosszasan utazni nyafogó kicsikkel a hátsó ülésen? Hova is tartsunk, ha biztosra mennénk játékos programok, érdekes látnivalók és kényelem tekintetében?

Szigyártó Attila, az Alsó-Ausztriai Turisztikai Hivatal munkatársa a Bécsi-Alpokat ajánlja az alpesi élményekre vágyó családoknak, elsősorban könnyű és gyors megközelíthetősége, valamint családokra hangolt élmény- és programlehetőségei miatt.

Kis túlzással csak egy ugrás a nyugati határ, ami után hamarosan feltárul a gyönyörű alpesi vidék, mintha egy képeskönyvben járnánk: hósipkás óriások, kristálytiszta levegő, üdezöld rétek, lélegzetelállító szurdokok. Budapesttől alig néhány óra, Bécstől vagy Soprontól bő hatvan perc autókázás után érkezhetünk meg a Bécsi-Alpokba, amely számtalan nézni- és felfedezni valót kínál a gyermekes családoknak. Itt fogadnak minket az első „kétezresek”, mint a Schneeberg vagy a Rax, amelyekre természetesen hegyi vasutakkal, nyári felvonókkal is fel lehet jutni. Ugyanakkor a vidék bővelkedik gyermekekre szabott alpesi attrakciókban is a Hohe Wandon, illetve a Wechselen. Kicsiknek ajánlott játékos erdei tanösvények, állatsimogatók és egyensúlyfejlesztő eszközök találhatóak itt. Továbbá mini kerékpárpark, különböző hintákkal ellátott túraútvonal, nyári bobpálya és óriás roller kínál igazi, természetközeli kikapcsolódást.

Hohe Wand – játszótér a hegytetőn

A 200 m magas látványosan meredek sziklafal tetején húzódó fennsík egyszerűen tökéletes úti cél, ha különböző korú gyermekekkel vágunk neki. Míg a legkisebbek a vadasparkban és az óriási játszótéren élvezik az állatok közelségét és a vidám játékokat, a nagyobbakkal kisebb erdei túrára indulhatunk, vagy megcsodálhatjuk a levegőben egyensúlyozó színes paplan- vagy siklóernyősöket, kimerészkedhetünk a Sky Walk kilátóra. A háromszög alakú építmény több méterre kilóg a 120 méter mély szakadék felett, a padlója rácsos, így tényleg olyan érzésünk lehet, mintha a mélység felett szabadon lebegnénk. Ha szülőként is kedvelt időtöltésünk a hegymászás, kis- vagy nagykamasz gyermekeinkkel a Hohe Wand ideális választás lehet, amennyiben egy könnyű és biztonságos, de igazi „mászós kalandra” vágyunk. Itt érdemes a Sziklaösvényt (Felsenpfad) választanunk, amelyen nagyjából negyedóra alatt átjuthatunk a lépcsőkön és hidakon.

Ha igazán különleges, egyedi időtöltéssel szeretnénk meglepni gyermekeinket, ütemezzük kirándulásunkat a hónap utolsó vasárnapjára, amikor is, árulta el Szigyártó Attila, lehetőség van lámákkal és alpakkákkal túrázni a Hohe Wandon.

© POV, Robert Herbst

Schneeberg – hegyre fel fogaskerekűvel!

A kerek Schneeberg már az országútról lenyűgöz minket formájával, ragyogásával és magasságával. Télen-nyáron népszerű kirándulóhely, síelők és hegymászók serege népesíti be. A legkényelmesebben a híres Szalamandra-vasúttal juthatunk fel a hegyre, Puchberg am Schneeberg városkájából. Még Ferenc József avatta fel ezt a vasutat, ami már 1897 óta üzemel. A vonat, nevéhez illően pöttyösre festett, és a közel 10 km-es útvonal érintetlen hegyvidéki erdőségeken vezet át, ritka növény- és állatvilágon keresztül. Emelkedés közben az idő is érezhetően hidegebbre fordul, a fák egyre kisebbek lesznek, a lombosokat felváltják a tűlevelűek, majd a törpefenyők, míg végül csak a földön szétterülő hegyvidéki növényzet marad az 1800 méteres magasságban. Természetesen itt is van hegyi kalandjátszótér a kisgyermekek örömére, a nagyobbakkal pedig túrázni indulhatunk a magasban. A látvány elképesztő odafent, nem hiába viseli a túraútvonal a „Mennyei látkép” nevet.

© Schneebergbahn / Franz Zwickl

Johannesbachklamm – családi szurdoktúra

Nem babakocsival, és nem a legkisebbekkel ajánljuk, de óvodáskorúak már abszolút bírni és élvezni fogják ezt a látványos szurdoktúrát, ami Würflach városkából indul, a Hohe Wandtól délre, és természetesen ide is érkezik vissza. Nem hosszú, oda-vissza 9 km-es, de nem érdemes sietni. Középtájon érkezünk meg a tulajdonképpeni szűk szurdokba, ami nagyjából 1 km hosszú. Vadregényes természeti képződmény, ahol a gyorsan zúgó patak és a meredek sziklafalak találkoznak. Egyetlen percig sem fogunk unatkozni a hidak, pallók, lépcsők között haladva, a csillogó víztükörben és az erdei környezetben gyönyörködve. A széles, kellemes ösvényt különböző dobozok szegélyezik, melyek a hely élővilágához kapcsolódó ismeretterjesztő leírásokat és fejtörő játékokat tartalmaznak a látogató gyermekek számára. Nagyjából 3 óra alatt tudjuk, illetve érdemes bejárni a közel 9 km-es túraútvonalat.

Myrafall – vizes kalandok a Bécsi Alpokban

Muggendorfból közelíthetjük meg a méltán népszerű vízesésekkel, tavakkal átszőtt szurdokot. 11 megálló vezet be a vidék történetébe, a kicsik örömére pedig vizes játszóteret is létesítettek. Babakocsival szintén nem járható, de a gyerekek élvezni fogják a naponta nyitva tartó változatos és színvonalas kirándulóhelyet. A Myra-patak (Myrabach) több kisebb vízesésen, zúgón és hatalmas sziklákon keresztül zubog lefelé a szűk, sötét szurdokvölgyben. Időnként, egy-egy emelkedő után idilli panorámában, élettel teli faunában és flórában gyönyörködhetünk. 2 óra alatt bejárható a közel 3 km-es útvonal, ami bár biztonságos, arra azért vigyáznunk kell, hogy a cipőnk nehogy megcsússzon a vizes pallókon, illetve köveken.

© Wiener Alpen / Christian Kremsl

Mönichkirchen – a hintás hegy Lellával

Ez a bájos alpesi falu számos attrakcióval várja vendégeit. Itt magasodik a Mönichkirchner Schwaig (magyarul: alpesi legelő), amelyre libegővel juthatunk fel a legkényelmesebben, előtte viszont vessünk egy pillantást a bájos miniatűr modellparkra is, ahol sok-sok híres épület makettjével találkozhatunk. A felvonóút végén, a hegy tetejére érve, fura járműveket pillanthatunk meg. Ezek a mountcartok, amelyek hasonlítanak a gokartra, de speciálisan a hegyi lejtő gyors bejárására lettek kifejlesztve. A bátrabbak lefelé ki is próbálhatják – természetesen csak bukósisakban – hogyan lehet 2 km-t 10 perc alatt megtenni.

A hegytetőn Lella, a tehénke veszi át az irányítást, és elkalauzol minket (táblás megoldással) a hintás élményösvényre. Közel 3 km-es útvonalon találhatóak itt hintaágyak, mérleg- és kidobós hinták, függőágyak, továbbá fákra helyezett hinta-fotelek, nem kis meglepetésünkre pedig élő teke is szerepel a kínálatban.

© Schischaukel Moenichkirchen-Mariensee GmbH, Foto: Fotograf und Fee

Hangyaösvény – kövesd az erdő királynőjét!

A Bécsi-Alpok híresebb kirándulóhelyein általában rengetegen vannak, ezért ha nyugalmasabb alpesi terepre vágyunk, keressük fel St. Coronában a Hangya tanösvényt. Itt gyermekeink játékos formában fedezhetik fel a gyönyörű természeti környezetet. Az erdő királynőjének nyomában járva 15 játékosan oktató állomáson haladunk keresztül. A gyerekek mindent megtudhatnak az erdő apró, de igen fontos lakójának életéről, feladatairól. A hangyát joggal tartják királyi élőlénynek, hiszen saját testsúlyának a sokszorosát cipeli el hosszú távon is, tornyokat és alagutakat épít, s eközben tisztán tartja a természetet. A 2,5 km-es túra nem egész napos program, így a családi kirándulásba még belefér egy fergeteges nyári bobozás is a Wechselen. A Hangya tanösvény kiindulópontjánál, az Orthof fogadónál indul az Alpine Coaster nyári bobpálya, amely kétségkívül családi napunk csúcsélménye lesz. A maximum 40 km/h sebességű száguldás a parádés hegyi környezetben, a biztonságosan kanyargós pályán lélegzetelállító és adrenalinfokozó kaland, szóval érdemes felkészülni rá, hogy egy menet biztosan nem lesz elég. Már 4 évesek is bobozhatnak felnőtt kíséretében, a 8 évesek pedig önállóan vehetik birtokba az egyszemélyes járműveket.

A néhány évvel ezelőtti fejlesztéseknek köszönhetően a bobpálya mellett komplett családi élménypark is felépült, Családi Aréna (Familienarena) elnevezéssel, árulja el Szigyártó Attila, aki csak ajánlani tudja a Bécs közeli St. Corona felkeresését. Ügyességet, kitartást, állóképességet (motorikus képességeket) fejlesztő Motorik-park létesült itt minden korosztály számára, a gyermekeknek pedig kerékpáros tanpálya, ahol minden adott ahhoz, hogy a jövő mountain bike-osai sok-sok gyakorlással felkészülhessenek az alpesi biciklis túrákra. Igazi apa-fia program lehet a biciklipark, ahol különböző nehézségű pályákon tehetik próbára ügyességüket a vállalkozó szellemű családok, és ha már magabiztos alapokkal rendelkeznek, akár élesben is nekivághatnak egy hegyi kerékpáros útvonalnak. Az pedig már csak hab a tortán, hogy a logisztikán sem kell túl sokat törnünk a fejünket, hiszen a helyszínen is bérelhetünk bicikliket.