Az autózás több mint egy évszázados története során a nagyobb általában egyet jelentett azzal is, hogy „jobb”. A hat henger több mint a négy, a nyolc pedig még annál is jobb. A tizenkét hengeres erőművek már az államfők és elegáns üzletemberek páncélozott limuzinjait, az ennél is nagyobb szörnyetegek pedig az unatkozó milliárdosok látványos, de teljesen felesleges sportverdáit mozgatták meg.

Ez a szemlélet hazánk közútjain is tetten érhető, nálunk ugyanis valamiért népbetegség, hogy az autóban lehetőleg három számjegyű lóerő lakozzék, az alatt a „komoly” autósok nem hajlandóak emberszámba venni a többieket. Ez azonban egy csalóka és ugyancsak idejét múlt hozzáállás, a környezetbarát, kis fogyasztású modern autók ugyanis ma már simán hozzák azt a vezetési élményt, amely korábban csak a sportosabb vagy méregdrága, felső kategóriás gépkocsik sajátja volt. A mai kisautók, illetve akár a nagyobb, családi négy-, (vagy kevesebb) hengeres motorok is könnyedén felveszik a versenyt a korábbi generációk nagyobb gépeivel is, ez a jövőben pedig csak fokozódni fog.

Ha valaki az elmúlt 10-15 évben nem vásárolt új autót vagy nem igazán nézegette a legújabb modellek műszaki adatait, alaposan meglepődik, ha beül például egy 2018-as városi használatra tervezett kisautóba. Bár a motor lökettérfogata megmosolyogtatóan kicsinek tűnhet, a mai 1 literes, 1,2-es, de még akár az ennél kisebb erőforrások kiválóan hangolt nyomatéka miatt a mai stílusos kis járgányok valóságos villámként suhannak keresztül a nagyvárosok forgalmán. Nincs gond a lámpától való kigyorsítással, de országúton vagy autópályán is simán helytállnak. Ma már nem kell hosszú perceken át poroszkálni egy lassabb kamion vagy autóbusz mögött, hogy végre egy kifutópályányi belátható egyenesben meg tudjuk előzni.

A kisautók piaca alaposan átalakult az elmúlt években, itt az ideje tehát elfelejteni, hogy a „belépő kategória” 1,4 liternél indul, de aki komolyabb autót akar, az inkább 1,6-tól felfelé kezdjen el nézelődni. Már csak azért sem, mert míg 10-15 évvel ezelőtt a kisebb motorokhoz gyérebb felszereltség is társult, addig ma már a takarékos motorok mellé ugyanúgy választható luxusfelszereltségű belső, speciális fényezés, vagy épp a legmodernebb szórakoztató-, és egyéb elektronikai felszereltség is, mint a csúcsmodellek esetében. De ennél több előnnyel is szolgálhatnak, lássuk, melyek ezek!

1. Az első helyen természetesen az üzemanyag-hatékonyságot említhetjük. Ez érthető is, hiszen az erős ám kompakt kisméretű motorokban már a legmodernebb technológia duruzsol, a feljebb említett nyomatékos hangolás, illetve az emberi pislogásnál hússzor gyorsabban lezajló hengerlekapcsolási megoldások miatt pedig kevesebb üzemanyagot kell elégetni, főleg, hogy a kisebb, nagyvárosi autók tömege sem olyan nagy, mint a sokhengeres aszfaltcirkálóké.

Az Eqstra flottamenedzseléssel foglalkozó cég felmérése szerint egy autó üzemeltetési költségének 40-45 százalékát teszi ki az üzemanyag ára, a mai világban ezért sem a céges, sem a magántulajdonban használt járművek esetében sem mindegy, hogy mennyit kell erre áldoznunk.

2. A kisebb motoroknak alacsonyabbak a karbantartási költségei is, hiszen kisebb és olcsóbb alkatrészekből állnak, ráadásul, a könnyebb szerkezet miatt ezek az erőforrások kevésbé kopnak, használódnak, mint azok, amelyeknek jóval nagyobb tömeget kell megmozgatnia.

© Ford

3. A felszereltség ma már nem függvénye a motor teljesítményének. Arról nem is beszélve, hogy a technika fejlődése miatt ma már egy kisebb, belépő szintű modellben is olyan kényelmi funkciók érhetőek el, mint régebben legfeljebb a full extrás változatokban.

4. Egy autónál természetesen a vezetési élmény is számít, és éppen ez az a terület, ahol a kis motorok egészen fényesen teljesítenek. Míg régen egy egyliteres motorral szerelt autó lassúcska és lomha volt, a mai kis motorok meglepően fürgévé és dinamikussá teszik a modern nagyvárosi járgányokat.

5. Egy kompakt kisautóval mennyivel egyszerűbb a belvárosban parkolni, mint egy nagyméretű kombival vagy limuzinnal, amely emellett a szűk belvárosi utcákon is ugyanolyan vidáman suhan át, mint a többsávos főutakon.