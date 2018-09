A 2003-ban indult Ford Driving Skills for Life (DSFL) nevű ingyenes tréningsorozata tavaly debütált hazánkban, idén szeptember 22-23-án pedig ismét megmérettethetik tudásukat azok a fiatal sofőrök, akik úgy érzik, szeretnének biztonságosabban közlekedni az utakon. A Ford a közlekedésbiztonság elkötelezett híveként az első autógyár volt, amely támogatta a vezetés közbeni üzenetküldést (vagy chatelést) betiltó amerikai jogszabályt. A DSFL programot az autógyár a Ford Motor Company Alapítványon keresztül hívta életre, amellyel világszerte támogatja a közösségeket.

A képzésre komoly szükség van, mivel a Ford statisztikái szerint Magyarországon évek óta az első számú halálozási ok a fiatalok körében a közlekedési baleset. A felmérések szerint a 18-26 éves korcsoport közel 15 százaléka okozott vagy szenvedett már autóbalesetet. Idén a program fókuszában a városi biciklisták állnak, pontosabban, a résztvevők megtanulhatják, autósként hogyan lehet biztonságosan „együtt élni” az eltérő tempóban közlekedő, az autósoknál jóval sérülékenyebb bringásokkal. Mivel napjainkban már egyre többen választják a kerékpárt a nagyvárosi közlekedéshez, az autósoknak is fontos, hogy megtanulják biztonsággal kezelni az autós és biciklis találkozásából fakadó forgalmi szituációkat.

“Mellbevágó statisztikák bizonyítják, hogy a 18-26 éves korosztály közel kétszer akkora eséllyel veszíti életét a közutakon. Ezért is vagyunk nagyon büszkék, hogy a Ford Driving Skills for Life programot Magyarországra hozhatjuk. Az ingyenes vezetéstechnikai oktatás során a vezetés közben adódó vészhelyzetekre próbáljuk felkészíteni a fiatalokat, hiszen a jogosítvány megszerzése csak egy dolog, a járművezetői rutin elsajátítása viszont hosszútávú folyamat. A szeptember 22-23-án szervezett vezetéstechnikai tréningünk már a világ minden táján bizonyított, így biztosra vesszük, hogy a fél napos képzést követően a tapasztalatlan fiatal sofőrökből is magabiztos autóvezetők válhatnak. Érdekes, kreatív és mindenekelőtt hatékony programmal várjuk a jelentkezőket” – mondta Györke Orsolya, a Ford Driving Skills for Life magyarországi menedzsere.

A DSFL célja, hogy az ilyen korú, friss jogosítvány-tulajdonos fiataloknak kulcsfontosságú tudást adjon át a közúti vészhelyzetek kivédésével és elkerülésével kapcsolatban. A részt vevők vezetéstechnikai instruktorok segítségével négy területtel kapcsolatos tudnivalókat sajátíthatnak el. Ezek sorrendben: a veszélyhelyzet felismerése, amely elsősorban a potenciálisan balesetveszélyes szituációk azonosítását teszik lehetővé, azok elkerülésére, kiküszöbölésére szolgáló gyakorlatokkal együtt. A következő az autó irányítása, kezelése, amelynek célja, hogy a járművezetők tisztában legyenek a kocsi képességeivel, de annak méretével, tömegével és fizikai viselkedésével is. A vezetéstechnikai instruktorok segítenek megérteni, milyen folyamatok játszódnak le kanyarodás és fékezés során, beleértve a vészfékezést is. A harmadik terület a megfelelő sebesség megválasztása, amellyel a sofőrök biztonságosan felvehetik a forgalom ritmusát, de a megfelelő követési távolságot is meg tudják tartani. A negyedik pedig a megfelelő távolság megválasztása, amely különösen a kerékpárosok kikerülése esetén szó szerint életmentő lehet.

A DSFL résztvevői a szakképzett instruktorok oktatása mellett olyan innovatív megoldásokat is kipróbálhatnak, mint a számítógépes szimulációk, vagy a virtuális valóság (VR), amelynek segítségével idén a kerékpárosok és autósok közti helyzeteket élhetik át biztonságos körülmények között. A programnak szintén része egy speciális, a Ford és a Meyer Hentschel Intézet szakértői által kifejlesztett ruha kipróbálása is, amely az ittas, illetve kábítószer hatása alatt történő vezetést szimulálja. Erre különösen nagy szükség van, mivel a Ford európai kutatási adatai szerint a fiatal sofőrök 13 százaléka vezetett már ittas állapotban, 8 százalékuk valamilyen illegális szer hatása alatt, 15 százalékuk pedig másnaposan. Utóbbi legalább olyan veszélyes, mint az ittas, illetve bódult állapotban történő vezetés, azonban sokan bele sem gondolnak, hogy a másnapos emberek reakcióideje hasonlóan nő meg, mint alkohol hatása alatt.

„ A tréning programját a nemzetközi szakértőcsapattal közösen állítottuk össze, a magyar hatóságok bevonása mellett, így ténylegesen a hazai valóságra szabtuk az elméleti, a gyakorlati, illetve a demonstrációs részeket is” – mondta a DSFL képzéseivel kapcsolatban Albert Péter vezetéstechnikai szakértő, a program vezető trénere. „A képzés során a számítógépes játékok, és a virtuális valóság is a segítségünkre lesz, valamint a drogok és az alkohol hatásait demonstráló öltözettel, illetve a megváltozott útviszonyok és extrém időjárás által okozott veszélyek szimulálásával zajlik majd az izgalmas felkészülés."