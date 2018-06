Az okostelefon több mint kommunikációs eszköz, megfelelően kezelve – ebben nagy szerepe van a szülőknek is! – rendkívül hasznos társa lehet már az iskoláskorú gyerekeknek is. Hiszen a jobbnál jobb applikációk segítségével hatékonyabban tanulhatnak, sportolhatnak, miközben a saját igényeiknek is megfelelő játékokkal játszanak, és persze hallgatják kedvenc zenéiket. Sok szülő ráncolja a homlokát, amikor azon gondolkodik, hogy az év végi bizonyítványért cserébe milyen okostelefont kapjon a gyerek. Mutatjuk, mire érdemes figyelni!

© George Thomas

Mindennek a lelke: az operációs rendszer

Ezen a téren nincs túl sok választási lehetőségünk, a két legelterjedtebb rendszer az iOS és a jóval sokoldalúbb Android. Első készülékhez mindenképpen az Androidot javasoljuk, már csak azért is, mert ebben az esetben a szülőknek jóval nagyobb lehet a kontrollja, emellett az androidos okostelefonokat sokkal könnyebb a felhasználó igényeihez alakítani. Arról nem beszélve, hogy az androidos készülékekből mindenki választhat a pénztárcájának megfelelő modellt. Első telefonnak mindenképpen belépő kategóriás eszközt ajánlunk, mint például az LG kifejezetten barátságos áron elérhető K9 és K11 modelljei.

Biztos, ami biztos!

Egy iskoláskorú gyerek még nem biztos, hogy annyira tud vigyázni a telefonjára, előfordulhat, hogy elveszíti, esetleg játék közben összetöri vagy más módon tönkreteszi. Ma már a mobilszolgáltatóknál lehet telefonbiztosítást kötni, az a havi egy-kétezer forint pedig bőven megéri, ha egy ilyen esetben akár vadonatúj készüléket is kaphatunk az elveszett, eltörött darab helyett.

Gondoljunk arra, hogy mire használja a gyerek!

Bár sok szülő számára azért fontos, hogy a gyereknek legyen saját telefonja, mert így bármikor elérhetik, azt is érdemes figyelembe venni, hogy a gyerekek mire használnák a készüléket. A zenehallgatás, fotózás, na meg a játékok futtatása mind-mind olyasmi, ami egy mai gyerek szemében már nélkülözhetetlen. Ez egyrészt érinti a készülék teljesítményét, valamint a háttértároló méretét is. Az LG K9 1,3 GHz-es, négymagos processzora már megfelelő a játékokhoz is, 16 gigabyte-os háttértára pedig kezdésnek elegendő, egy pár ezer forintos memóriakártyával azonban ennek duplájára bővíthető. A valamivel izmosabb K11-ben egy 1,5 GHz órajelű, nyolcmagos processzor dolgozik, a háttértár pedig itt is 16 giga, ezt azonban egészen 2 terabyte-ig lehet bővíteni memóriakártyák segítségével. Mindkét modellnek 8 megapixeles hátlapi és 5 megapixeles előlapi kamerája van, ami tökéletes a digitális fényképezéssel való megismerkedéshez, na meg persze a gyerekek esetében az elkerülhetetlen szelfik készítéséhez is. Természetesen a nagy sebességű mobilnet (4G/LTE) és a wifi-csatlakozás is létfontosságú a mai digitális bennszülöttek számára. A játékok miatt kiemelt jelentőségű a kijelző mérete is, a K9 5 hüvelykes, míg a K11 5,3 hüvelykes képernyője már tökéletesen alkalmas az apró grafikai részletek megjelenítésére. Ami pedig az audioélményt illeti: mindkét modellben található FM rádió, illetve mindkettő fogadja a 3,5 hüvelykes jackdugós fülhallgatókat is, így a gyerek akár a kedvenc fülesével együtt is használhatja az új telefont.

Ne spóroljunk a védőtokon!

Ahogy már említettük, csemetéink kezében a telefon „használódik”, így sok bosszúságtól kímélhetjük meg magunkat, ha áldozunk egy jó minőségű védőtokra. Ma már számtalan lehetőség közül választhatunk, az egyszerű, diszkrét szilikonborítástól a félkatonai-nagyipari dizájnú darabokig, amelyek az egészen extrém igénybevételt is kibírják. A tok kiválasztása előtt azért érdemes lehet a leendő tulajdonossal konzultálni, hogy a védőburok külalakja elnyerje a tetszését.

Számlás vagy kártyás előfizetés?

Mindenkinek a saját belátásra van bízva, hogy mit választ, azonban az első telefon esetén jó ötlet a feltöltőkártyás (vagy másképpen: prepaid-kártyás) megoldásokat választani. Ilyenkor nincs hűségidő, a gyerekeket pedig ezen a módszeren keresztül remekül meg lehet tanítani a beosztás és a takarékoskodás fontosságára. Az ilyen előfizetések pedig azt is megakadályozzák, hogy a gyerekek komoly összegeket költsenek applikációkra vagy az egekbe beszéljék a telefonszámlát.

Ezzel egy időben azt is fontos megbeszélni a gyerekekkel, hogy hol húzódnak a telefonhasználat határai. Fontos megszabni, hogy mikor és mennyit tölthetnek a készülék nyomkodásával, hogy lefekvés után már ne használják azt, illetve tartsák be a telefonhasználat etikettjét is.

Beszéljünk a védekezés fontosságáról!

Bár ez nem a méhecskék és virágok története, a gyerekeket hamar meg kell tanítani arra, hogyan védjék digitális értékeiket és személyes adataikat. Magyarázzuk el, hogy milyen gondokat okozhat, ha illetéktelenek hozzáférnek felhasználói adataihoz, tanítsuk meg, hogyan lehet erős, de jól megjegyezhető jelszavakat létrehozni, és azt is beszéljük át vele, mire figyeljen oda, ha a telefont éppen nem használja. Az LG K11 modelljében már alapfelszereltség az ujjlenyomat-olvasó, amely hatékonyan meg tudja akadályozni, hogy bárki hozzáférjen a telefon tartalmához a tulajdonosán kívül.

Kapcsolódjon össze a család!

Ha pedig megérkezett a családba a legújabb okostelefon, használjuk is ki annak előnyeit közösségi szinten is. Ma már számtalan applikáció segítségével maradhatunk egymással kapcsolatban, sőt, a gyerekek hálásak lesznek érte, ha anya vagy apa nem ódivatú sms-eket küldözget nekik, ne adj’ isten felhívja őket, hanem valamelyik trendi csevegőalkalmazás (Facebook Messenger, Viber, WhatsApp, a sort gyakorlatilag a végtelenségig lehetne folytatni) segítségével kérdezi meg tőlük, hogy meddig tart az edzés.

De ennél tovább is mehetünk: egy közös Google-naptárba mindig mindenki beírhatja az elfoglaltságait, így egyrészt mindig látni fogjuk, hogy a gyerekek mikor szerveznek közös bandázást a barátaikkal, másrészt ők is fejben tudják így tartani, hogy melyik hétvégén utazik a család a nagyszülőkhöz, vagy mikor esedékes a következő házi dolgozat határideje. De akár az irodai dolgozóktól is elleshetünk egy-két trükköt: a Slack nevű alkalmazást ma már egyre több munkahelyen használják, gyakorlatilag egy olyan csevegőplatformról van szó, ahol a kollégák megbeszélhetik az ügyes-bajos dolgaikat, akár tematikus témákra osztott külön csatornákon. Az ingyenesen használható alkalmazásban így létrehozhatunk egy csatornát, ahol megtárgyalhatjuk a következő családi nyaralás részleteit, míg egy másikon mondjuk az otthoni házimunka kiosztását.

Természetesen ma, amikor már a szülők is aktív okostelefon-felhasználók, a készülékek multimédiás képességeit kiaknázva akár saját, csak a családtagok által elérhető fotóalbumokat hozhatunk létre. Esetleg egy közös Spotify lejátszási listára is mindenki rádobhatja a kedvenceit, hogy a következő családi autókázás alkalmával ne legyen vita abból, hogy mikor, kinek a zenéje szól a rádióból.

Összességében: bár sok szülőnek olykor borsódzik a háta attól, hogy a gyerek kezébe okostelefon kerüljön, elmondhatjuk, hogy egy ilyen eszköz több mint egyszerű távbeszélő, hiszen valójában zsebre vágható miniszámítógépekről van szó. Óriási segítséget, sőt élményt jelenthet szülőnek és gyereknek egyaránt, ha őszinte a kommunikáció és megfelelő a felvilágosítás annak érdekében, hogy senkit ne érjen kellemetlen meglepetés.

Bízunk benne, hogy tippjeinkkel segítettük a választást és ezúton kívánunk eredményes, szép bizonyítványokat a tanév végére!