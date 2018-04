Van valami, amire figyelni kell külföldi kártyás fizetés előtt, közben, után? Elfogadják a kártyát bárhol? És mi a helyzet az érintéses fizetéssel? Ismerik, használják külföldön? Plusz, ha már itt tartunk: az itthon megkedvelt mobilos fizetés is bevethető nyaralás alatt?

Úgy, mint itthon

A bankkártya az európai országokban gyakorlatilag mindenhol elfogadott, azaz a magyar felhasználók (ez esetben utazók) fognak tudni vele fizetni. Ez kiemelten igaz az idegenforgalmi célpontok esetében, és minden olyan helyen, amit valamilyen módon érinthet egy utazó a nyaralása, üzleti útja során. Ide tartoznak a szállodák, repterek, a benzinkút- és étteremhálózatok, az autókölcsönző irodák.

Az öreg kontinensen uralkodó rendező elv szerint minél nyugatabbra utazunk, annál nagyobb eséllyel lesz lehetőség a kártyás fizetésre. A nyugati országokban ez nemcsak a fővárosokra, hanem a vidék teljes egészére is igaz, sőt, vannak olyan területek (pl. Skandinávia), ahol évekig ellehet az ember anélkül, hogy készpénzhez kellene nyúlnia. De a fejlődés nem áll meg Magyarország vonalában: a környező országokban is egyre jobb a helyzet, és a magyarok közkedvelt úti céljai esetében (pl. Horvátország) is folyamatosan bővül az egyérintéses elfogadói hálózat.

A Mastercard szakértői szerint a legtöbb esetben ma már nem érdemes nagyobb mennyiségű készpénzt magunkkal vinni külföldre. A kápé egyszerűen túl sok rizikót rejt magában, míg egy bankkártya sokszorosan biztonságosabb módja a pénz kezelésének, illetve a fizetésnek. A kártyás fizetésnek általában külföldön sincs költsége, de természetesen jobb mindig biztosra menni, és akár így fizetnénk, akár készpénzt vennénk fel, előtte mindig tájékozódjunk az aktuális devizaátváltási árfolyamokról, illetve magáról a kártyahasználat esetleges költségeiről bankunknál. Az biztos, hogy ott, ahol az itthon megismert, megszokott matricák (plusz maga a terminál) láthatóak az üzletben, lehetséges a kártyás fizetés.

Minden ország érinthet?

De akkor lépjünk eggyel tovább az érintéses fizetés irányába, már csak azért is, mert ahol ez lehetséges, ott akár az androidos mobilunkkal is kiegyenlíthető a számla. A helyzet ugyanakkor a következő: ahol bankkártyaterminál működik, ott egyáltalán nem biztos, hogy lehet egy érintéssel történő módon fizetni. Ennek az a praktikus oka, hogy egy-egy országban a korábbi években telepített termináloknak van egy meghatározott élettartamuk, így a komplett cseréjük is ehhez igazodik. Amikor ezek az eszközök elérik azt a kort, amikor cserélni kell őket, akkor ez tömegesen történik meg, és akkor az esetek többségében ezek már olyan terminálok, amelyeken semmi akadálya az egy érintéssel történő fizetésnek.

Európában egyébként a lengyelek, illetve a törökök állnak a legelőkelőbb helyen, náluk a legelterjedtebbek az egyérintéses fizetést lehetővé tevő terminálok. Őket követik a csehek, illetve a szlovákok, és utánuk lehet a magyar piacot megemlíteni, hiszen mi is tapasztalhatjuk, hogy alig akad olyan üzlet, ahol ne lehetne érintéssel fizetni.

A fejlődés pedig azt jelenti, hogy ha például egy család nyaralni indul Olaszországba, rendelkeznek mobilos fizetésre alkalmas telefonnal, illetve az azon futó megfelelő alkalmazással, akkor minden olyan terminálon fizethetnek az okostelefonjukkal (és persze egyérintéses kártyájukkal is), amelyiken látják ezt a logót:

© Wikipedia

Az egyetlen következmény legfeljebb az lesz, hogy a fagyiárus szemei elkerekednek, amennyiben addig nem volt még olyan vásárlója, aki így fizetett volna négy fagylaltkehelyért. Mindez azért lehetséges, mert az egy érintéssel történő fizetést lehetővé tevő technológia egy nemzetközileg elfogadott szabványon alapszik, minden kártyatársaság ezt alkalmazza, ezt építik be a terminálokba, és ez teszi lehetővé a fizetést, történjen az kártyával, mobillal, órával vagy bármilyen egyéb eszközzel.

Mintha otthon lennénk

A lényeg tehát, hogy átléphetünk több országhatárt is, elutazhatunk a világ túlsó felére, nyaralhatunk Magyarországtól több tízezer kilométerre, de ahol egyérintéses fizetésre alkalmas terminált látunk, ott fizethetünk mobilunk segítségével, ahogy azt itthon is megszokhattuk. Máshogy fogalmazva: semmi extra előkészületre, felkészülésre nincs szükség, ha külföldön szeretnénk fizetni, persze az általános óvatossági és biztonsági teendőket leszámítva.

De ha már szóba kerültek ezek: ha a készpénz eltűnik, arra keresztet vethet az ember, a bankkártyával, mobillal azonban nem így van. Lehetőség van a plasztiklap, illetve a virtuális kártya letiltására. Sőt, kérhetünk sürgősségi kártyapótlást (ha olyan prémium kártyánk van, amelyhez bankunk felajánlja), ami egy-két napon belül megtörténik, így csak minimális időt tölt el az utazó fizetési opciók nélkül.

A fentiekből elég jól látható, hogy egyszerűen nincs értelme készpénzzel megtömött tárcával útnak indulni külföldre. Vegyünk például egy kedvenc zenekar vagy a kinti barátok kedvéért megtett londoni kiruccanást. A pár napos, esetleg hosszúhétvégét magába foglaló utat úgy meg lehet tenni, hogy az ember végig a kártyáját használja. A reptereken, a metróállomásokon elhelyezett automaták mindegyike elfogadja a bankkártyát, de a klasszikus londoni taxik is évek óta felkészültek az ilyen jellegű fizetésre. A szórakozóhelyek, pubok, koncerthelyszínek pultjain szinte kivétel nélkül ott van a terminál, és persze ugyanez igaz az élelmiszer vagy egyéb boltokra, üzletekre is.

A kártyás vásárlásnak általában a határainkon túl sincs költségvonzata, de ennek és a készpénzfelvétel feltételeinek érdemes utazás előtt utánanézni a számlavezető banknál. A globális folyamatoknak, trendeknek, a szabványosításnak ez esetben az a fantasztikus előnye, hogy minden probléma nélkül megkezdhető egy út a bankkártya, esetleg minimális készpénz birtokában.