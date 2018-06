Tavaly már 605 milliószor használtuk a bankkártyáinkat vagy telefonunkat fizetésre, ez csaknem 120 millióval több, mint 2016-ban. Egyelőre még belefuthatunk néhány helybe, ahol nem tudjuk a kártyáinkat használni, de négy év alatt ezek száma is harmincezerrel csökkent, sőt az egy érintéssel történő fizetés lehetősége is közelít a 100 százalékhoz. Lassan búcsút mondhatunk a készpénznek, és ez már nem túlzás. Infografikánkon mutatjuk be a folyamatot.