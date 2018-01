Az NN Biztosító Zrt. több olyan életbiztosítást is kínál ügyfeleinek, melyekkel növelhetik megtakarításaikat és az életbiztosítási védelmet is élvezhetik. A Visio és Vista befektetési egységekhez kötött életbiztosítások elérhetőek rendszeres és egyszeri díjas változatban is. Azoknak, akiknek most vágnak bele egy megtakarításba, de szeretnék a félretett pénzt azonnal be is fektetni, jó megoldást jelenthetnek a rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött biztosítások. Akik képesek egyszerre nagyobb összeget befektetni, azok gondolkodhatnak egyszeri díjfizetésben is. Ezek az életbiztosítások a választás szabadságát kínálják, hiszen számos eszközalap közül választhatjuk ki azt, amelyikbe be szeretnénk fektetni. Általánosságban elmondható, hogy a kockázatosabb eszközalapok nagyobb hozampotenciállal rendelkeznek, míg a biztonságosabbakkal kisebb hozam lehetősége párosul. Ha nem mozgunk magabiztosan a befektetések világában, akkor választhatunk az aktívan kezelt eszközalapok közül, melyek célja, a lehető legnagyobb hozam elérése a kockázat minimalizálása mellett, vagy a céldátum eszközalapok közül, amik a befektetés időtávjára optimalizálják a portfólió összetételét. A vegyes eszközalapok pedig eltérő arányban tartalmaznak kockázatosabb és kevésbé kockázatos eszközöket. A kockázatvállalási hajlandóságunkhoz igazodva választhatunk a rendelkezésre álló eszközalapok közülük. Érdemes megfontolni, hogy ne csak egy eszközalapot válasszunk, hanem állítsunk össze egy olyan portfóliót, melyben különböző eszközalapok szerepelnek, így csökkenteni tudjuk kockázatunkat. Befektetéseink összetételét nem csak a szerződéskötéskor határozhatjuk meg, hanem bármikor a szerződés fennállása alatt. Így aktuális élethelyzetünkhöz, céljainkhoz igazodva tudjuk a legtöbbet kihozni a pénzünkből. Részletek: www.nn.hu