„Igény szerint”, tükörfordításban ennyit jelent az on-demand, mindez pedig egy szolgáltatással összefüggésben annyit jelent, hogy csak akkor és csak annyit fizetünk az adott dologért, amennyi időre szükségünk van rá. És rendszerint akkor vesszük igénybe, amikor minél előbb szeretnénk hozzájutni 1-1 szolgáltatáshoz. Képzeljük el ezt úgy, mintha a kábeltévéért csak akkor kellene fizetnünk, amikor bekapcsoljuk a tévékészüléket. Ma már számtalan cég kínál hasonló szolgáltatásokat, szinte minden területen, a közlekedéstől a filmnézésen át egészen a biztosítások piacáig.

Természetesen ismerjük az Airbnbt, amelyen keresztül szállást foglalhatunk, és persze a Netflixet is, amely online videotékaként indulva tarolta le az on-demand piacot, ma pedig már ott tartanak, hogy saját gyártású filmjeik és sorozataik a díjátadókon komoly konkurenciát jelentenek a nagy stúdióknak. Ezek a szolgáltatások – a Spotify zene-streamelővel egyetemben – itthon is nagyon népszerűek.

Az on-demand egyik hiánypótló területe az autóbérlés, hiánypótló, hiszen a klasszikus autóbérlés bár régóta jelen van a piacon, rövid távon nem túl kifizetődő és sokáig nem is volt azonnal igénybe vehető. Szerencsére a klasszikus bérlésnek is létezik igény szerinti verziója. Erre két példa is akad hazánkban: az első fecske a GreenGo, illetve a MOL Limo nevű szolgáltatása, amelyek lényege, hogy a kicsi, környezetbarát városi autókat egy okostelefonos alkalmazás segítségével foglalhatjuk le, majd a használat végeztével időarányosan fizetünk értük.

A különféle biztosítási termékeket jellemzően hosszabb időszakokra kötik az emberek, kivétel ez alól az utasbiztosítás, amikor az egy-két napos vagy egy-két hetes nyaralásokra biztosítják magukat a turisták. Igen ám, de mi van akkor, ha még ez is túl soknak tűnik? A megoldást az NN Biztosító szállítja, amelynek óradíj alapú, igény szerint ki-be kapcsolható élet- és balesetbiztosítása egészen új területeket hódít meg. Az okostelefonos alkalmazáson keresztül elérhető protect.me biztosítás lényege, hogy a felhasználónak csak az általa űzött sportot vagy aktivitást kell kiválasztania az applikációban, és egy gombonyomással el is tudja indítani az adott sporthoz kapcsolódó biztosítási csomagot. Vagyis például elindíthatjuk a biztosítási védelmet a reggeli futóedzés vagy a barátokkal lejátszott esti focimeccs idejére, akár már egy órára is. De választható biztosítási csomag biciklitúrához vagy akár extrémsportoláshoz is. Nem elég, hogy óradíj alapú, de a protect.me első használatának összegét ráadásul a cég állja, 500 forint erejéig. Ha pedig végeztünk a sportolással vagy egyéb tevékenységgel, egyetlen gombnyomással leállíthatjuk. Ez már tényleg a jövő!

Nem csak az utazóknak és aktív életet élőknek lehet érdekes az on-demand – itt van például a több mint 12 országban működő Deliveroo, amelynek lényege, hogy a kedvenc éttermünkből rendelt ételt az Uber sofőrjeihez hasonló rendszerben dolgozó futárok szállítják házhoz. Vagyis, az éhes felhasználókat nem korlátozza, hogy melyik vendéglőnek vagy gyorsétteremnek van saját futárszolgáltatása, mindenki kedvére válogathat, saját igénye szerint az élőhelyén elérhető helyek kínálatából, a beszerzést és a szállítást pedig a Deliveroo futárai intézik.

A gasztronómia világánál maradva érdemes megemlítetnünk, hogy a Blue Apron házhoz szállító céghez hasonló már hazánkban is létezik. A nálunk KitchenBox néven elérhető szolgáltatás lényege, hogy különleges ételeket választhatunk ki, amelyeket aztán otthonunkban készíthetünk el. Tehát, ha kedvünk szottyan egy különleges vacsorához, de nem szeretnénk vesződni a hozzávalók beszerzésével – na meg az ilyenkor óhatatlanul képződő maradékokkal, nyesedékekkel, elég csak online leadni a rendelésünket, a többi már a vállalkozók dolga. Az efféle cégek ugyanis a hozzávalókat az adagoknak megfelelő kimért csomagolásban juttatják el a megrendelőkhöz, akiknek aztán csak a mellékelt recept utasításait kell követnie a finomságok elkészítéséhez. Remek ötlet, amellyel akár egy unalmas hétköznap estét is feldobhatunk, családtagjaink legnagyobb örömére!

Egy speciális piacra lő az amerikai Dog Parker nevű startup, amely a kutyás gazdik állandó problémájára kínál választ, vagyis hogy hova tegyék kedvenceiket, ha szeretnének elugrani bevásárolni vagy ügyet intézni valahová. A Dog Parkernél felfigyeltek erre a gyakran visszatérő igényre, és ennek kiszolgálására különleges, „okos” kutyaházakat telepítettek számos efféle hely közelében, a gazdik ezeket egy alkalmazás segítségével foglalhatják le on-demand alapon. A légkondicionált, zárható ajtajú kutyaházak biztonságos helyet jelentenek a blökiknek, a gazdik pedig az alkalmazáson keresztül – videókapcsolat segítségével – rá-ránézhetnek kedvencükre, hogy jól bírja-e a várakozást. A különleges anyagból készült házikókat két használat között UV-sugarak segítségével fertőtlenítik, a kialakításuk során pedig állatorvosok útmutatásai alapján törekedtek arra, hogy a lehető legnagyobb kényelmet biztosítsák a kutyusoknak.

Szintén a tengerentúlon indult, ma viszont már Magyarországon is elérhető szolgáltatás, amelynek segítségével – természetesen megfelelő díjazás fejében – elintézik helyettünk az olyan feladatokat, amelyekre munka vagy más elfoglaltság miatt egyszerűen nem érünk rá. Vagyis, ha a szükség úgy hozza, legyen szó kocsimosásról, postára vagy okmányirodába szaladgálásról, az „elintéző” cégek igyekeznek minden létező igényre megoldást kínálni. Az Egyesült Államokban ezen a téren az első számú on-demand piaci szereplő a TaskRabbit, amely az Uberhez hasonlóan keresleti és kínálati oldalt is tartalmaz. Tehát, ha valaki szeretne egy kis mellékest keresni, regisztrálhat az oldalon és jelezheti, hogy mikor és milyen jellegű elintéznivalókra van kapacitása. Hazánkban az Elintézzük.hu kínál hasonló megoldást, akár komplett esküvői ügyintézésre is.

Mint látható, a különféle on-demand szolgáltatásokra hatalmas az igény, elvégre alig találni olyan réspiacot, amire egy-egy élelmes startup még ne repült volna rá. Legyen szó kajarendelésről, zenéről vagy akár biztosításról, okostelefonunkon keresztül egyre több mindent fogunk tudni elintézni. Érdemes lesz a nagy cégeknek felkötni a felkötnivalót, mert a fentiekhez hasonló feltörekvő vállalkozások könnyen lecsaphatják a kezükről a jól fizető ügyfeleket, ha nem ismerik fel időben az új idők támasztotta új igényeket.