Szeretné magát igazán nőnek, vonzónak érezni, de zavarják ebben a közelgő menopauza enyhébb-súlyosabb tünetei? Pedig ezt az időszakot nemcsak átvészelni lehet, érezhetjük magunkat jól, sőt nagyon jól is a bőrünkben. Eláruljuk, hogyan.

A változókorba érve olyan lelki és testi folyamatok mennek végbe szervezetünkben, amelyeknek nem feltétlenül örülünk. Megfelelő trükkökkel, praktikákkal azonban sokat tehetünk azért, hogy könnyebben átlendüljünk a nehezebb időszakokon, méghozzá úgy, hogy önértékelésünk nem szenved csorbát, nőiségünk pedig megmarad, sőt, talán most bontakozik ki csak igazán.

Elfogadás

A legelső aranyszabály, hogy fogadjuk el azt, ami velünk történik, hiszen olyan természetes folyamatokról van szó, amin minden nő átesik. Statisztikai adatok szerint a változókorú nőknek körülbelül egyharmada szinte teljesen tünetmentes, másik harmaduk enyhe vagy közepesen súlyos tünetekkel küzd, és csak a maradék egyharmad néz szembe súlyosabb, de kezelhető panaszokkal. Figyeljük tudatosan testünk jelzéseit, értsük meg, hogy mi miért történik, és járjunk utána annak, hogyan lehet az esetleg kényelmetlen tüneteket a minimálisra csökkenteni.

Mik ezek a tünetek? A menstruációval összefüggésben tapasztalható változások (pl. szabálytalan, fájdalmas, nagy mennyiségű vérzés) mellett a leggyakrabban a következőkre számíthatunk: hőhullámok, alvászavarok, hangulatingadozások. A csökkenő hormontermelés következménye lehet még a súlygyarapodás, hajhullás (elvékonyodott haj), szédülés, mellpanaszok (feszülés, fájdalom), a szexuális élet zavarai (csökkent nemi vágy, fájdalmas közösülés), hüvelyszárazság, hólyaggyengeség (vizelettartási problémák), húgyúti fertőzések, illetve csökkenhet a csontok kalciumtartalma, mely idővel csontritkuláshoz vezethet.

Bizonytalan abban, hogy érintik-e már Önt a menopauza tünetei? Töltse ki tesztünket!



A második legfontosabb dolog, amit tehetünk magunkért – nemcsak ebben az életszakaszban –, az a rendszeres mozgás. Ha eddig nem is sportolt, a változókori tünetek csökkentését fogja fel úgy, mint egy jó indokot annak elkezdésére. A befektetett energia ugyanis sokszorosan meg fog térülni: nem csak a súlyunk csökkenhet, hanem még izmosabbak, formásabbak is lehetünk. Ebben a korban ugyanis hajlamosak vagyunk veszíteni az izomtömegükből. Egy-egy félórás testmozgás heti két-három alkalommal nagy előnyünkre lehet.

Miért hasznos a testmozgás a változókorban?

⦁ Védelmet nyújthat a különféle rákos megbetegedések, köztük a mell, a vastagbél és az endometrium (a méhet bélelő hám) rosszindulatú daganata ellen.

⦁ Lelassíthatja a csontvesztést a menopauza után, ami csökkenti a törések és a csontritkulás kockázatát.

⦁ A fizikailag aktív felnőtteknél alacsonyabb a depresszió kockázata, de a stressz enyhítésében és az életminőség javításában is nagy szerepe lehet a mozgásnak.

Tipp: Próbálja ki a gyors sétálást, kocogást, kerékpározást, úszást vagy éppen a vízi aerobikot. Kezdőként elég lehet a napi 10 perc is, majd fokozatosan növelheti az intenzitást és az időtartamot. De legyen szó erőedzésről, jógáról vagy bármilyen gyakorlatról, rosszul nem járhat. Ne feledje, hogy mindezek nem feltétlenül helyhez kötött tevékenységek. Nem muszáj edzőterembe mennie, csoportos órákra beiratkoznia, otthon is ugyanúgy tehet magáért, a testéért, egészségéért. Nincs kifogás, mozgásra fel!

Divatos kényelem

A változókor jellemző kísérői a hőhullámok, amelyeket a hormonális változások okoznak. Ennek következményeként a bőr hajszálerei időről időre hirtelen kitágulnak, az így kialakuló fokozott véráramlás pedig hőmérsékletemelkedést és kipirulást okoz.

Ha gyakran gyötrik hőhullámok, érdemes meggondolnia ruhatárának átválogatását. Csak természetes textíliából készült darabokat viseljünk, ezzel is elkerülve a kellemetlen, izzadt pillanatokat, ami egy műszálas ruhában sokkal látványosabb is. Habár ez apróság, de a szürke pólókon, felsőkön jóval hamarabb jelennek meg a kellemetlen izzadságfoltok, így ezeket is érdemes lecserélni.

Tipp: Felejtsük el a változókorú „matrónák” képére formált, idejét múlt társadalmi szabályokat! Attól, hogy életünknek ebbe a szakaszába léptünk, ugyanúgy hordhatunk szoknyát, magassarkút, akár merészebb darabokat is – a lényeg, hogy összhangban legyünk saját magunkkal. Figyeljünk arra, hogy mi áll jól nekünk, mi előnyös a testalkatunkhoz és a személyiségünkhöz. Persze ahhoz, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból, kellő önismeret, és egészséges önkritika is szükséges!

Magabiztos megújulás

Ne felejtsük el, ha mi jól érezzük magunkat a bőrünkben, azt a környezetünk is látni fogja. Bevethetünk különböző sminkeket és egyéb extra dolgokat, amitől a felszínen még vonzóbbá tehetjük magunkat, de mindez nem ér semmit, ha mi nem így gondolunk saját magunkra. Ez tehát egy belső folyamat: ha tisztában vagyunk a saját értékeinkkel, tulajdonságainkkal, képességeinkkel, és emellett boldogok vagyunk – amihez egy kiegyensúlyozott párkapcsolat nagyban hozzájárulhat – sugározni fogunk. Fogadjuk el magunkat és helyezzük fókuszba azt, amit szeretünk magunkban, az életünkben. Ha nem akarunk többet mutatni annál, amik vagyunk, megbecsüljük azt, amink van, és tisztában vagyunk azzal, hogy miben vagyunk jók, ráadásul mindez kellő merészséggel, határozottsággal párosul – na, ez igazán imponáló tud lenni!

Tipp: Próbáljunk ki új dolgokat! Legyen ez egy új kiegészítő a ruhatárban, egy új szokás vagy egy hobbi – az élet minden területén érdemes kipróbálni új dolgokat, amivel aztán nemcsak hogy megújulunk, de az esetleges sikerélménnyel még motiváltabbak lehetünk.

Csak természetesen

Sokan bármit megtennének azért, hogy fiatalabbnak látszódjanak, ezért sokszor olyan dolgokat is kipróbálnak, amikről később kiderül, hogy többet ártottak, mint használtak. Mindig járjunk utána a különféle készítményeknek, kerüljük a nem természetes alapanyagú, ilyen-olyan adalékanyagokat tartalmazó szereket. Könnyen csapdába eshetünk a különböző öregedésgátló, tuti biztosnak reklámozott kenceficékkel a ráncok elleni harcunkban, hiszen a bőrbe felszívódó vegyszerek a hormonháztartásba beavatkozva akár korai menopauzát is okozhatnak. Ezért csak legyünk óvatosak: kívül-belül csakis megbízható, ellenőrzött forrásból származó termékekkel „kényeztessük” magunkat!

Tipp: Fogyasszunk omega-3 zsírokat. Pozitív szív- és érrendszeri hatásuk mellett vérnyomáscsökkentő és immunerősítő hatásuk is ismert, javítják továbbá az ízületek és a bőr állapotát, segítenek a memória megőrzésében. Fontos szerepet játszanak az időskori elbutulás (demencia), és az Alzheimer-kór kialakulása kockázatának csökkentésében. Legjobb, ha természetes eredetű omega-3-forrásból, egyes hidegvízi halfajtákból (pl. lazac, makréla, szardínia) biztosítjuk a szükséges napi mennyiséget. Kevésbé súlyos változókori tünetek enyhítésére alkalmazhatunk hormonmentes növényi készítményeket is.