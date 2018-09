A menopauza kifejezést – amely az utolsó rendes havi vérzést jelenti – először 1872-ben használták. A változókor ekkor még nem kapott akkora figyelmet, mint napjainkban: egyfajta egészségügyi krízisnek tekintették, amely számos betegség előszobájának számított, illetve, mivel az átlagéletkor akkoriban jóval alacsonyabb volt, így egyszerűen kevesebb nő élte át a klimaxot, mint a 20. században. Akkor viszont már egyre több nő számolt be a menopauza tüneteiről, amire a változatos tünetegyüttes alapján leginkább betegségként tekintettek. Ma már az orvostudomány és a társadalom is elfogadta, hogy a változókor egy természetes folyamat, amely előbb-utóbb minden nő életében bekövetkezik.

Tünetek: a nők 75%-a érintett

Magyarországon a változókorú nők 75%-át érintik a menopauza tünetei – mondja dr. László Ádám, a Magyar Menopauza Társaság elnöke: „Ezek a tünetek időnként enyhék, viszonylag jól elviselhetők, és nem zavarják lényegesen egy nő életét. Máskor azonban súlyosabbak, és megkeserítik az egyébként egészséges és fiatalos nő mindennapjait, és jelentősen rontják az életminőségét.” Természetesen különbséget kell tenni az enyhe és közepes, valamint a középsúlyos és súlyos tünetek között. Az utóbbiak az észrevehető szimptómákat produkáló hölgyek egyharmadára jellemzők.

Késleltethető-e a menopauza?

A legfontosabb kérdés azok számára, akik még nem élték meg a változókor tüneteit, de átlépték a negyvenes korhatárt, minden bizonnyal az lehet, hogy vajon mennyire késleltethető a menopauza bekövetkezése. Hiszen a legtöbb, idősebb korral járó tünet megjelenése napjainkban már kitolható, legyen szó a haj ritkulásáról, a ráncosodásról vagy akár a csontritkulásról.

A menopauza viszont sajnos nem késleltethető, mondja dr. László Ádám. Igaz, megjelenésének időpontját ettől függetlenül számos tényező befolyásolhatja. Ezek közé tartoznak a genetikai tulajdonságok, a dohányzás, a szülések száma és persze az első menstruáció időpontja. De a menopauza meglepő módon függ attól is, hol élünk. A mediterrán népeknél a változókor átlagosan 46,5 évesen kezdődik el, a norvégoknál pedig majdnem 10 évvel később, 55 éves korban. A magyar nőknél az átlagéletkor 50,5 év. Ám eljövetelébe nem kifejezetten tudunk beleszólni, igaz, az nem árt, ha egészségesen élünk – például nem dohányzunk.

Noha a változást megállítani nem tudjuk, életminőségünkön sokat javíthatunk, ha fokozottan odafigyelünk magunkra. „Erre az időszakra is az vonatkozik, ami a többire: éljünk egészségesen” – mondja a szakértő. Fontosak az olyan éves rutinvizsgálatok, mint a vérnyomás, vérzsír vagy vércukorszint ellenőrzése. Ezen felül kiemelten fontos a mozgás is.

Mozogjunk! Méghozzá okosan!

Egyes vélemények szerint egy egészséges nőnek heti 150 percnyi mozgásra van szüksége, ami csökkenthető heti 75 percre is, amennyiben felfokozottabb tempójú sportot űz. A legbiztosabb választás mindenképpen a heti két alkalom. Vannak olyan mozgásformák, amelyek kimondottan hasznosak lehetnek a klimax tünetei alatt. Ezek között találhatjuk az aerobikot, mely segíthet a plusz kilók ellen is, és könnyű kicsiben elkezdeni: eleinte akár napi 10 perc is elég belőle. Hasznosak lehetnek az erőnléti gyakorlatok, akár kondigépek segítségével, érdemes azonban kisebb súlyokkal és alacsonyabb ismétlésszámmal kezdeni. A nyújtás szintén kiemelten fontos, hiszen így őrizhető meg a hajlékonyság, és ajánlott olyan gyakorlatok elvégzése is, melyeknél az egyensúlyérzékünket fejleszthetjük, vagy épp tarthatjuk karban. Ezt mellesleg nem csak sportolás közben végezhetjük: elég lehet az is, ha például fél lábon állva mosunk fogat.

Nem mindegy, mit eszünk!

„Jobb figyelni az étkezésre is: kerülni kell a túl sok zsírt és szénhidrátot, és előtérbe kell helyezni étrendünkben a gyümölcsöket, zöldségeket, illetve figyelni kell a testsúlyra” – folytatja dr. László.

És ha már egészséges étkezés és diéta… A testsúly sok menopauzát átélő nő számára alapvetően problémás kérdés, ugyanis a hízás a változókor egyik leggyakoribb és sokak számára egyik legkellemetlenebb mellékhatása. Ám nem emiatt kell figyelni az egészséges étkezésre, hiszen a felszaladó kilók valójában nem feltétlenül a klimax tünetei, figyelmeztet a szakértő: „A változókori, átlagosan évente körülbelül fél-egy kilogrammos súlygyarapodás oka nem a tüszőhormon hiánya, hanem az egyébként is bekövetkező öregedés.” Ez ellen pedig csak egy módon lehet felvenni a harcot – ugyanazzal, mint a klimax előtt: kiegyensúlyozott étkezéssel és mozgással.

A környezet is fontos!

Ám nem csak a sport és a kiegyensúlyozott táplálkozás számít, hanem a megfelelő életkörülmények megteremtése is. Különösen az olyan pszichológiai tünetek esetében, mint a hangulati labilitás, a szorongás, a memóriazavarok, az ingerlékenység, valamint a koncentrálóképesség, a libidó és az orgazmuskészség csökkenése. Dr. László szerint mindezeket könnyebben elviselhetővé tehetjük, ha például javítjuk munkahelyi körülményeinket: megpróbálunk nyáron légkondicionált és levegős, ősszel és télen pedig gyakran szellőztetett helyiségekben tartózkodni. Fontos, hogy a mosdó, amit használunk mindig megfelelően tiszta legyen, és bármennyire is nehéz, törekedjünk arra, hogy az életterünk légköre minél stresszmentesebbé váljon. Kiemelten fontos ilyenkor a kiegyensúlyozott, megértő családi légkör, de sokat segíthet az is, ha például találunk magunknak egy hobbit, vagy más, örömet okozó elfoglaltságot.

Fontos tudni, hogy az étkezés, sportolás, a megfelelő környezet hasznos kiegészítője a menopauza tünetek csökkentésének. Bizonyos gyógynövények hatóanyagait tartalmazó készítmények ugyancsak jótékony hatásúak lehetnek a változókorral járó enyhébb panaszok esetén. A súlyosabb panaszok esetén viszont a hormonpótlás lehet az egyetlen megoldás – hangsúlyozza dr. László – hiszen a változókor tüneteit a tüszőhormon hiánya okozza.”

Afrikában bölcsebb leszel

Mindig törekedjünk arra, hogy a változókort ne úgy éljük meg, mint a vég kezdetét. Vegyünk példát akár más kultúrákról. Bár Európában alapvetően a fiatalságot tekintik a legfőbb értéknek, és így a klimax alapvetően egy nő élete virágzásának a végét jelenti, másutt ugyanez inkább egyfajta nemességgel jár. Afrikában a változókorú nők kiemelt szerepet töltenek be a családjuk életében, fontos döntéseket hozhatnak, ami által sokkal nagyobb tisztelet övezi őket. Indiában a nők pedig gyakorlatilag felszabadulnak, hiszen elhagyhatják a fátyol viselését. Az indián asszonyokról például egyenesen úgy tartják, hogy a klimax időszakában gyógyító erővel rendelkeznek. Vagyis a világ sok táján gondolkodnak ugyanúgy a változókorról: nem úgy értékelik, hogy a nő elveszít valamit, hanem inkább úgy, hogy a korral bölcsebbé válik, amiért megbecsülést érdemel.

A menopauza istennője Karen Leland, a Huffington Post szerzője is úgy döntött a klimax megannyi kellemetlen pillanata után, hogy szenvedés helyett inkább megpróbálja lelkileg segíteni magát. Ismerőse, a szintén szerző, Lynette Sheppard támogatásával 10 pontba szedte azt, hogyan is lehet valaki a menopauza istennője. A tippek között olyanok vannak, mint segítőkör létrehozása más, éppen klimaxot átélő barátnőkkel, vagy hogy játsszunk több olyan játékot, ami edzésben tartja az elménket, mint a sakk, szókirakó, a hőhullámok ellen pedig a természetes anyagokból készült ruhadarabokat ajánlja. Kiemeli, hogy ne szégyelljünk sírni, érzékenynek lenni, vagy akár kicsit gyászolni azt, amit elvesztünk, ám fontos az eszünkbe vésni, hogy félelmeink többsége olyan, mint egy Stephen King regény megannyi momentuma: nem valódi.