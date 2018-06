Az európaiak közel fele hajlandó akár 50 000 euróval (több mint 16 millió forint!) is többet fizetni egy lakásért, ha „okos” konyhával van felszerelve – ez a Samsung és a YouGov közös kutatásából derült ki nemrég.

Mi is az okosotthon lényege?

Az intelligens lakások vízióját már sokan megpróbálták felvázolni, a kilencvenes években, többek között, Bill Gatesnek, a Microsoft akkori első emberének is az egyik nagyívű terve a tökéletes okosotthon kialakítása volt. A technológia azonban akkor még nem tette lehetővé az igazán hatékony megoldások kifejlesztését, így a legtöbb korai okoslakás csak látványos koncepció maradt, esetleg olyan módszereket igényelt, amelyhez nem ártott belsőépítésznek, informatikusnak és villamosmérnöknek lenni egyszerre.

Ennek mára szerencsére semmi nyoma, a legújabb berendezések segítségével pedig napjainkban már könnyedén kialakítható egy olyan otthon, ahol az okostelefonról is vezérelhető különböző háztartási és szórakoztató-elektronikai eszközök akár egymással is kommunikálva könnyítik meg a lakók életét.

Ezekkel az okoseszközökkel turbózható a lakás értéke

Kezdjük rögtön az elején, elvégre a lakásba be is kell jutni! Az autógyártók már évek, sőt, évtizedek óta kínálják a különféle kényelmes megoldásokat, amelyek segítségével egy gombnyomással nyithatóak a jármű ajtajai. Igazából a mai modelleknél már erre sincs szükség, elég, ha a zsebünkben a kulcs – eleve, a legtöbb autónál már nincs is szó kulcsról, csak kódkártyáról vagy más hasonló eszközről –, és a kilincs megérintésével nyílik az ajtó. Miért ne lehetne ugyanezt a módszert használni a lakásunk esetében?

Az okoszárak (smart lock) lehetővé teszik, hogy akkor is teljes biztonságban tudhassuk az otthonunkat, ha akár több száz kilométerre vagyunk a lakásunktól. Léteznek különféle megoldások, az okoscsengőtől a konkrét zárakig, amelyek számtalan különböző biztonsági funkcióval segítik a lakás tulajdonosát. Az okoscsengő esetében például a telefonunk képernyőjén meg tudjuk nézni, hogy ki áll az ajtó előtt, de egy mozgásérzékelővel ötvözve arról is értesítést kaphatunk, ha egy hívatlan vendég ólálkodik otthonunk környékén. A fejlettebb változatokon keresztül akár a saját hangunkkal figyelmeztethetjük a betolakodót, hogy rossz helyen próbálkozik, illetve szólhatunk a rosszkor érkező postásnak, hogy mikor jöjjön újra. De akár távolról be is engedhetjük az ismerősünket, aki jött megetetni a macskát, vagy a gyerekeket, akik korábban értek haza a suliból és esetleg nincs náluk kulcs. Sőt, az elektronikusan nyitható zár segítségével akár teljesen elfelejthetjük a kulcsok keresgélését, és attól sem kell tartanunk, hogy valaki esetleg a kulcslyukon keresztül próbálná kipiszkálni a zárat. Ez már önmagában értéknövelő tényező lehet a következő lakónak, akinek nem kell zárcserével fáradoznia, elég csupán új felhasználót regisztrálni a rendszerbe, a régieket pedig törölni.

Okoshűtés, okosfűtés

Ha beléptünk a lakásba, ott szeretnénk, ha mindig kellemes klíma fogadna minket. Itt jönnek be a képbe az okostermosztátok és egyéb intelligens klímarendszerek. Ezekkel a megoldásokkal mindenki maga állíthatja be a saját szobájához megfelelő hőmérsékletet. Így vége lesz a nagy családi veszekedéseknek, amikor valakinek még melege van, míg a másik már megfagy a légkonditól. Az okosklímáknál szintén fontos szerepet játszik a telefonon keresztüli vezérlés, hiszen így akár rekkenő hőség, akár csontig hatoló hideg van, egyetlen gombnyomással „szólhatunk” az otthonunknak, hogy indulunk hazafelé, így megérkezve már tökéletes hőmérséklet fogad majd. Mivel ebben az esetben bonyolultabb építészeti megoldásokra is szükség lehet, így az okosklímát főleg új lakás építésekor érdemes betervezni. A valamivel magasabb költségek ugyanakkor busásan meg fognak térülni az ingatlan eladásakor, de akár korábban is, hiszen az efféle rendszerek akár 30 százalékkal csökkenthetik az energiaköltségeinket. A Samsung és a YouGov felmérése szerint a megkérdezettek közel fele szerint az ilyen megoldásokkal ráadásul rengeteg időt is meg lehet spórolni.

A villanykörte most is az okos ötletek jelképe

A képregényekben használt szimbólumot egy okosotthon esetében érdemes szó szerint venni, az intelligens világítási megoldások ugyanis szintén komoly energiaspórolást tesznek lehetővé, ráadásul a különböző okoslámpáknál gyakorlatilag elhanyagolható az árkülönbség, főleg, ha figyelembe vesszük a várható megtakarításokat is.

A legtöbb okos világítási megoldást az eddigiekhez hasonlóan szintén vezérelhetjük a telefonunkon keresztül, de akár különféle érzékelő szenzorokkal is összekapcsolhatjuk, így nem kell a sötétben tapogatva keresni a villanykapcsolókat, ha például egy mozgásérzékelőt is beiktatunk a rendszerbe. Egy ilyen világítási megoldás kiépítésével különösen látványosan prezentálhatjuk a potenciális lakásvásárlónak, hogy milyen modern környezetbe érkezett, ez tovább növelheti az ingatlan értékét.

A buli mindig a konyhában van!

Az okosotthonok legfőbb színtere – a korábbi elképzelésektől eltérően, amelyek a nappaliban látták a digitális lakások központját – a konyha lesz.

„A lakóterek méretének átalakulása, a rugalmas munkavégzés elterjedése, valamint a közösségi és a többgenerációs együttélés megváltoztatják a konyha használatának módját” – mondta Dan Harvie, a Samsung háztartási berendezések üzletágának európai igazgatója, a YouGovval közös kutatás eredményeit értékelve. „Ez a helyiség már nem csupán az ételek elkészítésére alkalmas, hanem az otthonunk középpontja is, ahol beszélgetni, dolgozni és még edzeni is lehet. Ennek köszönhetően egyre növekszik az igény az olyan okos konyhai technológiák iránt, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a felhasználók több olyan dolgot tehessenek és oszthassanak meg, amelyek örömet okoznak nekik."

© Samsung

A dél-koreai gyártó ennek megfelelően olyan megoldásokat kínál, amelyek sokoldalú felhasználhatóságával hatékonyabbá és természetesen környezettudatosabbá teszik a konyhában eltöltött időt. A felmérésre válaszolók közül minden harmadik ember például olyan sütőt szeretne, amelyben egyszerre lehet két különféle fogást is elkészíteni, hogy a családnak vagy a vacsorára meghívott barátoknak szánt finomságok hamarabb az asztalra kerülhessenek. Ezt teszi lehetővé például a Samsung Dual Cook Flex technológiájával felszerelt sütője, amelyben a sütőtér könnyedén kettéválasztható, így akár eltérő hőmérsékleten és sütési idővel készülő ételek is készíthetőek benne egyszerre. A különleges Flexible Door megoldás segítségével a sütő ajtaját pedig úgy lehet kinyitni, hogy csak az egyik „térfélhez” férünk hozzá, így a másikban készülő étel zavartalanul pirulhat anélkül, hogy elveszne a hő a sütőtérből. A sütő természetesen okostelefonon keresztül is vezérelhető, így akár a kertben pihenve is előmelegíthetünk, vagy ellenőrizhetjük a hőfokot.

Hasonlóképpen, a Samsung intelligens hűtőszekrényeiben a Twin Cooling Plus technológiával az egyes rekeszek és természetesen a fagyasztó is külön hűtést kap, így az élelmiszerek hosszabb ideig frissek maradnak, ráadásul nem veszik át a másik polcokon pihenő ételek szagát, így ízletesebbek is maradnak tárolás közben. A Precise Chef Cooling hűtőtechnológia pedig gondoskodik róla, hogy a különböző hőmérsékletet igénylő élelmiszereket eltérő hőfokon tárolhassuk. A korszerű hőszigetelés jelentősen lecsökkenti a hűtő belsejében tapasztalható hőingadozást, ezzel egyrészt meghosszabbítja az élelmiszereink élettartamát és az energiafelhasználást is optimalizálja.

Mivel a konyhát egyre többféle módon használjuk, ma már nem ritkaság, hogy sokan a mosógépet is ott tartják, mivel így akár a főzéssel párhuzamosan a mosást is el lehet intézni. A Samsung idén januárban mutatta be a QuickDrive technológiával ellátott intelligens mosógépét, amely gyorsabban, hatékonyabban tisztít, ráadásul extra kényelmi funkciókkal segíti a felhasználókat. A QuickDrive egy különleges mosógépdobot jelent, amely mosás közben négy irányban megmozgatja a szennyes ruhákat, ami fokozza a mosás hatékonyságát. Az AddWash fantázianevű mosógép-ajtó segítségével pedig akkor is bedobhatunk még pár elfelejtett darabot a mosásba, ha a program már elindult. Soha többé bosszankodás a kimaradt szennyes miatt!

És mivel mindezt ráadásul gyorsabban teszi, egy mosási ciklus akár 35 százalékkal lerövidül, ami az energiafelhasználásra is jótékony hatással van. A WW6800N jelű mosógép emellett a Q-rator mosási asszisztens segítségével javaslatot tesz az optimális programra a behelyezett ruhák színe, anyaga, illetve a megadott mosási hőfok alapján. A Laundry Planner funkcióval megadhatjuk, hogy mikorra szeretnénk befejezni a mosást, a WW6800N így igazodni fog a napirendünkhöz. Mivel az alkalmazás okostelefonunkról vezérelhető, a mosógéppel egy hamisítatlan IoT-eszköz kerülhet az intelligens lakásunkba, amely ráadásul a Samsung SmartThings ökoszisztémával is kompatibilis. A gép mindemellett a HomeCare Wizard nevű funkciója segítségével képes előre jelezni az esetleges meghibásodásokat, amelyekhez gyors karbantartási megoldást is kínál, nem véletlen, hogy a WW6800N az idei Consumer Electronics Show-n elnyerte 2018 innovációs díját.

Ha pedig a lakásunk konyháját a fentiekben leírt okoseszközökkel szereljük fel, a gépek értéknek akár sokszorosával is megnövelhetjük ingatlanunk értékét, elvégre ki az, aki a fentiek láttán ne akarna azonnal beköltözni a jövő intelligens otthonába?