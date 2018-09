Főleg a tévésorozatok rajongói körében népszerű az úgynevezett „binge watching”, vagyis az a maratoni tévézés, amelynek keretében 3-4-5 epizódot, vagy akár egy egész évadot is letudnak egyhuzamban. Adunk néhány tippet, hogyan érdemes belevágni, hogy az élmény is tökéletes legyen és az egészségünk se lássa kárát a vizuális habzsolásnak.

A sorozatok epizódjainak „darálása” a kétezres évek második felében vált tömeges jelenséggé, amikor megjelentek az olyan, új generációs sorozatok, mint például a Kiefer Sutherland nevével fémjelzett 24 vagy a Prison Break, amelynek készítői már szinte gyógyszerészeket megszégyenítő pontossággal adagolták az izgalmakat minden egyes epizódba. Ekkor terjedt el az úgynevezett cliffhangerek használata, azaz, amikor egy-egy epizódot egy olyan izgalmas résznél hagytak abba, hogy a nézők azonnal meg akarták tudni, mi fog történni a következő jelenetben. Ma már egyre többen vannak, akik nem a tévés premier idején nézik meg kedvenc sorozatuk egyes részeit, hanem „összevárják” a teljes évadot, vagy pedig egy Netflix előfizetéssel vetik bele magukat a darálásba. Összegyűjtöttünk pár jótanácsot, hogy mire érdemes odafigyelni, hogy a szórakozást ne árnyékolja be semmi.

Tökéletes körülmények binge watchinghoz

Mint a mellékelt infografikán is látható, a komfortérzetünket komolyan befolyásolhatja, hogy milyen körülmények között habzsoljuk kedvenc filmjeinket vagy sorozatainkat. Érdemes alaposan kiszellőztetni, hogy legyen elég oxigén a szobában, a hőmérsékletet pedig állítsuk 21 fokra (ha nagyon fázósak vagyunk, 1-2 fokkal magasabbra), ez szintén a kényelmünket szolgálja. Az is fontos, hogy a páratartalom 40-60 százalékos körül alakuljon. Az egyes epizódok között – de 2-3 epizód után feltétlenül – érdemes újra kiszellőztetni és akárcsak az ülő munka esetében, óránként egy picit felállni, mozogni egy kicsit.

Legalább ennyire fontos a kényelmes ruházat, itt van tehát az ideje a kedvenc pulcsink vagy tréningnadrágunk előkeresésére! Aki igazán megszállott rajongója az adott sorozatnak, még a telefonját is le szokta némítani. Ha ugyanis tízpercenként megnézünk egy posztot Facebookon vagy egy fotót Instagramon, állandóan ki fogunk zökkenni a hangulatból, sőt, akár a történet fontos pontjait is figyelmen kívül hagyhatjuk.

Kényelmesen, de egészségesen!

Ha hosszabb időt tervezünk a képernyő előtt tölteni, rendkívül fontos, hogy olyan pozíciót válasszunk, amely a testünk és a szemünk számára sem megterhelő. A legjobban akkor járunk el, ha úgy foglalunk helyet a tévé előtt, hogy a szemünk a képernyővel egy magasságban legyen, de arra is figyeljünk oda, hogy a lámpák vagy a külvilág fényei ne tükröződjenek a képernyőn. Ez ugyanis nem csak az élményt rontja, de a szemünknek sem tesz jót. Ha olyan tévénk van, amely FullHD felbontásra képes, üljünk háromszor olyan távol a képernyőtől, mint amennyi a kijelző átlója. Az ennél nagyobb felbontású UHD (4K vagy nagyobb) felbontású kijelzők esetében az átló másfélszerese az ideális távolság.

Fontos, hogy ne üljünk görnyedten, ez ugyanis izomgörcsöket idézhet elő, de a belső szerveinknek sem tesz jót, ha hosszú időn át egymáshoz nyomódnak. Lehetőleg válasszunk olyan széket, amelynek kényelmesen hátra lehet dönteni a támláját, hogy a gerincünket minél kisebb terhelés érje. A derekunk mögé helyezzünk egy párnát, ugyanis a hosszú ülés a tüdőkapacitásunk átmeneti csökkenésével járhat – ezért alszanak el sokan egy hosszú film alatt – így viszont gondoskodhatunk róla, hogy mindig kellő mennyiségű oxigén jusson a szervezetünkbe.

Sokan szeretnek a tévé előtt falatozni, nassolgatni. Ezzel azonban rengeteg extra kalóriát juttathatunk a szervezetünkbe, mert tévénézés közben könnyű sokkal többet enni, mint amennyit valójában éhségünk csillapítása érdekében kellene. Éppen ezért válasszunk könnyű, egészséges ételeket, a chipsek helyett fogyasszunk friss zöldségeket, és gondoskodjunk a megfelelő mennyiségű folyadék beviteléről. Ez is inkább víz legyen, mint cukros üdítő vagy alkohol, utóbbi miatt ugyanis egy idő után könnyen elveszíthetjük a fonalat, ami a képernyőn zajló cselekményeket illeti.

A sorozatok filmek darálása az alvásra is negatív hatással lehet. A Leuven-i Egyetem és a University of Michigan kutatói által elvégzett tavalyi kutatás szerint a hosszú időn át tartó tévézést a vizsgált alanyok 80 százalékánál összefüggésbe lehetett hozni az alvással kapcsolatos problémákkal. Ennek oka lehet az is, hogy sokan az alvás rovására nézik a kedvenc sorozataikat, de azt is kimutatták, hogy a képernyő fénye, különösen a rövidebb hullámhosszú kék fénysugarak az okostelefonok számítógépek képernyőihez hasonlóan gátolják az álmosságot kiváltó melatonin termelését. A legtöbb szakértő ezért azt javasolja, hogy lefekvés előtt egy órával lehetőleg már egyáltalán ne nézzünk tévét, de a telefonunkat se nyomkodjuk. Ezt érdemes lehet figyelembe venni, ha sorozatmaratont tervezünk.

A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy sokan magányos tevékenységnek tartják a darálást, ezt érdemes ellensúlyozni azzal, hogy másnapra szervezünk valamilyen elfoglaltságot a családdal vagy a baráti társasággal, de akár sorozatnéző bulit is szervezhetünk, ha az ismerőseink között akadnak rajongói ugyanazoknak a sorozatoknak. A lényeg itt is az volna, mint megannyi más dolog esetében: mértékkel csináljuk, azaz, ha lehet, egymást követő napokon ne daráljunk, sőt, az ilyen napokat követően igyekezzünk beütemezni valamilyen aktívabb elfoglaltságot, sportolást, kirándulást, vagy csak egy jó nagy sétát.