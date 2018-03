A Telenor Accelerate programjának első nyertesei olyan fejlesztésekkel tettek szert szakmai megbecsülésre és hírnévre, mint a fiatalok elhelyezkedését segítő Zyntern, a koncert- és fesztiváljegyek nemzetközi piacterévé fejlődő Tickething vagy a zenei készségfejlesztő Musicating alkalmazás.

„A magyar startupok nagyon innovatívak és kreatívak, érdemes velük összefogni, hogy új fejlesztéseket, ötleteket vezethessenek be a piacra, és aztán a szolgáltatásaik akár ügyfeleink és partnereink széles köréhez is eljuthassanak. Mi tanulunk tőlük, de ők is tanulhatnak a Telenor globális tapasztalatából, és így valós nemzetközi sikerek születhetnek, továbbá Magyarország digitális fejlődését is elősegíthetjük.” – mondta Alexandra Reich, a Telenor Magyarország vezérigazgatója, a Telenor Accelerate új pályázatának indulása kapcsán.

A tavalyi évben sem volt hiány a jelentkezőkben, a második Accelerate programban pedig 110 startup mérette meg magát. A szigorú kiválasztást követően végül a három nyertes 5 hónapos „alapkiképzésen”, egy úgynevezett bootcamp-en vehetett részt. Ennek során, mentoraik segítségével, olyan területekkel ismerkedhettek meg közelebbről, mint a service design, a startupok működését segítő úgynevezett „lean” módszer, illetve az agile projektmenedzsment-metódus. Mélyebb ismeretekre tehettek szert a digitális marketing területén, és megtanulhatták azt is, hogyan prezentálhatják termékeiket az érdeklődő befektetőknek, és hogyan juthatnak további forrásokhoz, amelyek segítségével működésüket finanszírozhatják.

A programban olyan leendő vállalkozásokat kerestek, amelyek már rendelkeznek prototípussal, és digitális területen szándékoznak újítani a következő szférákból: pénzügy-technológia (fintech), mobil-egészségügy, oktatás, szórakoztatóipar, e-kereskedelem, IoT, azaz a „dolgok internete” (Internet of Things), felhő-technológia, mobilalkalmazások. A nyertesek 5-10 millió forint befektetést, de összességében közel 150 millió forint értékű támogatási csomagot kapnak.

A második Telenor Accelerate program nyertesei a családi pénzügyi alkalmazást és virtuális pénztárcát kínáló Family Finances, a fotósok és videósok munkájának menedzselését megkönnyítő Photon, valamint a cinemagráfok, vagyis mozgó részleteket tartalmazó állóképek készítését lehetővé tévő vimage lettek. A három csapatnak (illetve a program korábbi résztvevőinek) a magyar befektetői társadalom olyan ismert szakemberei nyújtottak mentori támogatást, mint Oszkó Péter (Oxo Group) és Vinnai Balázs (Misys Digital Channels). Továbbá a Central Invest mögött álló Varga Zoltán, illetve Simó György és Nagy Dénes, valamint a Bridge Budapestet képviselő Pistyur Veronika és az Extreme Digital-os Várkonyi Balázs.

De lássuk, kik is állnak a győztes startupok mögött, és hogyan kerültek a Telenor Accelerate idei három legjobbja közé.

Photon: hobbiból munka, munkából startup

A Photon csapata

„Körülbelül 5 évvel ezelőtt kezdtem el fotózni, kezdetben hobbiként” – mondta Volom Sára, a Photon ötletgazdája. „Végül a szabadidős tevékenység szépen lassan professzionálissá változott, sok céggel és fotóssal dolgoztam együtt, így lehetőségem nyílt a piac sajátosságainak megismerésére. A Photon ötlete akkor jött, amikor rájöttem, hogy mennyire időigényes feladatnak bizonyul, ha szeretnénk egy jó fotóst találni, aki árban és stílusban is passzol az elképzeléseinkhez. Ennek elég egyszerű okai vannak: a fotósok weboldalairól általában hiányoznak azok az információk, amelyek a legfontosabbak a megrendelő számára a döntéshez. Ilyen lehet az ár, vagy hogy például mikor szabad az adott fotós, illetve hol hajlandó dolgozni. Ezeknek az információknak a kiderítése lassítja, hosszúvá és bonyolulttá teszi a kiválasztás folyamatát. De a másik oldalon is fellépnek hasonló problémák: egy szabadúszó fotósnak nem csupán a képek készítésével, hanem ezen kívül ezer másik tevékenységgel is foglalkoznia kell. Weboldalt létrehozni, Facebook-oldalt üzemeltetni, és akkor még nem beszéltünk az ügyfélkommunikációról, számlázásról és minden egyéb adminisztratív feladatról. Így született meg a Photon ötlete: egy olyan online platform létrehozása és üzemeltetése, ahol a magas szakmai követelményeknek megfelelni képes fotósok, illetve megrendelőik egymásra találhatnak, gyorsan és egyszerűen. A fotósok ezáltal megszabadulhatnak az önmarketing minden nyűgétől, a megrendelők pedig elkerülhetik a megfelelő fotós kiválasztásának hosszadalmas és nehéz folyamatát, aminek a végén még mindig nem lehetnek elég biztosak abban, hogy elégedettek lesznek a minőséggel.”

Volom Sára úgy látja, a Telenor Accelerate programja, az anyagi támogatás mellett, sok olyan lehetőséget biztosított a Photon számára, aminek köszönhetően nemcsak az első lépéseket tudták megtenni, de tökéletesíthették a koncepciójukat is. A különböző workshopok során hol az üzleti tervet csiszolhatták, hol a marketinggel vagy épp a szervezetfejlesztéssel kapcsolatban kaptak fontos tanácsokat mentoraiktól.

Family Finances: elemzőből cégvezető

„Pénzügyi-technológiai elemzőként dolgoztam Fodor Papp Gábor barátommal együtt egy tanácsadó cégnél, ahol lehetőségünk volt felfedezni több száz innovatív pénzügyi-technológiai startupot és tapasztalatokat szerezni a banki digitalizáció területén” – mesélt startupjukról a Family Finances egyik társalapítója, Muck Iván. „Ennek köszönhetően olyan megoldatlan pénzügyi problémákat találtunk, amelyekre innovatív termékekkel és szolgáltatásokkal lehet megoldásokat szolgáltatni. Számos ötletünk volt, de olyasvalamin szerettünk volna dolgozni, amely inspirál minket és egyben társadalmi haszna is van, így döntöttünk a családi bankolás mellett.”

Muck Iván, Ferenc és Fodor Papp Gábor számára a Telenor Accelerate program fő értéke abban rejlett, hogy személyesen beszélhettek Magyarország vezető informatikai és üzleti szakértőivel, illetve a stabil nagyvállalati háttér jelentette tudáshoz és tapasztalatokhoz is hozzáférhettek.

A Family Finances csapata: Fodor Papp Gábor, Muck Iván, Muck Ferenc

„A Telenor Accelerate egyik fő erőssége a nagyvállalati háttéren túl az erős mentorháló” – tette hozzá Fodor Papp Gábor. „A mi csapatunkat Oszkó Péter és a volt IND-s Vinnai Balázs-Bálint Viktor páros támogatta, és ennek a kapcsolatnak a program kezdetétől érezzük az előnyét. Péterék kockázati tőkés tapasztalatuknak köszönhetően sokat tudnak segíteni a cég finanszírozási kérdéseiben, ami egy startup vállalkozás korai szakaszában elengedhetetlen. Balázs és Viktor Magyarországon kiemelkedő tudással bírnak a banki IT és sales témakörében, tapasztalatuk és hasznos tanácsaik elképesztően sokat segítenek a Family Finances vállalati partnerségeinek bővítésében. A program hamarosan véget ér, de bízunk benne, hogy a Telenor segítségével létrejött mentorkapcsolatok a cég növekedésével a jövőben is kiemelkedő segítséget fognak jelenteni.”

Vimage: app-ba csomagolt szaktudás

A Grafikusként dolgozó Czigler Zsolt startupját, a vimage-et szintén egy munkavégzés közben felmerült probléma hívta életre.

„Mindig is vonzottak a szemet gyönyörködtető újdonságok, így volt ez a cinemagraph-fal is, ami egy állókép mozgó elemekkel” – magyarázta a szakember. „Rögtön beleszerettem a letisztultságába és a fejembe vettem, hogy én is készítek ilyet. Ezután szembesültem vele, hogy egy cinemagraph elkészítése elég bonyolult, ráadásul költséges és időigényes. Innen jött az ötlet, hogy a készítését leegyszerűsítsük és mindenki számára elérhetővé tegyük. Rengeteg visszajelzést kapunk, hogy a felhasználóink mennyire szeretik az appot, nagyon jó őket olvasni! Előző hónapban elértük a 300.000 letöltést, így a számok is erről árulkodnak.”

A Vimage csapata

Zsolték számára a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy egy alapvetően hobbiprojektnek indult ötletből jól működő, profi céget hozzanak létre.

„Nagyon szerettük a workshop-sorozatot, amin részt vehettünk, és az ott tanultakat beépítettük a mindennapi munkánkba” – tette hozzá Czigler Zsolt. „A mentoraink véleményét is nagyon sokra tartjuk, igazán jó szemléletet képviselnek, amivel a találkozóinkon tovább építgetik és formálják a kis cégünket. Ez a folyamat még most is tart, és nem egyszerű, de nagyon jó a csapat, így tényleg öröm közöttük a munka.”

A Telenor Accelerate programjának lezárásaként a résztvevők áprilisban egy úgynevezett Demo Day keretében mutathatják be pénzügyi befektetők és a sajtó előtt, hogy mekkora fejlődést értek el tavaly nyár óta.