1. A szerencse(játék) fia

John Montagu, Sandwich negyedik grófja © Wikipedia

John Montagu neve nem mindenki számára csenghet ismerősen, de ha eláruljuk, hogy ő volt Sandwich tartomány negyedik grófja, már talán sejthetjük, mivel is írta – vagyis inkább ette – be magát a történelembe. Montagu az amerikai függetlenségi háború során a tengernagyi hivatal első embere volt, és bár hivatalában jól teljesített, sokszor gyanúsították korrupcióval és politikai visszaélésekkel, és megrögzött szerencsejátékos hírében állt. 1762-ben egyszer 24 órán át fel sem kelt a játékasztaltól, eközben pedig csak és kizárólag szendvicset evett – amit ettől a naptól fogva kereszteltek el a férfi nevéről. Montagu leszármazottai mellesleg igencsak jól jártak a maratoni szerencsejátékkal: Sandwich 11-ik grófja például 2004-ben alapította meg az Earl of Sandwich (Szendvics grófja) étteremláncot az amerikai Orlandóban.

2. Törvény a kenyerek között

A szendvics komoly dolog. Jól bizonyítja ezt az a tény, hogy az USA-ban még törvények is születtek arról, hogy mikor nevezhető egy étel hivatalosan is szendvicsnek. Az amerikai Mezőgazdasági Minisztérium törvénybe foglalta, hogy egy étel akkor számít szendvicsnek, ha maximum 50%-a kenyérből, minimum 33%-a pedig húsból áll. Massachusetts államban pedig külön törvényt hoztak, kimondva, hogy annak kötelezően tartalmaznia kell két szelet kenyeret is, ezáltal megfosztva a tacót és a burritót a szendvics elnevezéstől. New York állam ehhez a kérdéshez máshogy áll hozzá: ott a burrito például hivatalosan is szendvicsnek számít, ha van benne két szelet kenyér, ha nincs.

3. A semmiből fél év alatt

A világ egyik legdrágább szendvicse Minnesotában készült el, aminek érdekessége, hogy első ránézésre semmiben sem különbözött egy átlagos szendvicstől. De akkor mégis miért volt drága? Azért, mert készítője, Andy George a nulláról kezdve alkotta meg, 16 lépésben, hat hónapon keresztül. Első lépésként létrehozott egy kertet, amit aztán szépen beültetett, a 10-ik lépésben már búzát aratott, hogy legyen lisztje a zsemléhez, a 12-ikben vajat köpült, a 14-ik lépés során pedig levágott egy csirkét. A 16-ik és egyben utolsó lépésben végül elkészült a szendvics. A rááldozott összeg pedig elérte az 1500 dollárt.

4. Felfalt rekord

© www.dailymail.co.uk

Jöhet még egy rekord? Vagyis helyesbítve… Egy megbukott rekord? 2008-ban Irán eldöntötte, hogy elkészíti a világ leghosszabb szendvicsét. A szervezők egy 1500 méteres finomságot álmodtak meg 700 kg strucc- és 700 kg csirkehúsból, melyet aztán Teherán egy parkjában mutattak be. A szendvics – állítólag – készen is lett, ám a Guinness Rekordok Könyvének hivatalos küldöttsége nem tudta lemérni, mivel a közönség egyszerűen megrohamozta a kész művet, és percek alatt felfalta azt.

5. Szendvics nyomozó

A szendvics nem csak az éhséget csillapíthatja, de fontos segítség lehet a rendőrség számára is. 2013. február 15-16-án Antwerpben hajtották végre a történelem legnagyobb gyémántrablását, melynek során a rablók több mint 100 millió dollár értékben loptak el ékszereket, aranyat és persze gyémántot. Az ötfős banda vezetője, Leonardo Notarbartolo egy szalámis szendvics miatt bukott le, amit a tetthely közelében fogyasztott el, így pedig le lehetett belőle venni a férfi DNS-mintáját. Lehet, hogy inkább ez volt a világ legdrágább szendvicse?

6. Logika nélkül kérem!

Volt más rablás középpontjában is szendvics. Méghozzá a világ egyik legviccesebb és legellentmondásosabb bűntényében. 2015-ben Fredrick Warren egy késsel felfegyverkezve kirabolt egy Subway szendvicsezőt, majd elhagyta a helyszínt. Az utcai biztonsági kamerákon viszont követhető volt, hogy hova távozott. Nos, egy Potbellybe, egy másik szendvicsezőbe, ahol a rendőrök még épp el tudták fogni, mielőtt megette volna a konkurenstől lopott pénzen vásárolt szendvicsét. Természetesen nem akarunk tippeket adni a (szendvics)rablóknak, de nem lett volna logikusabb ellopni inkább egy szendvicset a Potbellyből?

7. Szendvics oda-vissza

Voltak más esetek is, mikor a szendvicsek veszélyesen sokba kerültek. Elvis Presley például egyszer azért utazott Memphisből Denverbe, majd vissza egy éjszaka alatt, hogy elfogyaszthasson egyet a Fool’s Gold Loaf 8000 kalóriás szendvicséből, amit egy egész üveg mogyoróvajjal és lekvárral, illetve fél kiló baconnel töltenek meg. Hasonlóképp, néha csupán egy-egy szendvics miatt repült oda-vissza Steve Rothstein, egy manhattani befektetési bankár, aki 1987-ben 250 ezer dollárért vásárolt egy limit nélküli, első osztályú American Airlines jegyet. A férfi – szó szerint – minden határt átlépő szendvicsezése végül 21 millió dollárjába került a vállalatnak, akik 2008-ban fel is bontották vele a szerződést. Rothstein ezek után biztosan nem járt a fellegekben.

© www.npr.org

8. Houston, szendvicsünk van

John Watts Young, amerikai űrhajós © Wikipedia

Szendvics eljutott már a fellegek fölé is, hála John Watts Young asztronautának, aki elsőként járt hat alkalommal a világűrben, 1972-ben az Apollo-16-al pedig – a világon kilencedikként – a Holdra is lépett. 1965-ben, a Gemini 3 küldetésen (ami mellesleg a NASA Gemini programjának első emberi misszója volt) rossz fát tett a tűzre: az űrhajóra felcsempészett egy marhahúsos szendvicset, amiért aztán megrovásban részesült. A republikánus párt ekkoriban erősen támadta a férfit, mondván, nem szabadna ilyen módon játszania az adófizetők pénzével. Nem beszéltek butaságot: egy elszabaduló morzsa könnyen tragédiát okozhatott volna az érzékeny műszerek között.

+1 Luxuscikkből tömegtermék

Az USA legnépszerűbb szendvicse az Európában leginkább csak névről ismert mogyorókrémes-dzsemes kombináció, melyből egy 2002-es felmérés szerint ma egy átlagos amerikai gyerek 1500 darabot fogyaszt el középiskolai tanulmányainak végéig. Ám nem volt mindig ilyen könnyen elérhető a filmekben is gyakran fel-felbukkanó eledel. Az 1900-as években a mogyoróvaj luxuscikknek számított, ezáltal pedig a tárgyalt finomság a felső körök ínyenc fogásának számított. Később, ahogy a mogyoróvaj egyre könnyebben beszerezhető tömegtermékké vált, úgy lett a szendvics is egyre népszerűbb az alsóbb társadalmi körökben.

