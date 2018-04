A millenáris generációtól egyre inkább távol áll a tárgyak birtoklásának vágya és annak szeretete. Nem tekintik a tulajdonlást értékként, hisz pontosan látják, hogy egy meggondolatlan befektetés, egy rosszul megválasztott hitel milyen mértékben csökkentheti anyagi szabadságukat. Számukra ez már nem éri meg, ezért más utakat keresnek ahhoz, hogy hosszú távú anyagi elköteleződés nélkül, minél kisebb ráfordítással élvezhessék azokat a tárgyakat vagy szolgáltatásokat – kezdve a zenemegosztástól az ingatlanig –, amire szüleik még nagy összegeket költöttek.

Számukra a hozzáférés lett a legfontosabb szempont: könnyen és gyorsan akarnak fogyasztani, használatba venni, elkerülve a vásárlással, majd a tulajdonlással járó minden plusz terhet. Nem véletlen tehát, hogy ez a generáció az, aki újra felélesztette, és viszi most is sikerre a bérlést és kölcsönzést, mint a javak közös használatának olcsó és környezettudatos módját.

Csakhogy a legegyszerűbbekkel kezdjük: az Airbnb, Spotify és Netflix az új felfogás már bejáratott és elterjedt előfutárai. Mások lakását foglaljuk le egy-egy napra, kölcsönözzük zenéinket, filmjeinket, és autót bérelünk egy-egy utazáshoz. De ezeken túl még számos olyan használati tárgy és szolgáltatás van, amit a milleniálok és az őket követő generációk már nem fognak birtokolni, csupán átmenetileg használni, megosztani. Lássuk, mik ezek.

Mindig elegánsan, minimális befektetéssel

A menyasszonyi ruhák régóta nem örök életre megvásárolt termékek, ami érthető is borsos áruk miatt. Ám ma már nem csak ezek a ruhadarabok vándorolnak hétvégéről hétvégére boldog gazdáik között. Egyre több férfi dönt úgy, hogy nem vesz meg egy több százezer forintos öltönyt (vagy akár szkafandert), inkább kibérli egy napra. Sőt, bár Magyarországon még nem érhető el hasonló szolgáltatás, de a tengerentúlon például már teljesen hétköznapi darabokat is kölcsönözhetünk. Az amerikai Le Tote cég havonta három szett ruhát és két ékszert biztosít vásárlóinak 54 dollárért. Ha a darabokat meguntuk, egyszerűen vissza kell őket küldeni, majd postafordultával jön is a következő adag. Ezáltal folyamatosan tudjuk változtatni gardróbunkat, a ruhák pedig nem csak egy, de több felhasználót is ki tudnak szolgálni.

Takarítógéptől a laptopig

Legyünk reálisak: néha valójában nem mindegy, milyen telefont vagy laptopot használunk – és itt most nem feltétlenül csak a teljesítményére gondolunk. Előfordulhat, hogy időnként mi magunk vagyunk az eladandó termék egy-egy komolyabb tárgyaláson, és bizony ilyenkor számíthat, hogy milyen logó virít a kütyünkön. Éppen ezért érhető el már Magyarországon is, hogy okostelefonokat, tableteket vagy laptopokat béreljünk ki akár hosszabb távra, akár egy-egy napra. A menő okoseszközök, illetve számítógépek mellett azonban nagy a kereslet a praktikus, a ház körüli munkákhoz szükséges egyéb gépek iránt is. A tavaszi nagytakarítást például végezhetjük egy vérprofi takarítógéppel, de a miénk lehet néhány napra egy csodatevő gőz- vagy ablaktisztító is. Emellett lakásfelújításkor sem kell már olyan ismerőst keresni, aki szívesen kölcsönadja a fúrógépét, és már megvásárolni sem kell azt az évi egyszeri használathoz.

Miért kéne feladni az igényeinket, ha otthonunkról van szó?

Bár a jelenlegi ingatlanpiacon az albérlet kényes kérdés, mégis vannak helyzetek, amikor egy lakást bérelni sokkal jobban megéri, mint megvásárolni. Egy lakáshitel évtizedeken való törlesztése, a saját otthonban felmerülő javítási, karbantartási költségek önerőből való finanszírozása és a röghöz kötöttség érzése mind-mind ijesztő lehet egy millenáris számára. Éppen ezért kezd kialakulni a trend néhány társadalmi rétegnél (főképpen jobban kereső szingliknél és fiatal pároknál), hogy inkább választanak egy olyan albérletet, ami minden igényüket kielégíti – jó helyen van, van parkoló, terasz, portaszolgálat, padlófűtés stb. –, mint hogy vásárolnak egy lakást, és kevesebbel kelljen beérniük, akár évtizedeken át.

Autó, amivel nem kell törődni, csak vezetni

Autótulajdonosnak lenni nem egyszerű dolog. Először is meg kell vásárolni, ami alapvetően több milliós kiadás lehet vagy évekig tartó hitel, a további kiadások és bonyodalmak pedig még csak ezután következnek. A kötelező szervizek, a téli és nyári gumik megvásárlása, tárolása, cseréje, a kötelező biztosítások ügyintézése és persze fizetése nem csak az időnket és idegrendszerünket emészti fel, de anyagilag komoly terhet jelentenek. Ezért a milleniálok most már nem csak egy-egy napra, de akár hosszú távon is a bérlés mellett döntenek. Ma már olyan konstrukciók is elérhetőek számukra, ahol a gyártó és a finanszírozó magára vállal minden teendőt és kötelezettséget, nekik csak élvezni kell a mindig rendelkezésre álló járművet.

Egy gyerek bizony sokba kerül…

Óriási öröm, ha jön a baba, de valljuk be, óriási költség is. Babakocsi, babahordozó, gyerekülés, kenguru… Bár néhányra ezek közül hosszú távon is szükségünk van, többségük bizony pár hétnél, hónapnál tovább nem használható. Logikus megoldás lehet itt is a bérlés, amivel anyagilag mindenképpen jobban járunk. Egy babakocsi ára komolyan megterhelheti a családi kasszát, holott havi bérlése csupán néhány ezer forint, szintúgy egy autós ülésé, amely sokszor egy-egy napnál tovább nem kellene, így szintén nagyon alacsony költségen úszhatjuk meg.

Később pedig a játékok esetében is lehet a kölcsönzés mellett dönteni. Bár fontos a gyerekek boldogsága, valljuk be: a kezdeti lelkesedés után a lurkók hamar ráunnak játékaikra, folytonos kíváncsiságukat pedig csak újabb és újabb termékek vásárlásával lehet kielégíteni. Egy ideig persze működik a „nem baj, majd összedobja a család a szülinapjára”-elv, de hosszú távon nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás.

Szerencsére ma már gyakorlatilag bármilyen játék beszerezhető néhány órára vagy hétvégére. A trambulinnal és csúszdával a kertben pedig nem csak a legelégedettebb szülők lehetünk, de gyermekünk is hamar a legmenőbb arccá válhat az osztályban.

Nincs többé olyan, hogy „úri sport”

Fontos, hogy a mozgás mindenki életében fontos szerepet játsszon, de vannak sportok, ahol olyan költségek merülnek fel, melyek elijesztik a mozogni vágyó embereket. Gondoljunk csak egy jó squash ütőre, sílécekre, sínadrágra vagy síbakancsra vagy akár egy kényelmes túrafelszerelésre. Ez utóbbiaknál ráadásul az is visszatartó erő lehet, hogy ezek a sportok erősen időjárás- vagy évszakfüggők, ezáltal nehezebb szívvel fordítunk rájuk nagyobb összegeket. Arról nem is beszélve, hogy az eszközök egész éves tárolása is problémákat vethet fel. Éppen ezért jó opció ebben az esetben is a kölcsönzés: legyen miénk a legjobb márkájú ütő, a legmenőbb, kacsalábon forgó sátor és a legmelegebb kabát. Csupán ne vegyük meg őket! Elég kölcsönözni.

Az első iroda a tökéletes iroda?

Fiatal vállalkozóknak egy komoly iroda felszerelése a legmenőbb és legjobban teljesítő gépekkel komoly befektetés lehet, amely néha nehezen teljesíthető egy induló vállalkozásnál. Ma viszont már nem szükséges megvásárolni minden egyes szuperszámítógépet – elég egyszerűen bérelni őket. Így könnyedén változtathatjuk a gépállomány méretét, ez a flexibilitás pedig a kezdeti időkben tapasztalható változékony munkaerőszám miatt igencsak hasznos lehet. Emellé a szolgáltatás mellé általában jár szerviz és karbantartás is.

Persze nem csak a gépek szabják meg, hogy milyen is egy iroda, hanem a külcsín is. A barátságos és elegáns munkahely egyik titka a kellő mennyiségű élő növényzet jelenléte. A növények gondozása viszont sokszor speciális törődést igényel, aminek hiányában elpusztul, ebben az esetben pedig feleslegesen nyúltunk mélyen a pénztárcánkba. Ezért bérlik már sokan a szobanövényeket is. Ráadásul a legtöbb növénybérlési lehetőségnél komplex szolgáltatást is kapunk: szakember gondozza a növényeket, speciális oldatokkal kezeli őket, és profi öntözőrendszert biztosítanak.

A Skoda és a Porsche Lízing új bérlési modelljével, a Relax bérleti programmal nem csak néhány napra, hanem hosszú távra is bérelhetünk autót, csupán az azzal járó problémák nélkül. A csomag ugyanis az autóval kapcsolatos kötöttségektől, teendőktől és a bérleti díjon felüli költségektől hivatott megszabadítani a tulajdonosokat. Egy tervezhető, fix finanszírozású bérlettel új autóba ülhetünk, az ár pedig tartalmazza a szervizcsomagot, a kötelező biztosítást, a teljes körű Porsche CASCO-t, 4 évszakos gumiabroncsokat, MOL üzemanyagkártyát és a forgalomba helyezési díjat is. A bérlet megold mindent, pont, mint egy személyi asszisztens: megveszi helyettünk a téli gumit, befizeti a biztosítást, és segít elintézi a kötelező szervizt. Vagyis nekünk valóban egy dolgunk van: használni az autót és örülni annak, hogy szabadon mozoghatunk A és B között, élvezve a vezetés élményét.

