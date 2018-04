Ha a vevő valami miatt ragaszkodik a papíralapú számlához, a vállalkozónak akkor sem kell sorban állnia a postán, mivel használhatja a számlázó program postázási szolgáltatását,

az e-számlákat bizonyos szolgáltatási csomagokon belül akár ingyen is kibocsáthatja

ha sok számlát kell kibocsátania (például hó végén), akkor a tömeges számlakiállítás siet segítségére

mivel a vállalkozó könyvelője hozzáférhet a számlázási fiókjához, önállóan tudja exportálni a számlaadatokat és a bejövő számlákat is

a későn fizető ügyfeleknek a számlázó program automatikusan küldi ki a fizetési felszólításokat a beállított késedelmi napok szerint,

mind a kibocsátott, mind a bejövő papírszámlák automatikusan és NAV-állóan archiválódnak a számlázási fiókban, így egy NAV-ellenőrzésre a vállalkozónak elég csak egy pendrive-ot (esetleg CD-t) magával vinnie,

a hibásan kiállított számlák lehetőségét az automatikus adatkitöltés csökkentheti,

a vállalkozó webáruháza folyamatosan kapcsolatban állhat a számlázó programmal, így a számlákat szintén automata állítja ki emberi beavatkozás nélkül, így minden vevő már a vásárlás pillanatában megkapja a céges logóval ellátott elektronikus számláját,

lehetőség van online szerződéskötéssel az online fizetés bekapcsolására, így a webshop által küldött díjbekérőt a vevők bankkártyával kiegyenlíthetik, majd az automatizmus kiállítja a ‘fizetést nem igényel számlát’ a vevő részre

az elküldött díjbekérőre a partnerek online is fizethetnek, mire a díjbekérőből a számlázó program automatikusan elkészíti a számlát és azt ki is küldi a vevőnek,

a vállalkozás bankszámlája és a számlázási fiók közötti élő kapcsolat biztosítására alkalmas a Számlázz.hu autokassza megoldása, ami automatikusan szinkronizálja a beérkező utalásokat és a kiállított számlákat

Számlázz.hu esetében ha a vállalkozó beszállítói, alvállalkozói is ugyanazt a számlázó programot használják, akkor a bejövő számlák is automatikusan megjelennek a számlázási fiókban.