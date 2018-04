Ha saját autó vásárlását fontolgatjuk, érdemes átgondolni, hogy azon felül, hogy a – feltehetően – több millió forintos vételárat kicsengetjük, még áldoznunk kell biztosításra, teljesítményadóra („polgári” nevén súlyadó), na meg persze fizetni a parkolást, a benzint, a rendszeres karbantartást, miközben a csillogó-villogó sokmilliós jármű folyamatosan veszít az értékéből.

Kölcsönzői kalandok – ha nem számít a pénz

Ha röviden szeretnénk összefoglalni, azt mondhatnánk, legfeljebb utolsó esélynek ajánljuk ezt a megoldást. Persze, van, amikor elkerülhetetlen – külföldön például - a bérautó azonban drága és körülményes mulatság. Körülnéztünk több, Magyarországon is elérhető autókölcsönző kínálatában és összegyűjtöttük a tapasztalatainkat.

Az első fontos tényező, hogy a legtöbb helyen minimum 21 évesnek kell lennie a sofőrnek, de találtunk olyan céget is, ahol 25 év az alsó korhatár – az ennél fiatalabb vezetőknek felárat kell fizetnie, de ennél a vállalatnál sem lehet 21 évnél fiatalabb, aki vezeti az autót.

Az egyik nagy, nemzetközi autókölcsönzőnél a bérlés idejére igen komoly kauciót kérnek, ami a kiválasztott jármű kategóriájától függően 1000-4000 euró (!) is lehet. Ráadásul bizonyos kategóriájú bérautók igénybevételéhez nem elég, ha van dombornyomott bank-, vagy hitelkártyánk, egyből kettő is szükséges, hogy megkezdhessük a bérlési folyamatot.

Az sem mindegy, hogy mióta van jogosítványunk, az egy évnél frissebb vezetői engedéllyel ugyanis nem bérelhetünk autót, bármennyire is szeretnénk. Emellett, minden extráért vaskos különdíjat kérnek, legyen szó gyerekülésről, tetőcsomagtartóról, vagy épp egy másik sofőrről, aki rajtunk kívül szintén vezetné a járművet.

Az árakat csak nagyságrendi közelítéssel tudjuk megadni, mivel ezek nagyban függenek a kiválasztott autó kategóriájától, attól, hogy hova utazunk vele (külföldre többe kerül, és ha máshol adnánk le a bérelt autót, azért is felárat fizetünk) és így tovább. Egy átlagos családi autó egy hétre körülbelül 300-400 euróba, vagyis nagyjából 90-130 ezer forintba kerül. Ha csak városon belül közlekednénk, bőven jobban járunk a taxival. Persze, ha vidékre, pláne külföldre is mennénk, ez az opció kiesik, ilyenkor vagy fizetünk, vagy más alternatívát keresünk (erre mindjárt visszatérünk).

Közösségi autózás – kiváló választás, bizonyos keretek között

Tőlünk nyugatabbra már hosszú évek óta működnek az autómegosztó, nemzetközi kifejezéssel carsharing szolgáltatások, két éve pedig már Budapesten is megkezdte működését a GreenGo, amelyhez nemrég a MOL Limo nevű szolgáltatása is csatlakozott.

Az autómegosztó szolgáltatások lényege, hogy a városban parkoló autókba bárki beülhet és elautózhat velük az úticéljához, majd kiszáll és ott hagyja a kocsit. Mindezt okostelefonos alkalmazás segíti: a város térképén láthatjuk, hol a legközelebbi autó, azt le is foglalhatjuk a telefon segítségével. A lezárt autókat is a telefonnal tudjuk kinyitni, ilyenkor egy, az autó szélvédője mögött elhelyezett kijelzőn látható kódot kell beütni a telefonunkba és már nyílik is az ajtó.

A GreenGo és a Limo szolgáltatás szinte teljesen azonos, pár apróságban térnek csupán el. Mindkét szolgáltatás igénybevételéhez regisztrációs szerződést kell kötnünk – szerencsére ma már ezt mindkét cég esetében 100 százalékban online is megtehetjük. Ehhez néhány ezer forintos regisztrációs díj is társul, ez azonban a későbbiekben felhasználható az autók bérlésére. Az autók használata után percdíjat kell fizetni – ez a legigazságosabb megoldás, hiszen teljesen mindegy, hogy valaki 20 perc alatt keresztülautózza a várost, vagy csak két sarkot araszol a dugóban, ugyanannyi ideig foglalja a kocsikat. Jellemzően elektromos autókról van szó (a MOL Limo flottájában akad pár benzines is, az üzemanyagot azonban nem az utasoknak kell fizetnie).

A carsharing óriási előnye, hogy valóban csak annyit fizetünk, amennyit használtuk az autót. Nem kell foglalkoznunk a parkolási díjakkal – az elektromos autók esetében ez egyelőre amúgy is ingyenes – sem azzal, hogy hol hagytuk a járgányt, mivel, ha újra szükségünk lenne egy fuvarra, nem kell ugyanahhoz az autóhoz visszavándorolnunk, ha közelebb is találunk egyet. Természetesen nem kötelező „leadnunk” az autót, ha például a nagybevásárlást intézzük vele, ez nem is lenne túl kényelmes. Ilyen esetekben a várakozás idejére parkolási üzemmódba kapcsolhatjuk a kocsit, ami lényegesen olcsóbb tarifát jelent, mint a közúti használat.

A két szolgáltatás hátránya, hogy kizárólag a főváros területén működnek, ott is csak meghatározott szolgáltatási zónán belül. A zónát el lehet hagyni, ilyenkor azonban csak akkor tudjuk befejezni a bérlést, ha már visszatértünk a szolgáltatási területre. Jelenleg legfeljebb Pest megye határáig autózhatunk, így a balatoni kirándulásra ez a módszer nem alkalmas. Kiválóan tudja helyettesíteni azonban a taxizást, sőt, rövidebb távokon, oda-vissza úttal számolva akár a tömegközlekedésnek is jó alternatívája lehet, ha valaki nem bérlettel, hanem jeggyel utazik.

Privát bérlet – az autóhasználat új dimenziója

Ma már egyes autógyártók is felismerték, hogy sokan nem szeretnének autótulajdonossá válni, de az autó nyújtotta lehetőségekből sem szeretnének kimaradni. Gyakorlatilag arról van szó, hogy az autót teljeskörű szolgáltatás formájában, fix finanszírozású havidíjért vehetjük igénybe.

A Skoda és a Porsche Lízing például nemrég indította el Relax nevű bérleti programját, amelynek keretében kezdő összeg nélkül, havi fix finanszírozású díjért cserébe juthatunk hozzá a lehetőséghez, hogy egy vadiúj autóval, akkor és oda utazzunk, ahová a kedvünk tartja. Érdemes összevetni az autókölcsönzéssel, ahol egy hétre minimum 90 ezer forintot kell kifizetni, nem beszélve a legalább 1000 eurós kaucióról. Mindez havonta 59 990 forintba kerül, ami nagyjából egy új autó havi törlesztőrészletével egyenlő. Ez elsőre soknak tűnik, de ha belegondolunk, hogy egy új autónál a hasonló összeg kifizetése mellett még áldoznunk kell kötelező biztosításra, CASCO-ra, a forgalomba helyezés költségeire, hogy a rendszeres szervízköltségeket, illetve a téli-nyári gumiabroncsok árát ne is említsük. Magyarul, ennek nagyjából a dupláját fogjuk elkölteni, ha mindenképpen ragaszkodunk hozzá, hogy a saját nevünk szerepeljen a forgalmi engedélyen. Ezzel szemben a Skoda privát bérleti konstrukciója esetén ugyanúgy bármikor a rendelkezésünkre áll majd egy vadonatúj autó, amellyel évi 10 000 vagy 15 000 kilométerig tetszőlegesen közlekedhetünk. Az olyan dolgokkal, mint például az amortizáció, vagy a minden évben felmerülő „melyik biztosítóhoz igazoljak át”-őrülettel pedig egy másodpercet sem kell foglalkoznunk. Így számunkra csupán az autózás élménye marad, ráadásul rengeteg pénzt megspóroltunk, amiből akár kifizethetjük a nyaralás költségeit is – ahová természetesen új autóval érkezünk majd.

Az oldalon elhelyezett tartalom a Porsche Lízing megbízásából a HVG BrandLab közreműködésével jött létre. A tartalom előállításában a hvg.hu és a HVG hetilap szerkesztősége nem vett részt.