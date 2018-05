A versenyképesség fokozásához nem elegendő a modern készülékek beszerzése és egy weboldal üzemeltetése, szükség van olyan innovatív alkalmazásokra is, amelyek az üzletmenetet átláthatóbbá teszik, növelik a hatékonyságot és egyszersmind az ügyfélélményt is fokozzák. Jó hír ugyanakkor, hogy cégünk digitalizálásához nem szükséges óriási költségeket vállalva saját rendszereket lefejleszteni, hiszen a legmodernebb megoldások – a felhőszolgáltatásoktól kezdve, az irodai alkalmazásokon át, a vezeték nélküli bankkártyás fizetési lehetőségekig vagy épp a flottakövetésig – már készen rendelkezésünkre állnak. Csokorba szedtük azokat a megoldásokat, amelyek a digitalizáció, a hatékonyság fokozása mellett jelentős költségmegtakarítást hozhatnak a kkv-k számára.

Egy mindenkiért: Office 365

A Microsoft üzleti hatékonyságot növelni hivatott irodai alkalmazáscsomagja, az Office ma már felhőalapú szolgáltatásként is elérhető, aminek nagy előnye, hogy gyakorlatilag helytől függetlenül, bármilyen készüléken – számítógépen, tableten vagy akár okostelefonon keresztül – is elérhetőek az üzletmenettel kapcsolatos fájlok, dokumentumok, információk legfrissebb verziói vagy a céges e-mail-fiók és naptár. A felhőbe integrált rendszer nagy előnye, hogy a vállalat munkatársai egyszerre dolgozhatnak biztonságban és összhangban, de mégis távol egymástól. A gördülékeny együttműködést nagyban segíti a rendszerbe integrált professzionális videókonferencia alkalmazás, valamint az, hogy a felhasználói jogosultságokat tetszés szerint lehet változtatni, függően attól, hogy az adott munkaterületen hányan tevékenykednek, illetve hogy a cég mérete hogyan változik.

Az Office 365 rugalmasságát és költséghatékonyságát egyszerre példázza, hogy bevezetéséhez nincs szükség IT-szakemberre vagy saját levelezőszerverre, így még a vállalkozás költözése esetén sem kell extra informatikai kiadásokkal számolni. A Microsoftnál emellett külön figyelmet fordítottak a biztonságra is: a rendszer hatékony védelmet nyújt a zsarolóvírusok és egyéb adathalász kísérletek ellen. A biztonság ugyanakkor nem megy az ügyfélélmény rovására, hiszen a partnerekkel való dokumentummegosztás, a videókonferencia vagy az online időpontfoglalás néhány kattintással letudható.

Hagyomány és haladás: Nincs iroda vonalas telefon nélkül, de...

Az üzleti életben is bizalmat ébresztenek az olyan hagyományos, megszokott eszközök, mint a vonalas telefon, illetve a városi hívószám. Ezek által az ügyfél biztos lehet benne, a partnerül választott cég nem csak a virtuális világban létezik, hanem rendelkezik hazai telephellyel, irodával is, ahol lehetőség van a felmerülő kérdések személyes tisztázására. Erre az igényre a 21. században is van kereslet, az ügyfélélményt és a vállalkozás hitelességét egyszerre támogatja, hogy vezetékes számon lehet hívni a céget, a hívást pedig a recepción fogadják. Szintén az ügyfeleknek kedvez, hogy vezetékes telefonon olcsóbb hívni vezetékes számot, illetve a bizalmat erősíti, hogy hangbemondás vagy élő hang fogadja a hívó felet, ami által biztosított a keresett fél gyors elérése is. Vannak már olyan szolgáltatások, amelyek a legmodernebb telefonálási igényeket is képesek kielégíteni, hiszen a bejövő hívás díjmentesen átirányítható bármely céges mobilra, így nincs vesztett hívás és lehet ügyeket intézni irodán kívül is. Az ügyfelek megnyerése mellett az ilyen rendszerek segítik a vállalkozás belső kommunikációját is, hiszen a céges asztali telefonok és céges mobilok díjmentesen hívhatják egymást.

Bankkártyás fizetés? Bárhol, bármikor

Mind a társaságba vetett bizalmat, mind pedig az ügymenetet és az elszámolást is segíti, ha a megrendelt szolgáltatásért, termékért annak teljesítésekor vagy átvételekor, elektronikus úton fizethetünk. Vannak olyan vállalkozások, ahol a bankkártyás fizetés nehezebben megoldható, de a technológia már erre is kínál alternatívákat, hiszen létezik olyan mobil bankkártya-elfogadó megoldás, ami elérhetővé teszi bankkártyás fizetések elfogadását szolgáltatók és mozgásban lévő értékesítők számára. Egy internetre csatlakoztatott okoseszköz (mobiltelefon vagy tablet) és a mobil bankkártya-olvasó terminál segítségével a mágnescsíkos, chipes és az érintéses bankkártyák, illetve mobiltelefonokkal történő fizetések is biztonságosan elfogadhatók. A rendszer nagy előnye, hogy a fizetésről készült bizonylatot, számlát elektronikus úton, e-mailben vagy SMS-ben kapja meg az ügyfél.

Úton, útfélen – Flottakövetés

Ma már arra is van kész megoldás, hogy a gépkocsival rendelkező cégek vagy akár kimondottan áruszállításra szakosodott társaságok nyomon tudják követni, merre járnak járműveik. Az autókba, tehergépjárművekbe vagy munkagépekbe szerelhető telemetria eszköz és egy SIM kártya gyűjti az adatok, így téve lehetővé nem csak az egyes gépjárművek nagy pontosságú pillanatnyi pozíciójának, haladási irányának követését Európa bármely pontján, de teljes flották távfelügyeletét és komplex menedzselését is. Az adatok intelligens adatfeldolgozás után válnak webes vagy mobil felületen távolról elérhetővé, számos előnyt biztosítva az üzemeltetőknek, tulajdonosoknak. A szolgáltatás segítségével térképen lehet nyomon követni, mely jármű pontosan hol van, milyen sebességgel halad, és merre tart. Szintén van mód arra, hogy ellenőrizzük, a sofőr betartja-e a tilalmi időket, sikerül-e teljesítenie a napi etapot és lehetőség van azonnali kommunikációra is. A rendszer adottságainak köszönhetően a fuvarokat sokkal pontosabban lehet teljesíteni, emellett az erőforrások elosztását is könnyű optimalizálni. A flotta üzemeltetőjének mindezek mellett valós idejű információk állnak rendelkezésre az üzemanyag vásárlásról, fogyasztásról, így könnyűszerrel kiszűrhetők a visszaélések, lopások. Ennek a rendszernek a használatával jelentősen csökkenthetőek az adminisztrációs terhek is, hiszen az útvonal optimalizálásával és megtervezésével, valamint az okmánymegújítások vagy karbantartások időzítésével előre elkészíthető a legideálisabb beosztás. Emellett van mód automatikus e-útdíj bevallásra is: a fedélzeti készülék automatikusan küld jelet az Állami Autópálya Kezelő Zrt. HU-GO rendszere felé, így elkerülhetőek a bírságok. A rendszer használatával a társaság garantálhatja a szolgáltatás minőségét, illetve pontosabban jelezheti előre ügyfele számára a megrendelt áru érkezését.

Innovációval segíti a Vodafone a hazai kkv-kat „A kis- és középvállalkozások számára a digitális átalakulás Európa-szerte nagy kihívást jelent, a hazai kis- és középvállalkozások 60 százaléka egy weboldallal és néhány számítógéppel rendelkezik” – derül ki az Európai Bizottság által készített European Digital Progress Report (EDPR) tavalyi adataiból. Ezeket a vállalatokat szeretné támogatni a Vodafone, a Ready Business Index bevezetésével. Az online kérdőív segítségével az érdeklődő vállalkozások fel tudják mérni a saját digitális fejlettségüket, illetve a kérdőív végén részletes eredmény-kimutatást kapnak saját működésükre, valamint értékeik alapján az iparágukban elfoglalt pozíciójukra vonatkozóan. Töltse ki Ön is a Ready Business Index kérdőívet, és tudja meg, mennyire felkészült vállalkozása, mire lenne érdemes nagyobb figyelmet fordítani! Nézze meg hogy készült fel néhány hazai vállalkozás a jövő kihívásaira: readybusinessindex.vodafone.hu/

Az oldalon elhelyezett tartalom a Vodafone Magyarország Zrt. megbízásából a HVG BrandLab közreműködésével jött létre. A tartalom előállításában a hvg.hu és a HVG hetilap szerkesztősége nem vett részt.