Egy kávé vagy egy fagyi – naponta legalább ennyit bizonyára megengedünk magunknak egy-egy külföldi nyaralás során. Márpedig ezek áránál egy átlagos, európai utazásra vonatkozó utasbiztosítás napidíja sem szokott magasabb lenni. Mégis meglehetősen sok ember – a rendelkezésre álló becslések szerint a külföldre kiruccanók több mint fele – nem köt utasbiztosítást. Pedig a fejenként napi néhány száz, heti két-háromezer forintos kiadásáért cserébe a nap 24 órájában helyismerettel rendelkező, magyar nyelvű telefonos segítséget kaphatunk betegirányítással, költségvállalással. Tehát baleset, betegség esetén sem kell saját zsebből állnunk a sürgősségi orvosi költségeket.

Újdonság az utazási csomagok piacán, hogy – az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről 1996 óta hatályos kormányrendelet módosítása kapcsán – július 1-jétől átalakult az utazók védelmét szolgáló garanciarendszer. Az eddigi vagyoni biztosíték a jövőben arra szolgál, hogy fedezetet nyújtson arra az esetre, ha az utazásszervező fizetésképtelenség miatt nem tudná visszatéríteni a már befizetett előleget, illetve részvételi díjat. Amennyiben az adott utazási csomag tartalmaz szállítást is, az utazásszervezőnek külön biztosítási fedezettel kell rendelkeznie, ami – szintén csőd esetén – az utazó kényszerű kint tartózkodásának és a hazajutásának a költségét fedezi.

A vagyoni biztosíték és a jogszabályban előírt biztosítás meglétét az utazási irodának a szerződéskötést megelőzően igazolnia kell leendő utasa felé – hívja fel a figyelmet Bodor Máté, a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) utasbiztosítási bizottságának elnöke.

Az ügyfelek eligazodását a széles utasbiztosítási választékban már egységes, könnyen érthető, piktogramokkal ellátott terméktájékoztatók is segítik, függetlenül attól, hogy utazási irodában vagy online csatornákon tájékozódnak. Az angolul IPID-nek (Insurance Product Information Document) nevezett biztosítási termékismertetőt az ügyfél rendelkezésére kell bocsátani, amit a biztosítások értékesítését új alapokra helyező, Magyarországon február 23-án hatályba lépett európai uniós irányelv, az IDD (Insurance Distribution Directive) ír elő. Az új ügyféldokumentum azzal a céllal készül, hogy minden biztosítási termék azonos tájékoztatási tartalommal kerüljön az ügyfél elé, függetlenül attól, hogy milyen értékesítési csatornán találkozik vele. Az IDD felsorolja az IPID-del szemben támasztott elvárásokat. A biztosítók termékismertetői február végétől folyamatosan jelentek meg az utazási irodáknál is. Az értékesítési csatornák közötti azonos feltételek miatt az IPID-et az online biztosítást kötő ügyfelek számára is elérhetővé kell tenni.

Bodor Máté azt javasolja, az utasbiztosítás megkötése során tartsuk szem előtt, hogy mivel utazunk. Ha repülővel, akkor olyan terméket válasszunk, amely tartalmaz poggyászkésésre, bőröndsérülésre vonatkozó biztosítási fedezetet. Ha viszont autóval vesszük külföld felé az irányt, a poggyászkésés helyett értelemszerűen gépjármű asszisztenciát érdemes választani – és azért fizetni.

Az útlemondás-biztosítás például egy vírusos megbetegedés esetén lehet rendkívül hasznos, hiszen így megtérül az utazásra, repülőjegyre előre kifizetett és vissza nem téríthető összeg. Az útmegszakításra kiterjedő szolgáltatás keretében pedig egy betegség vagy baleset miatt megszakított utazás fennmaradó részére vonatkozó utazási díjat téríti vissza a biztosító – lehetővé téve ezzel azt, hogy az utazási élményeket később pótoljuk.

Az utasbiztosítás megkötése előtt mindenképp szükséges a szerződési feltételeket elolvasni – tanácsolja a MABISZ utasbiztosítási bizottságának elnöke. Azokból derül ki ugyanis, hogy mire terjed ki a biztosítás (azaz mely kockázatokra és milyen összegig vállal a biztosító fizetési kötelezettséget), valamint, hogy milyen eseményekkel, magatartással kapcsolatos kockázatot nem vállal a biztosító. Ilyenek lehetnek a szerződéskötéskor már fennálló betegségek, sérülések vagy ezek következményei. Ennek akkor is lehet jelentősége, ha a betegség ténye ugyan nem ismert, de a tünetei okán vagy egyéb alapon a biztosítottnak tudnia kellett volna a betegségéről. De az extrém sportok esetén is ajánlott alaposabban mindent körüljárni.

Napjainkban különösen fontos számba venni a biztonsággal, terrorizmussal kapcsolatos kockázatokat. Ezért az utazásunk megtervezésekor figyelnünk kell arra, hogy a célország szerepel-e az illetékes konzuli szolgálat által nem ajánlott úti célok között, s erről a tényleges kiutazás előtt újra érdemes meggyőződnünk. Fontos tudni, hogy bár a terrorizmussal kapcsolatos biztosítási eseményeket a biztosítótársaságok általában kizárják a kockázatviselési körből, a biztosítók többsége a vétlen utast – aki a konzuli szolgálat által nem javasolt országba utazik és merénylet áldozata lesz – ellátja, számára szolgáltatást teljesít. A biztosítási védelem pontos tartalmáról (lefedett országok és események) minden esetben tájékozódni kell a kiutazás előtt.

Baleset, betegség esetén az utasbiztosítást nem helyettesítheti az úgynevezett Európai Egészségbiztosítási Kártya (EEK). Ez utóbbi ugyanis számos esetben csak korlátozottan használható, felmutatásával a magyar utazó ahhoz a szolgáltatáshoz juthat hozzá ingyenesen, amelyet az adott uniós tagállam saját polgárainak biztosít. A magánszolgáltatók által üzemeltetett intézményekben, az igénybe vett ellátás költségeit a baleset elszenvedőjének kell megfizetnie, ehhez pedig mindenképpen érdemes az elutazás előtt utasbiztosítást is kötni. Bizonyos költségeket és szolgáltatásokat nem fed le az EEK, például az önrészeket (ezek járóbeteg-ellátás esetén az orvosi vizitdíjak, fekvőbeteg-ellátásnál a kórházi napi díjak, amelyek mértéke országonként eltérő lehet), a helikopteres mentés költségét (például egy síbaleset esetén) vagy a búvárkodás kapcsán felmerülő keszonkezelés díját (például egy horvátországi merüléskor). De az EEK az utasbiztosításokkal szemben nem tartalmaz poggyászbiztosítási, jogvédelmi, felelősségbiztosítási, valamint asszisztenciaszolgáltatásokat sem. Az sem közismert, hogy az EEK semmilyen módon nem fedezi a beteg Magyarországra történő szállításának költségét, ami több millió forint is lehet Európán belül.

Ha már megtörtént a baj, a legfontosabb természetesen azonnal felvenni a kapcsolatot a biztosítóval – az e célra megjelölt telefonszámon, ahol a biztosítótársaság 0-24 óráig, magyar nyelven elérhető asszisztenciája várja a hívást. Fontos, hogy a szerződésben rögzített határidőket és dokumentációs követelményeket mindig betartsuk, mert ezek elmulasztása az eset körülményének feltárását nehezíti, vagy ellehetetleníti, ami a biztosító mentesüléséhez vezethet.

A bejelentés alapján a biztosító azonnal megteszi a szükséges lépéseket – így tudja a biztosított helyzetének, egészségügyi problémájának megfelelő, ellenőrzött szakorvosok segítését is megszervezni. A biztosító/az asszisztencia megadja a szükséges tájékoztatást, áthidalja a számos esetben felmerülő nyelvi nehézségeket, dönt a szükséges ellátásról, arra fizetési garanciát ad, adott esetben megszervezi a hazaszállítást, nyomon követi, illetve felügyeli a teljes szolgáltatási folyamatot (jelesül tartja a kapcsolatot az ellátást végző orvossal vagy egészségügyi szolgáltatóval és az otthoni kezelőorvossal).

Ha autónkkal külföldön olyan baj történik, ami azonnali segítséget igényel, de nem feltétlenül ismerjük az adott ország nyelvét, vagy nem tudjuk hová forduljunk, az asszisztenciaszolgáltatás szintén rendelkezésre áll. A hívásokat természetesen ebben az esetben is magyar nyelven fogadják, és a partnerirodák segítségével gondoskodnak a minél gyorsabb megoldásról. Amennyiben a helyszínin kívül további segítségre is szükség van (például hazaszállításra), a biztosító azt is megszervezi. Ettől függetlenül érdemes átnézetni az autót az indulás előtt és olyan utasbiztosítást választani, ami az autó évjáratának, állapotának ismeretében megfelelő védelmet nyújt műszaki hiba, egyéb kellemetlen helyzet esetén.

Azt, hogy a biztosított milyen szolgáltatásokra jogosult (például sofőr küldése, hozzátartozó kiutazási költségének megtérítése), mindig a megkötött biztosítás tartalma határozza meg. Ennek pontos részletei a szerződésben szerepelnek.

Biztosítást ma már igen egyszerűen, interneten, okostelefonon vagy akár banki automatán (ATM) keresztül is lehet kötni, a díjfizetést is beleértve, néhány perc alatt. Természetesen a biztosítások elérhetőek a hagyományos csatornákon, a biztosító irodájában, közvetítőjénél, utazási irodákban is. Fontos azonban, hogy még az utazás megkezdése előtt gondoskodjunk a biztosításról, mivel a káresemény bekövetkezte után kötött szerződés alapján a biztosító nem szolgáltat – hívja fel a figyelmet Bodor Máté.

További információk megtalálhatóak a Magyar Biztosítók Szövetsége honlapján (www.mabisz.hu), ahol részletes összefoglalót talál az utasbiztosításokra vonatkozó tudnivalókról, de érdemes ellátogatnia a pénzügyi felügyelet honlapjára is (www.mnb.hu).

