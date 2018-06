Az infotechnológia elképesztő léptékű fejlődése új távlatokat nyit az olyan területeken is, mint a kereskedelem és azon belül is a logisztika. A változás az árucsomagolástól kezdve a rakodáson, raktározáson és szállításon át az ügyfeleknek kínált szolgáltatások bővülésében egyaránt markánsan megnyilvánul. Mindez pedig a vásárlók, megrendelők igényeit is nagyban átalakítja mind a kis-, mind pedig a nagykereskedelem szintjén.

Ma már a legtermészetesebb dolognak számít, hogy a képernyő előtt, a világ másik feléről megrendelt áruk egy-két hét alatt megérkeznek címünkre. A mindehhez szükséges láncszem a mindent behálózó internet, abba ugyanakkor talán kevesebben gondolnak bele, hogy milyen összetett gépezet is lép működésbe az enter-billentyű lenyomásával. Az infotechnológia fejlődésének következtében újabb ipari forradalom, az ipar 4.0 a szállítmányozást is elérte. Az új idők pedig nem csak új lehetőségeket hoznak, hanem megannyi kihívás elé is állítják a logisztikai iparág szereplőit, de még a kormányokat és kutatókat is. Az összehangolt munka szükségességét egyébiránt ma már minden szereplő természetesnek tartja, amit bizonyít az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform 2016-os létrehozása is. A logisztikai terület fejlődését is előmozdítani hivatott tömörülésben külön munkacsoport foglalkozik a gyártással és logisztikával, a munkában részt vesz a Nemzetgazdasági Minisztérium és az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, valamint mintegy 40 hazai telephellyel rendelkező vállalkozás, szervezet és oktatási intézmény.

Komplex szolgáltatások az ügyfelek kényelméért

Az már most egyértelműen látszik, hogy a jövő nem azon logisztikai cégeké, amelyek csupán egy-egy feladat ellátására specializálódnak. Helyettük azok fogják megnyerni a potenciális partnereket, akik komplex szolgáltatásokat képesek nyújtani, és a megrendelői igényeket nagy rugalmassággal, gyorsan tudják kielégíteni. Ugyanezt a filozófiát követik az olyan logisztikai vállalatok is, mint a hazánkban is jelenlévő német Rudolph Ipari Logisztikai Kft.

Az ügyfeleknek ugyanis időt és energiát, azaz pénzt spórolnak meg azzal, ha egyetlen szolgáltatóra bízzák – csomagban vásárolják meg – az olyan feladatokat, mint a raktárban található áruk igény szerinti összeválogatása (komissiózás), csomagolása, márkázása vagy épp összeszerelése, illetve az áruk végpontok közötti szállítása és a visszáru kezelése. Mindezen feladatok gyors és pontos elvégzése, illetve a különböző munkafázisok összehangolása ma már elképzelhetetlen a folyamatok automatizálása nélkül.

Ráadásul a rendszerek minél gördülékenyebb és megbízhatóbb működése nem csak mindennapi életünk kényelme és igényei szempontjából fontosak, hanem nemzetgazdasági érdek is. Hiszen gyakorlatilag minden iparág – például élelmiszeripar vagy a gépgyártás – számára kulcsfontosságú, hogy az üzemekbe óramű pontossággal érkezzenek az alapanyagok, majd ugyanilyen gördülékenyen távozzanak a kész termékek.

A kulcsszavak: méretgazdaságosság és gépesítés

Az nem újdonság, hogy a gyors kiszolgálás egyik fő alapfeltétele a minél nagyobb raktárkészlet, amelynek érdekében a logisztikai szolgáltatók óriási raktárépületeket építenek. Az áruk központosított, percre készen nyilvántartott raktározása és a raktáron belüli automatizált árumozgatás azonban ma már legalább ennyire fontos. Ezen adottságok mellett képesek a világ élvonalába tartozó webkereskedelmi cégek, az Amazon vagy az Alibaba kiszolgálni a világ minden pontjáról befutó megrendeléseket, de ma már hasonló rendszerekkel dolgoznak a kisebb, egy-egy szakterületre specializálódott logisztikai központok is.

A struktúra fő ütőerét a folyamatosan fejlődő IT-rendszerek adják, ez ugyanis az a csatorna, amelyen keresztül a különböző területek kommunikálnak egymással. Ráadásul a folyamatok egyre inkább automatizáltak, ami az Ipar 4.0 – és azon belül is a Logisztika 4.0 – fő célkitűzésének megvalósulását jelenti. Az elektronikus úton befutó megrendelés egyenesen a raktárba – vagy épp a gyártó üzembe – kerül, majd a csomagok összeállításától kezdve a csomagoláson át a kiszállítás megszervezéséig egy szinte teljesen önműködő folyamat zajlik le. A gépek közötti (B2B) kommunikáció a logisztikában már valóság, hiszen a legtöbb esetben az anyagmozgatási feladatokat is automatikusan végzik el az erre a célra kifejlesztett eszközök. Az IT-rendszer mindeközben kommunikál a raktárkészleti adatbázissal és a könyvelési, számlázási rendszerekkel is.

Új logisztikai csarnok Tatabányán A Rudolph Ipari Logisztikai Kft. megnégyszerezte tatabányai csarnokának raktárfelületét, így a német vállalat teljes magyarországi kapacitása immár eléri a 65 000 négyzetmétert. A hárommilliárd forintos beruházás eredményeként a Rudolph Autóipari és Ipari Logisztikai Kft. komplex logisztikai szolgáltatást nyújt hazai cégeknek. A tatabányai csarnok kiváló infrastrukturális adottságokkal rendelkezik: 6000-ről 23 000 négyzetméteresre növelt összterületén a legmodernebb raktáripari, irodai, és technikai berendezések és eszközök várják az ügyfeleket. A jól megközelíthető, Győrtől és Budapesttől egyaránt 60-60 kilométerre fekvő, óriási, korszerű technológiával felszerelt és folyamatos őrzéssel biztosított tatabányai telephely – megfelelően a kor legkomolyabb kívánalmainak – számos szolgáltatást kínál, az áruátvételtől a modulszereléseken át a göngyölegkezelésig és transzportig. A társaság szolgáltatásai között természetesen megtalálható a raktározás, komissiózás, átcsomagolás, szett-képzés, valamint az úgynevezett JIT, JIS és kanban rendszerű – azonnali vagy valós idejű – szállítások is. Az ügyfélkörében olyan partnerek is találhatóak, akik számára inhouse logisztikát végez a vállalat, azaz a telephelyükön bonyolítják le a vállalat átfogó logisztikai tevékenységét.

