A környezettudatos, fenntartható életmód fontos kelléke lehet a BWT konyhai ivóvíztisztító berendezése, amelynek segítségével egyszerűen és költségtakarékosan juthatunk kiváló minőségű vízhez, felesleges műanyag hulladék termelése nélkül. Bár Magyarországon a vezetékes víz biztonsággal fogyasztható, jó minőségű szűrt vizet a BWT Magnesium Mineralizer technológiával működő vízszűrő kancsója és konyhapult alá beépíthető vízszűrő készüléke biztosíthatja az otthonunkban. A technológia ráadásul magnéziumot is juttat* az ivóvizünkbe, amely elengedhetetlen szervezetünk egészséges működéséhez. Szintén nagyon fontos, hogy háztartási eszközeinket óvjuk a kemény víz okozta vízkőlerakódástól, ez ugyanis idő előtt tönkreteheti a mosógépünket, mosogatógépünket, ami önmagában terhelést jelent környezetünk számára, hiszen a lecserélt eszközök helyére érkező új gépeket is le kellett gyártani és szállítmányozni, amely már önmagában jelentős ökológiai lábnyomot jelent. A kemény víz miatt azonban előfordulhat, hogy több mosószert, vegyszert is kell használnunk, ami szintén megterhelő a bolygó számára. A BWT központi vízlágyító berendezésének segítségével ennek elejét vehetjük, sőt, még a fürdőszobai takarítást is ritkíthatjuk, így a víz ugyanis jóval kevésbé hagy maradandó nyomot a kádban, a mosdón vagy éppen a csaptelepen, vagyis a súrolószerből is kevesebb fogyhat majd. Említettük már, hogy ez azzal is jár, hogy több szabadidőnk is lesz, amit nem takarítással kell eltöltenünk? *2,5 liter, 17 német keménységű víz eseten átlagosan a hozzáadott magnézium mennyisége megközelítőleg 60 mg, amely az ajánlott napi magnéziumbevitel 20%-a (a WHO 300 mg magnézium / nap előírását figyelembe véve).