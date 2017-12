Hollywoodi lidércnyomás / Barton Fink

Az 1991-es cannes-i filmfesztiválon mutatták be a Coen-fivérek ötödik filmjét, amely nemcsak az Arany Pálmát, hanem a legjobb rendezésért és a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat is elnyerte. Az 1941-ben játszódó, vibrálóan színes szatírában John Turturro alakítja Barton Finket, a sikeres, fiatal New York-i drámaírót, akit Hollywoodba csábít egy nagyhatalmú producer. A feladata, hogy heti ezer dollárért forgatókönyvet írjon, ám míg Fink szeme előtt művészi szempontból értékes alkotás lebeg, valójában csak bértollnoknak fogadják fel. Gyanútlan jövevényként beköltözik a lepusztult Earle Hotelbe, ahol szürreális kálváriája azonnal kezdetét veszi: csalódottságában pedig képtelen egyetlen sort is papírra vetni. A Coen-fivérek három Oscar-díjra jelölt, műfajilag sokszínű alkotása a film noir és a horror elemeit ötvözi, stílusában pedig Roman Polanski olyan korai remekműveit idézi, mint A lakó vagy az Iszonyat. A film, miközben bemutatja a főhős vergődését és kikeveredését a zsákutcából, egyben lerántja a leplet a show-biznisz világának árnyoldaláról is. IMDb: 7,7

Adaptáció / Adaptation

Nicolas Cage emlékezetes kettős alakítást nyújt Charlie Kaufman forgatókönyvíró és Spike Jonze agyafúrt alkotásában, amely az ezredforduló utáni évek egyik legszellemesebb posztmodern metafilmje. Ő formálja meg a filmbeli forgatókönyvírót, Charlie Kaufmant és ikertestvérét, Donaldot is, akik közül az előbbi megpróbálja Susan Orlean (Meryl Streep) Az orchideatolvaj című bonyolult regényét a nagyvászonra adaptálni. A 2002-ben bemutatott Adaptáció bravúrosan egyensúlyoz a komédia és a dráma határán, tele van önreflexív mozzanatokkal, és miközben elveszünk a főszereplők egymásba fonódó történeteinek labirintusában, hamar összemosódik szemünk előtt a valóság és a fantázia. A két testvér ambivalens viszonyát az írónő és választott hősének felbukkanása csak tovább bonyolítja, a készülő adaptációban pedig végül mindannyiuknak fontos szerep jut. Ez a tekervényes szinteződésű film végső soron az alkotás zegzugos folyamatába nyújt bepillantást, egyszerre szenvedélyes és leleményes módon. IMDb: 7,7

Férfiszenvedély / The Lost Weekend

Billy Wilder 1945-ben bemutatott komor melodrámája az első olyan amerikai film volt, amely realista és erőteljes módon ábrázolta az alkoholizmus, távolabbról nézve pedig a szenvedélybetegségek pusztító hatását. Hét Oscar-díjra jelölték, amiből négyet – köztük a legjobb filmnek és rendezésnek járót – meg is kapott. De Ray Milland is megérdemelten vehette át az aranyszobrot Don Birnam alkoholista író megformálásáért, aki utolsó lehetősége megragadásával arra készül, hogy megírja főművét az italról és saját önsorsrontó életéről, ám függőségének behódolva mégis inkább elborult hétvégi tivornyába kezd. A horrorisztikus hallucinációk, a szenvedélybetegség börtönében elhatalmasodó őrület és magány, illetve a megtisztulásig vezető pokoljárás szuggesztív bemutatása teszi úttörő jelentőségűvé ezt a filmet, amely végső soron az alkotó ember kudarctól rettegésének mozgóképes allegóriája. Billy Wilder nem ítélkezik azonban főhőse felett, ehelyett az akaraterőbe vetett hitet és a változás lehetőségét hirdeti, hiszen Don Birnam a hétvégi kálváriája után végül mégiscsak kiverekszi magát az alkotói válságból. IMDb: 8,1

Wonder Boys – Pokoli hétvége / Wonder Boys

A tavaly elhunyt Curtis Hanson rendezői életművének egyik méltatlanul alulértékelt darabja ez a 2000-ben bemutatott keserédes szatíra, amelynek végén Bob Dylan Oscar-díjjal jutalmazott Things Have Changed című dala csendül fel. A Michael Douglas által játszott egykötetes író és egyetemi tanár, Grady Tripp új kéziratát már hét éve várja hiába a kiadója, ő ugyanis képtelen befejezni a már több mint kétezerötszáz oldalra rúgó második könyvét. Kreatív energiáit nemcsak a folyamatos fűszívás, hanem a magánéleti gondok is jócskán lecsapolják: harmadik felesége éppen elhagyta, szeretője (Frances McDormand) – aki az egyetem dékánjának felesége – terhes, kiadója pedig még a szerkesztőjét (Robert Downey Jr.) is a nyakára küldi. Egyetlen barátja különc tanítványa, James Leer (Tobey Magure), a tehetséges írópalánta, akivel elképesztően vicces bonyodalmakba kerül a hétvége folyamán. A szórakoztató és elgondolkoztató hangulatfilm bájosan szétcsúszott főhőse végül összekapja magát, és megzabolázza széttartó kreatív energiáit. IMDb: 7,4

Capote

Truman Capote 1959-ben a New York Timesban olvasott egy cikket, amely egy jómódú kansasi farmercsalád brutális meggyilkolásáról számolt be. A téma azonnal felkeltette a 35 éves író érdeklődését, és mélyen az első pillantásra értelmetlennek tűnő mészárlás hatása alá került. Nagyszabású könyvön kezdett dolgozni a brutális történet alapján, miközben érzelmileg veszélyesen közel került a gyilkosokhoz. Hidegvérrel című, korszakalkotó tényregénye végül hat évvel később jelent meg. Bennett Miller 2005-ös életrajzi filmje nemcsak ennek a könyvnek a megszületését mutatja be, hanem azt a folyamatot is, ahogyan az alkotás könyörtelen menete teljesen kimeríti a szerzőjét. Philip Seymour Hoffman parádés színészi munkáját megérdemelten jutalmazták Oscar-díjjal, hiszen érzékeny és stílusos alakítása révén hátborzongató módon született újjá az excentrikus szerző, aki a XX. század egyik legnagyobb amerikai írójaként egyetlen könyvet sem tudott ezek után befejezni. IMDb: 7,4

A turné vége / The End of the Tour

A Rolling Stone magazin nem sok interjút közölt írókkal, de David Foster Wallace-szal kivételt tett. 1996-ban jelent meg a szerző Infinite Jest című, ezeroldalas posztmodern remekműve, amelyet Wallace egy amerikai turné során népszerűsített. Ennek a körútnak a fináléja előtt érkezett meg hozzá David Lipsky (Jesse Eisenberg), hogy interjút készítsen vele a magazin számára. James Ponsoldt 2015-ben bemutatott életrajzi filmje ennek az együtt töltött öt napnak a megejtő krónikája, amely az évtized egyik legjobb beszélgetős darabja lett. A főként vígjátékokból ismert Jason Segel brillíroz a sebezhető Wallace szerepében, aki a fiatal riporterrel olyan sokszínű témákról beszélget, mint a kutyatartás, a tévézés, a hírnév, a siker, az írás, a depresszió vagy az önazonosság. A David Lipsky önéletrajzi regényén alapuló film rabul ejtő portrét fest a tragikus sorsú szerzőről, akit a Los Angeles Times az utóbbi húsz év egyik leginnovatívabb és legnagyobb hatású szerzőjének nevezett. David Foster Wallace-t elnyelte azonban a főműve megjelenése után érzett űr, és 2008-ban, 46 évesen öngyilkosságot követett el. Jó hír a hazai olvasóknak, hogy az Infinite Jestet már fordítják, és várhatóan egy-két éven belül magyarul is megjelenik. IMDb: 7,3

8 és fél – Otto e mezzo

Federico Fellini részben önéletrajzi ihletésű alkotásának főszereplője Guido Anselmi (Marcello Mastroianni), az alkotói válságban szenvedő rendező, aki hiába bújt el a világ szeme elől egy fényűző magánklinikán, mégsem sikerül legyőznie démonait. Egy nagyszabású sci-fit kellene leforgatnia, ám érdeklődését teljesen elveszti, ráadásul folyamatosan a nyomában van a felesége és a szeretője is, a rengeteg emberről nem is beszélve, akik szintén alig várják új alkotását. Az 1963-ban bemutatott avantgárd remekmű lenyűgöző fekete-fehér képeivel az alkotói folyamat elé tart tükröt, miközben főhőse lelki kínjairól mesél. A kosztümök mellett a legjobb idegennyelvű filmnek járó Oscar-díjjal is jutalmazott mozgóképes szimfóniában magával ragadó módon kavarognak a nők és a gyermekkor emlékei, a fantáziák és a félelmek, miközben Fellini a művészi mechanizmusok és a lélek útvesztőjébe vezet be bennünket. Mi pedig felejthetetlen sétát tehetünk a valóság és az álmok szürreális határvidékén. IMDb: 8,1

Bajtai András cikke eredetileg a HVG Extra Business 2017/3-as számában jelent meg.

A téli lapszám középpontjában a tudásmegosztás és a mentorálás témája áll. Interjúkkal, portrécikkekkel, szakértői anyagokkal próbáljuk bemutatni az életen át tartó tanulás egyik módját, amely megkülönböztethető képességeket kölcsönözhet nekünk. Arról is szót ejtünk, hogy a tudásmegosztás és a mentorálás a minőségi emberi kapcsolatok kialakításában is rendkívüli jelentőséggel bír.

Keresse a magazint az újságárusoknál, vagy rendelje meg kedvezménnyel! Ha pedig érdeklik a gazdasági, üzleti témák, lájkolja a HVG Extra Business Facebook-oldalát!