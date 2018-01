[{"available":true,"c_guid":"d442b9b1-ff9e-4564-aaf9-fbf73bc1f0bc","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Sokan kételkedtek abban, mennyire őszinte Vona és a Jobbik cukisodása, egy azonban biztos: csak mérsékelten volt eredményes. Az Orbánék által egy év alatt befogadott 1300 menekült most kaput nyitott a Jobbik elnökének pártja régi énjéhez. Közben a kormánysajtó már az LMP-re zúdított össztüzet. A szélárnyékba került MSZP elővette a nyugdíjtémát és nyitott a szélbalra. No és megszólalt Soros is. A hvg.hu heti politikai elemzése a lendületet kapó kampányról.","shortLead":"Sokan kételkedtek abban, mennyire őszinte Vona és a Jobbik cukisodása, egy azonban biztos: csak mérsékelten volt...","id":"20180128_Orban_elohozta_Vonabol_a_neppartosodas_elotti_politikust","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d442b9b1-ff9e-4564-aaf9-fbf73bc1f0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70830c3-6daf-4c7b-9bbc-7db223841132","keywords":null,"link":"/itthon/20180128_Orban_elohozta_Vonabol_a_neppartosodas_elotti_politikust","timestamp":"2018. január. 28. 14:00","title":"Orbán hibájából nyílt egy ajtó Vonának régi önmagához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bd674f-4222-4155-8233-b62126fd3d84","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Gyurcsánytól berzenkedő magyarok, visszaszorulóban lévő Jobbik-tábor – szórakoztató közleményt akartak még vasárnap megjelentetni.\r

\r

","shortLead":"Gyurcsánytól berzenkedő magyarok, visszaszorulóban lévő Jobbik-tábor – szórakoztató közleményt akartak még vasárnap...","id":"20180128_A_Nezopont_ismet_alkotott_Orban_az_egekben_Gyurcsany_es_Vona_alig_latszik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0bd674f-4222-4155-8233-b62126fd3d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49206795-6a90-4c92-9024-ff3a3f26bb69","keywords":null,"link":"/itthon/20180128_A_Nezopont_ismet_alkotott_Orban_az_egekben_Gyurcsany_es_Vona_alig_latszik","timestamp":"2018. január. 28. 10:41","title":"A Nézőpont ismét alkotott: Orbán az egekben, Gyurcsány és Vona alig látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84e3fe3-a3f1-4668-97f7-5c8dc6b0156e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alekszej Navalnij az elnökválasztás bojkottjára meghirdetett moszkvai tüntetésen vett részt.","shortLead":"Alekszej Navalnij az elnökválasztás bojkottjára meghirdetett moszkvai tüntetésen vett részt.","id":"20180128_Breaking_orizetbe_vettek_az_orosz_ellenzeki_vezetot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b84e3fe3-a3f1-4668-97f7-5c8dc6b0156e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958c3215-b144-4051-8f45-0ef60742a6a3","keywords":null,"link":"/vilag/20180128_Breaking_orizetbe_vettek_az_orosz_ellenzeki_vezetot","timestamp":"2018. január. 28. 13:25","title":"Breaking: őrizetbe vették az orosz ellenzéki vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967dd5bf-ac79-438b-a317-d87a3e87386b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":" Az Együtt 200 napos programra tett ígéretet, és koalíciós kormányzásra készül a tavaszi választások után. ","shortLead":" Az Együtt 200 napos programra tett ígéretet, és koalíciós kormányzásra készül a tavaszi választások után. ","id":"20180127_Az_Egyutt_azt_igeri_eltorolne_a_tandijat_es_leroviditene_a_varolistakat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=967dd5bf-ac79-438b-a317-d87a3e87386b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9921b92-5a0f-4222-a951-2041ceffaa36","keywords":null,"link":"/itthon/20180127_Az_Egyutt_azt_igeri_eltorolne_a_tandijat_es_leroviditene_a_varolistakat","timestamp":"2018. január. 27. 15:16","title":"Az Együtt azt ígéri: eltörölné a tandíjat és lerövidítené a várólistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ilyen idő várható a jövő héten.","shortLead":"Ilyen idő várható a jövő héten.","id":"20180128_idojaras_elorejelzes_tavaszias_ido_februar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34a6145-c690-4780-96c5-36da9165b7a4","keywords":null,"link":"/itthon/20180128_idojaras_elorejelzes_tavaszias_ido_februar","timestamp":"2018. január. 28. 15:29","title":"Tavaszias napok jönnek, de a télikabátot még nem érdemes elrakni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db811d57-26b3-451c-b4b6-ac87749e1f31","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kínából származó, növényvédőszer-maradékot tartalmazó, szárított goji bogyó kerülhetett a magyar boltok polcaira - figyelmeztet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hatóság (Nébih).","shortLead":"Kínából származó, növényvédőszer-maradékot tartalmazó, szárított goji bogyó kerülhetett a magyar boltok polcaira...","id":"20180127_Mergezett_immunerositot_talalt_a_boltokban_a_Nebih","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db811d57-26b3-451c-b4b6-ac87749e1f31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bae5c1f-d48c-49f5-97b1-b59656b72616","keywords":null,"link":"/itthon/20180127_Mergezett_immunerositot_talalt_a_boltokban_a_Nebih","timestamp":"2018. január. 27. 14:59","title":"Mérgezett immunerősítőt talált a boltokban a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd67005-5abc-4adb-9b70-a3218f323096","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eset még 1993-ban történhetet, a Lángoló jég forgatása után, amikor Seagal állítólag szobára hívta 18 éves filmbéli partnerét - írja az Independent.","shortLead":"Az eset még 1993-ban történhetet, a Lángoló jég forgatása után, amikor Seagal állítólag szobára hívta 18 éves filmbéli...","id":"20180127_Steven_Seagalt_is_zaklatassal_vadoljak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbd67005-5abc-4adb-9b70-a3218f323096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f2e8b8d-aa12-4a54-8e60-9c8ac529ca40","keywords":null,"link":"/vilag/20180127_Steven_Seagalt_is_zaklatassal_vadoljak","timestamp":"2018. január. 27. 18:39","title":"Steven Seagalt is zaklatással vádolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085bdaa6-8c8b-4c62-aeb0-f5cc4c636bef","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Betekintést nyerhet a közönség a budapesti Katona József Színház kulisszái mögé: márciusban két napon át a Hosszúlépés városi sétái segítségével pillanthatnak be az érdeklődök a színház történetébe és a legendás Petőfi Sándor utcai épület rejtett zugaiba.","shortLead":"Betekintést nyerhet a közönség a budapesti Katona József Színház kulisszái mögé: márciusban két napon át a Hosszúlépés...","id":"20180127_Katona_Jozsef_Szinhaz_Hosszulepes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=085bdaa6-8c8b-4c62-aeb0-f5cc4c636bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802e26c5-eb7d-41d6-af83-eb458666cf4e","keywords":null,"link":"/kultura/20180127_Katona_Jozsef_Szinhaz_Hosszulepes","timestamp":"2018. január. 27. 09:05","title":"Bekukkanthat a közönség az egyik legnépszerűbb hazai színház kulisszái mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]