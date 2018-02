Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"118e1a35-3d87-42ca-9293-48444c639c9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ismét egyszeri alkalomról és világpremierről van szó, hiszen a Distant Sky a világon mindenhol egyszerre, április 12-én este kerül a mozikba.","shortLead":"Ismét egyszeri alkalomról és világpremierről van szó, hiszen a Distant Sky a világon mindenhol egyszerre, április 12-én...","id":"20180226_Megerkezett_az_uj_Nick_Cavekoncertfilm_elozetese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=118e1a35-3d87-42ca-9293-48444c639c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef3a1243-71d3-4786-92a0-902ad1d753de","keywords":null,"link":"/kultura/20180226_Megerkezett_az_uj_Nick_Cavekoncertfilm_elozetese","timestamp":"2018. február. 26. 17:13","title":"Megérkezett az új Nick Cave-koncertfilm előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36690a23-0be4-4171-868c-0e34cd2156f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"25 napos elzárásra ítéltek egy szentpétervári ellenzéki aktivistát, aki januárban egy hatalmas felfújt kacsát helyezett ki lakása ablakába, miközben az utcán az oroszországi korrupció ellen tüntettek az ismert orosz blogger, Alekszej Navalnij támogatói. 