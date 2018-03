Teleprompter Lite / Simple Teleprompter – Súgógép bárhol

A súgógépek kínálatából a Teleprompter Lite – The Script & Lyric Prompter nevű alkalmazást ajánljuk. A gyors regisztráció után rögtön használatba vehető program ingyenes változata nem kapcsolható össze dokumentumtároló appokkal, de mivel másolásbeillesztéssel bárhonnan behúzhatunk szöveget, ez nem zavaró. Az ingyenes verzióban a szöveg görgetésének irányát és sebességét is változtathatjuk, de betűformázási lehetőségeket már csak a prémiumcsomag kínál. Hasznos lehetőség az is, hogy ha beállítjuk a beszédre rendelkezésre álló időt, az app pontosan olyan sebességgel mozgatja majd a szöveget, hogy mondandónk beleférjen az időbe. Az androidos Play áruház súgógépei közül a Simple Teleprompter az egyik legjobb díj–érték arányú választás: bár a beszédidőhöz szabott automata sebességállításra nem képes, más hasznos személyre szabási lehetőségek megtalálhatók benne.

Díj: ingyenes (fizetős prémiumfunkciók)

Platform: iOS, Android

Microsoft Office Remote for Android – Ott a pont

A Microsoft Office Remote for Android alkalmazás fejlesztői az előadókat segítő legtöbb funkciót szerették volna belegyömöszölni egyetlen programba – és ez meglepően jól sikerült nekik. A Bluetooth-képes PC-t és legalább Office 2013 programverziót igénylő appot használhatjuk súgógépként, láthatjuk rajta az aktuális és a soron következő diákat, az előadói jegyzeteket, és vezérelhetjük általa a számítógépen futó PowerPoint-prezentációt is. Az alkalmazás nem utolsósorban kiváltja a lézeres pointert is: a telefon képernyőjén ujjunk segítségével irányíthatjuk a virtuális pointert, amely az előadásunk nézőinek pontosan úgy tűnik majd fel, mintha lézerceruzával mutogatnánk a kivetített képen.

Díj: ingyenes

Platform: Android

Haiku Deck – Röviden, csattanóval

A japán költészet közismert versformájának jellegzetessége, hogy rövid idő alatt szeretne nagy hatást elérni. Ilyen a Haiku Deck is, amely talán a legegyszerűbb módja annak, hogy egy kis képernyőn útközben viszonylag látványos prezentációt rakjunk össze. Az app megannyi sablont és 40 milliónyi ingyenesen és jogszerűen használható fotót kínál, sőt angol nyelvű prezentációk esetén még automatikusan fel is ajánlja a képeket. A prezentációk összerakása tapasztalatunk szerint egyszerű, a formázási lehetőségeket és az egyéb funkciók elérését is jól optimalizálták a telefonok kis képernyőjére. Bár az app alapvetően ingyenes, a „pro” csomag megvásárlásával teljes PowerPoint-kompatibilitást, YouTube-os videobeágyazást, korlátlan tárhelyet kapunk, valamint priváttá tehetjük az egyébként profiloldalunkon publikus prezentációkat.

Díj: ingyenes (fizetős prémiumfunkciók)

Platform: iOS, web

DirectPoll – Tegye fel a kezét, aki

A DirectPoll a közönség szavaztatását teszi igazán egyszerűvé. Regisztrálni sem kell hozzá: az ingyenes szolgálatásban egyszerűen adhatunk meg kérdéseket és válaszlehetőségeket, amelyek első mentésekor megkapjuk e-mailben az adott szavazáshoz tartozó vezérlőpult linkjét. Ebben a levélben találjuk meg a szavazáshoz tartozó, rövidített URL-es linket és az erre mutató óriási QR-kódot is – ezeket érdemes bemásolni a prezentációba. A szavazást még az előadás kezdete előtt kézzel kell megnyitni, a válaszok pedig az után kezdenek majd befutni, hogy beszédünk adott pontján megmutattuk a közönségnek az URL-t vagy a QR-kódot. Kattintást követően a hallgatóság tagjainak nincs más dolguk, mint a megjelenő felületen rányomni a szimpatikus válaszlehetőségre. Érdemes a prezentációba beágyazni az eredményoldalra mutató linket is, és szavazás közben megnyitni a kivetített képen, ugyanis így élőben is követhető a szavazatok alakulása.

Díj: ingyenes

Platform: web

VirtualSpeech – Tükör helyett

Az állásinterjúkon bent ülő kisebb „közönséget”, egy osztálynyi embert és nagyobb konferenciák tömegeit egyaránt szimulálni képes VirtualSpeech használatához a telefonon kívül szükség van kompatibilis VR headsetre is. A program indítása után kiválaszthatjuk a pontos szcenáriót, legyen szó üzleti megbeszélésről, TED-előadásról vagy díjátadóról, majd belevághatunk előadásunkba. A hatást a virtuális valóságban megjelenő, már-már realisztikus látvány mellett a hangkörnyezet is segíti, sőt az életszerűség kedvéért akár zavaró hatások is bekapcsolhatók. A gyakorlást segíti az is, hogy a virtuális valóságban lévő előadóterem kivetítőjére saját prezentációnkat is kivetíthetjük.

Díj: ingyenes (fizetős prémiumfunkciók)

Platform: iOS, Android, Gear VR (kutatási és oktatási célra: Oculus Rift)

Balogh Csaba cikke eredetileg a HVG Extra Business 2017/3-as számában jelent meg.

