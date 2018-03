Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97c054f6-248f-46e6-8da3-6e39c6f54129","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Gáborné szerint ő segítséget kért Kósától egy ügyben, így ismerkedtek meg, de állítja, nem csapott be senkit, a mesés 1300 milliárdos vagyon pedig létezik, 1-2 hónap múlva pedig hozzá is jut. ","shortLead":"Szabó Gáborné szerint ő segítséget kért Kósától egy ügyben, így ismerkedtek meg, de állítja, nem csapott be senkit...","id":"20180327_Kosaugy_megszolalt_es_elmondta_sajat_verziojat_a_csengeri_haztartasbeli","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97c054f6-248f-46e6-8da3-6e39c6f54129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1704a256-419c-4bfb-ada1-41dc1a27db41","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Kosaugy_megszolalt_es_elmondta_sajat_verziojat_a_csengeri_haztartasbeli","timestamp":"2018. március. 27. 11:15","title":"Kósa-ügy: megszólalt és elmondta saját verzióját a csengeri háztartásbeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d3ba43-9ec3-4020-bee6-4dde06787151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem könnyű az ünnep előtt egy héttel szállást találni a húsvéti hagyományairól és rendezvényeiről híres Hollókőn. Különösen nehéz a helyzet, ha olyan vendégháznál próbálkozik az ember, amiről a környéken mindenki azt mondja: az valójában a térség fideszes képviselőjének rezidenciája. ","shortLead":"Nem könnyű az ünnep előtt egy héttel szállást találni a húsvéti hagyományairól és rendezvényeiről híres Hollókőn...","id":"20180327_becso_zsolt_gorbeorszag_vendeghaz_holloko_unios_tamogatas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21d3ba43-9ec3-4020-bee6-4dde06787151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be512e23-bf95-4c18-9e68-de1205bd2e64","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_becso_zsolt_gorbeorszag_vendeghaz_holloko_unios_tamogatas","timestamp":"2018. március. 27. 06:30","title":"„Már hogyne lenne vendégház!” – tagadja a fideszes képviselő, hogy saját házát húzta fel az uniós milliókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1eb393-9f28-43ca-8e28-1b880452edc7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár a vonatkozó orosz minisztérium vezetője szerint korai még a tűz okairól nyilatkozni, egy független televízió nem zárja ki, hogy gyújtogató kamaszok állhatnak a dél-szibériai Kemerovóban történt, 64 emberéletet követelő vasárnapi tűzvész mögött. ","shortLead":"Bár a vonatkozó orosz minisztérium vezetője szerint korai még a tűz okairól nyilatkozni, egy független televízió nem...","id":"20180326_Fotokon_a_64_halalos_aldozatot_kovetelo_orosz_plazatuz__kamaszok_gyujtogattak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e1eb393-9f28-43ca-8e28-1b880452edc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dffbe9c-88dc-4ab9-be64-259869ac3593","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_Fotokon_a_64_halalos_aldozatot_kovetelo_orosz_plazatuz__kamaszok_gyujtogattak","timestamp":"2018. március. 26. 16:57","title":"Fotókon a 64 halálos áldozatot követelő orosz plázatűz - kamaszok gyújtogattak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f3d8651-f2a2-4d6e-8cc5-71f8b77f5323","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A biztosítási piacra is beszállt a felcsúti polgármester. ","shortLead":"A biztosítási piacra is beszállt a felcsúti polgármester. ","id":"20180326_Meszaros_Lorinc_betarsul_a_biztositasi_szakma_Meszaros_Lorince_melle","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f3d8651-f2a2-4d6e-8cc5-71f8b77f5323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f639bc-2abf-45cb-8dac-11c271a27444","keywords":null,"link":"/kkv/20180326_Meszaros_Lorinc_betarsul_a_biztositasi_szakma_Meszaros_Lorince_melle","timestamp":"2018. március. 26. 15:52","title":"Mészáros Lőrinc betársul a biztosítási szakma Mészáros Lőrince mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9087ff57-9c60-4175-9002-a5c9a33c85a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Vajdaságban kampányol, ott találkozott a születésnapos hölggyel. Puszi is volt, virág is volt.","shortLead":"A miniszterelnök a Vajdaságban kampányol, ott találkozott a születésnapos hölggyel. Puszi is volt, virág is volt.","id":"20180326_Nagy_Katalin_eletenek_legszebb_ajandeka_hogy_67_szuletesnapjan_Orban_koszontotte","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9087ff57-9c60-4175-9002-a5c9a33c85a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad6e644-5182-4cf9-8d15-05acf24faaf2","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Nagy_Katalin_eletenek_legszebb_ajandeka_hogy_67_szuletesnapjan_Orban_koszontotte","timestamp":"2018. március. 26. 15:36","title":"Nagy Katalin életének legszebb ajándéka, hogy 67. születésnapján Orbán köszöntötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656866b1-029b-444d-8f18-1cb4eba27017","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrt elkapták, a járművet lefoglalták.","shortLead":"A sofőrt elkapták, a járművet lefoglalták.","id":"20180328_csengersima_hataratkelo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=656866b1-029b-444d-8f18-1cb4eba27017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f595204c-e361-464a-b422-b8b0ba895ab6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_csengersima_hataratkelo","timestamp":"2018. március. 28. 14:31","title":"Nagy fogást ünnepelhetnek a csengersimai rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7a29a5-9784-4e29-968b-6452d5713fe3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Meg kell-e bocsátani annak, akitől nem kért bocsánatot a bántalmazója? Ez a kérdés is vitát váltott ki a HVG EXTRA Pszichológia Szalon kerekasztal beszélgetésén, amelyet a magazin legfrissebb száma kapcsán rendeztek múlt pénteken. Az esten szóba került a jogos düh, a generációkon átadódó traumák, és hogy miért lenne szüksége mindenkinek terápiára.","shortLead":"Meg kell-e bocsátani annak, akitől nem kért bocsánatot a bántalmazója? Ez a kérdés is vitát váltott ki a HVG EXTRA...","id":"20180327_Add_ki_a_duhodet_de_ne_bants_mast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d7a29a5-9784-4e29-968b-6452d5713fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d541d1e-ac7f-45f3-ab2d-ea3aedfba85b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180327_Add_ki_a_duhodet_de_ne_bants_mast","timestamp":"2018. március. 27. 12:15","title":"„Add ki a dühödet, de ne bánts mást!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassan világhírnévre tesz szert a Hide the pain Harold mémekből ismert Arató András, akit most a Manchester City kért fel egy meccsre, vélhetően azért, hogy vele, illetve az arcából lett internetes poénnal hergeljék a United csapatát. ","shortLead":"Lassan világhírnévre tesz szert a Hide the pain Harold mémekből ismert Arató András, akit most a Manchester City kért...","id":"20180326_A_Manchester_City_is_meglovagolja_a_memme_lett_budapesti_nyugdijas_sikeret","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a231e0d9-b94e-409e-a410-7494dd3cf8b7","keywords":null,"link":"/elet/20180326_A_Manchester_City_is_meglovagolja_a_memme_lett_budapesti_nyugdijas_sikeret","timestamp":"2018. március. 26. 18:57","title":"A Manchester City is meglovagolja a mémmé lett budapesti nyugdíjas sikerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]