[{"available":true,"c_guid":"17ac32b7-10e6-42c8-813e-b04e22ad18cf","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Már áll az Atlanti-óceán partján, Miramarban a szokásos húsvéti óriástojás, amelynek rövid földi dicsőség jut, ha csak nem sikerül az idén rekordot döntenie.\r

\r

","shortLead":"Már áll az Atlanti-óceán partján, Miramarban a szokásos húsvéti óriástojás, amelynek rövid földi dicsőség jut, ha csak...","id":"20180329_Oriasok_sorsa__csodaljak_aztan_megeszik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17ac32b7-10e6-42c8-813e-b04e22ad18cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0d7c4b-0885-40e6-a73a-46a4ef0637dd","keywords":null,"link":"/elet/20180329_Oriasok_sorsa__csodaljak_aztan_megeszik","timestamp":"2018. március. 30. 09:11","title":"Óriások sorsa - csodálják, aztán megeszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af50f0de-ffa1-42f8-ab08-8e40fe8855a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fiktív kampányrendezvényeket akart lepapíroztatni az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnöke – ezt állítja egy hangfelvételre hivatkozva a Magyar Nemzet, amely a hanganyagot is nyilvánosságra hozta. Balogh János azt magyarázza ezen, hogy \"több településen kellene csinálnunk kampányt papíron. Papíron. Nem kell megcsinálni semmit.\"","shortLead":"Fiktív kampányrendezvényeket akart lepapíroztatni az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnöke – ezt állítja...","id":"20180331_Magyar_Nemzet_az_ORO_MSZPs_elnoke_a_FIdeszt_segiti_es_fiktiv_szamlakat_vasarolna","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af50f0de-ffa1-42f8-ab08-8e40fe8855a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deaf5b65-42ab-4aca-93e4-c19d42f9742d","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Magyar_Nemzet_az_ORO_MSZPs_elnoke_a_FIdeszt_segiti_es_fiktiv_szamlakat_vasarolna","timestamp":"2018. március. 31. 08:32","title":"Magyar Nemzet: Az ORÖ MSZP-s elnöke a Fideszt segíti és fiktív számlákat vásárolna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6844ace7-20ef-40fd-9e63-d7eee707913b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogy lesznek-e bikinis lányok 2030-ban a Balatonnál.","shortLead":"Hogy lesznek-e bikinis lányok 2030-ban a Balatonnál.","id":"20180331_jelen_tamas_valasztasok_tetje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6844ace7-20ef-40fd-9e63-d7eee707913b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e672365-89b6-4462-a1d9-f1b9e7e09163","keywords":null,"link":"/elet/20180331_jelen_tamas_valasztasok_tetje","timestamp":"2018. március. 31. 12:21","title":"A zuglói Fidesz-elnök szerint ez a választás igazi tétje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6027961-e9c9-491b-baa1-b06f879c9c76","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"„Ha békét akarsz, készülj a háborúra” – a IV. századi római hadvezér, Vegetius mondásával köszönt be a 69 éves John Bolton az első interjújában, azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök őt jelölte a nemzetbiztonsági főtanácsadó posztjára. ","shortLead":"„Ha békét akarsz, készülj a háborúra” – a IV. századi római hadvezér, Vegetius mondásával köszönt be a 69 éves John...","id":"201813_john_bolton_washingtoni_foheja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6027961-e9c9-491b-baa1-b06f879c9c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8ae0d9-50b4-4bb5-8815-29e37aced354","keywords":null,"link":"/vilag/201813_john_bolton_washingtoni_foheja","timestamp":"2018. március. 30. 10:30","title":"Lefelé tapos, felfelé hízeleg - az ember, aki háborúba viheti Amerikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71aa7058-420d-489e-b73d-44b4fa182543","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemcsak a parlament létszámát csökkentenék, hanem egyebek mellett azt is kikötnék, hogy valaki legfeljebb három egymást követő ciklusban lehetne ezután képviselő vagy polgármester. Részletek jövő hétre várhatóak.","shortLead":"Nemcsak a parlament létszámát csökkentenék, hanem egyebek mellett azt is kikötnék, hogy valaki legfeljebb három egymást...","id":"20180330_harminc_szazalekkal_csokkenthetik_a_francia_parlamenti_kepviselok_szamat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71aa7058-420d-489e-b73d-44b4fa182543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b8ad9f2-d284-41eb-89ce-40c64d13a921","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_harminc_szazalekkal_csokkenthetik_a_francia_parlamenti_kepviselok_szamat","timestamp":"2018. március. 30. 17:58","title":"Harminc százalékkal csökkenthetik a francia parlamenti képviselők számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jövőben valós idejű információ segíthet a szakembereknek abban, hol milyen állapotú az útburkolat, az adatokat pedig az autók fedélzeti számítógépe is megkapná.","shortLead":"A jövőben valós idejű információ segíthet a szakembereknek abban, hol milyen állapotú az útburkolat, az adatokat pedig...","id":"20180330_katyu_utburkolati_hiba_epave","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db63c96d-8b29-4e0b-92d7-cd69e5a5eccf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_katyu_utburkolati_hiba_epave","timestamp":"2018. március. 30. 10:26","title":"Önnek is elege van a kátyúkból? Most csinálnak egy kütyüt, ami leszámolhat velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080b6e05-8e66-495b-b586-f8db31ffab0b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"És mindez Hódmezővásárhelyhez köthető. ","shortLead":"És mindez Hódmezővásárhelyhez köthető. ","id":"20180330_Die_Welt_Van_valami_ami_veszelyezteti_Orban_gyozelmet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=080b6e05-8e66-495b-b586-f8db31ffab0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b669f4-319c-4ae7-b474-ea9683cdd6dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_Die_Welt_Van_valami_ami_veszelyezteti_Orban_gyozelmet","timestamp":"2018. március. 30. 14:53","title":"Die Welt: Van valami, ami veszélyezteti Orbán győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2255537-3e82-4f86-8223-801c7b7a7eeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint négyezer fogyasztási helyet érint a vezetékszakadás okozta üzemzavar.\r

","shortLead":"Több mint négyezer fogyasztási helyet érint a vezetékszakadás okozta üzemzavar.\r

","id":"20180331_Aramszunet_Bekes_es_JaszNagykunSzolnok_megyeben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2255537-3e82-4f86-8223-801c7b7a7eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadfdc94-e142-4000-a630-852fa8e8c044","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Aramszunet_Bekes_es_JaszNagykunSzolnok_megyeben","timestamp":"2018. március. 31. 18:35","title":"Áramszünet Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]