Korábban a nagymúltú multinacionális vállalatok aggodalommal figyelték, hogyan nőnek nagyra a semmiből iparágak átformálásával fenyegető garázscégek. Néhány év alatt gombamód szaporodtak el az unikornisok, vagyis az 1 milliárd dolláros cégértéket meghaladó startupok, ami rámutatott a folyamat visszafordíthatatlanságára.

A bürokratikus felépítésű óriásvállalatok mára rájöttek, hogy a piaci igényekre érzékenyebb startupokkal nem versenyezniük kell, hanem együttműködni velük. Ezért olyan programokat indítottak, amelyekben mindkét fél megtalálhatja a számításait: a nagyvállalatok innovatív megoldásokat és friss szemléletmódot szereznek, a startupok pedig hozzáférnek a nagyok infrastruktúrájához és piacához.

Bár a jelenség nem új, Magyarországot az utóbbi években érte csak el: olyan nagyvállalatok csatlakoztak például a nemzetközi trendhez, mint az OTP vagy a Telenor.

Nem a szolgáltatások integrációja az egyetlen cél

A Telenor Accelerate már tavalyelőtt várta a jelentkezőket. „Azért indítottuk el az első hazai vállalati akcelerációs programot, mert úgy hisszük, a fiatal magyar startupokban rengeteg innovációs erő van. A hozzánk hasonló multinacionális vállalatok is sokat tanulhatnak tőlünk, friss ötleteikkel és újszerű megközelítésmódjukkal segíthetnek minket” – mondta el megkeresésünkre Takács Zoltán, a cég innovációért felelős alelnöke. Fontosnak tartja, hogy olyan új, digitális megoldások kerüljenek a látókörükbe, amelyekkel a későbbiekben akár az ügyfeleiket is megszólíthatják. Az eredeti ötlet a Telenor thaiföldi leányvállalatánál indult el 2014-ben, ezt formálták át a magyar piaci igényekre.

A programba bejutó startupok egyenként 5–10 millió forintot kapnak befektetésre, vagyis a Telenor befektetőként és tulajdonosként is érdekelt abban, hogy a felkarolt cégek mihamarabb nyereségessé váljanak, ugyanakkor kisebbségi tulajdonosként nem köti meg a kezüket. A pénzügyi befektetés mellett a három nyertes 150 millió forint értékben egyéb támogatásokhoz is jut: Samsung-okostelefonokhoz, Microsoft-felhőszolgáltatáshoz és Telenor Hello Data tarifacsomagokhoz. Az öt hónapos intenzív képzésen a csapatok munkáját ismert szakemberek – Pistyur Veronika, Oszkó Péter vagy Simó György – segítik, a startupok pedig hozzáférhetnek a Telenor Csoport nemzetközi partnerhálózatához, ügyfélköréhez, valamint a cégcsoport vezetőivel is együttműködhetnek.

„Bár nem a szolgáltatások integrációja az elsődleges cél, erre is vannak példák. A Musicating cég zeneoktatást forradalmasító appot fejlesztett, és reményeink szerint részt tud majd venni a digitális oktatást népszerűsítő Hipersuli programunkban. Az eSport Horizon csapata pedig a mi MyTV-s részlegünkkel dolgozott együtt: az egyik itthoni videojáték-verseny döntőjét közvetítette a Telenor saját online tévészolgáltatásában. E kampány során új, fiatal ügyfélkört voltunk képesek elérni. A Family Finances egy családi használatra szánt pénzügyi app, a mozgó képrészleteket tartalmazó állóképeket készítő Vimage alkalmazás pedig egy olyan fejlesztés, amelynek komoly mobilos kötődése van, így velük valószínűleg a program lezárulta után is együtt tudunk majd működni” – tette hozzá a cég alelnöke.

Akad olyan cég is, amely nem illeszkedik a Telenor világába, mégis sikerült lendületet vennie a „gyorsító programmal”: a Tickething online jegypiacterét 15 ezren használják Magyarországon, és ma már az osztrák piacon terjeszkednek.

Az OTP-nél kifejezetten fintechekre vadásznak

„A csapból is a digitalizáció folyik, ami a leghatékonyabb eszköz az ügyféligények követésében” – mondta Csányi Péter, az OTP Bank Digitális Értékesítési és Fejlesztési Igazgatóságának ügyvezetője a sajtótájékoztatón, ahol bejelentették, hogy az OTP is elindítja saját akcelerátorprogramját, ahová kifejezetten a pénzügyi megoldásokra fókuszáló, korai fázisú fintech cégek jelentkezését várják.

A bank régiós szereplőként nem csak Magyarországban gondolkozik. „Sok jó ötlet van Magyarországon is, de érdemes elhozni a külföldi példákat – ezért működünk együtt a finn Nestholma tanácsadó céggel” – mondta Schenk Tamás, a bank Digitális Transzformációs Projektjének ügyvezető igazgatója.

A Nestholma feladata a startupok és a nagyvállalatok együttműködésének segítése, amiben az előbbiek értékelési lehetőséghez, az utóbbiak pedig friss ötletekhez jutnak. A cégek kapnak irodahelyiséget, coachingot – mind az OTP, mind a Nestholma részéről –, és konkrét területeket is meghatároztak, ahol megoldásokat várnak a programra jelentkező csapatoktól. Ilyen a családi pénzügyek kezelése, az adatok jobb felhasználása, az automatizáció, a kollégák együttműködésének javítása vagy a kkv-k adminisztrációs terheinek csökkentése.

A cégekbe százezer és egymillió euró közötti összeget fektetnének be, amennyiben látnak bennük fantáziát. „Korai fázisú cégekről van szó, ahová kisebbségi tulajdonosként szállnánk be. Tíz befektetésből legalább kettőt meghatározó regionális piaci szereplővé szeretnénk felfejleszteni, 3-4-et pedig a piacon tartani” – árulta el Molnár András, a bank kockázati befektetésekkel foglalkozó ágának, a Portfolionnak a vezérigazgatója.

Azok a cégek, amelyek befektetéshez jutnak, a megoldásukat a bank hárommilliós ügyfélbázisán próbálhatják ki, de rendelkezésükre bocsátják a bank informatikai rendszereit és adatbázisát is. Hogy a program alatt kidolgozott fejlesztések végül csak az OTP ügyfelei számára lesznek-e elérhetők, vagy szélesebb piacra kerülnek, az későbbi, kétoldalú megállapodás eredménye lesz.

Hová összpontosítsuk csapatunk erőfeszítéseit? Vajon melyik ötletünk működik a való életben? Hogyan vonhatjuk be a fogyasztókat a termékfejlesztés korai szakaszába? Vezetőként naponta szembesülünk vele, milyen nehéz kiválasztani a sok ötlet közül azt, amelyiket érdemes megvalósítanunk. A sprint módszer segítségével hatékony választ találhatunk a termékek és szolgáltatások tervezése kapcsán felmerülő kihívásokra. A Sprint című könyv a Google Ventures három partnerének tollából született, praktikus útmutató apró startupoktól a nonprofit szervezeteken át a nagyvállalatokig. Itt rendelheti meg 15% kedvezménnyel.