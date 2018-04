Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7402b24c-b482-4f77-88f3-250a4d5b5b94","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombaton a Szabadság hidat, vasárnap a Budai alsó rakpartot zárják le.","shortLead":"Szombaton a Szabadság hidat, vasárnap a Budai alsó rakpartot zárják le.","id":"20180427_filmforgatas_forgatja_fel_a_rakparti_kozlekedest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7402b24c-b482-4f77-88f3-250a4d5b5b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4efe3e38-d901-4210-8ef9-3839577a1655","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_filmforgatas_forgatja_fel_a_rakparti_kozlekedest","timestamp":"2018. április. 27. 15:35","title":"Filmforgatás forgatja fel a rakparti közlekedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1baa6b8f-e6e8-4484-a507-a6c36de02f4a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ideálisak a körülmények a koreai megegyezésre: az USA elnöke hajlik Kim Dzsong Un és rezsimje elismerésére, a vezetők erejük és hatalmuk teljében vannak, és úgy fest, a korábban agresszív és provokatív észak-koreai stratégia is sikerrel járt – Csoma Mózes Korea-szakértővel beszélgettünk a történelmi jelzővel illetett legfrissebb fejlemények után.","shortLead":"Ideálisak a körülmények a koreai megegyezésre: az USA elnöke hajlik Kim Dzsong Un és rezsimje elismerésére, a vezetők...","id":"20180427_Ez_volt_EszakKorea_mesterterve","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1baa6b8f-e6e8-4484-a507-a6c36de02f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5c4a6e-f9bb-4a9f-91df-5b26aaf3b2c7","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_Ez_volt_EszakKorea_mesterterve","timestamp":"2018. április. 27. 15:56","title":"Észak-Korea szándékosan rémisztgethetett, hogy megbékélésre késztesse ellenségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948525ba-9957-4b0f-99dd-3b7ab1e30f09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan közel merészkedik az amerikai űrkutatási hivatal űrszondája a Naphoz, amilyen közel még soha egy műszer sem járt. ","shortLead":"Olyan közel merészkedik az amerikai űrkutatási hivatal űrszondája a Naphoz, amilyen közel még soha egy műszer sem járt. ","id":"20180427_Magyar_hirados_neve_is_rajta_lesz_a_Naphoz_indulo_urszondan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=948525ba-9957-4b0f-99dd-3b7ab1e30f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891c8a58-879a-42f6-80a2-c6c48df2b779","keywords":null,"link":"/tudomany/20180427_Magyar_hirados_neve_is_rajta_lesz_a_Naphoz_indulo_urszondan","timestamp":"2018. április. 27. 21:23","title":"Magyar híradós neve is rajta lesz a Naphoz induló űrszondán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfcbcb83-bf5a-4a84-a1e2-1aa0f3022809","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Turnézni is fognak, de csak a hologramjaik. Soha nem tudják ABBAhagyni. ","shortLead":"Turnézni is fognak, de csak a hologramjaik. Soha nem tudják ABBAhagyni. ","id":"20180427_35_ev_utan_uj_dallal_jelentkezik_az_ABBA","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfcbcb83-bf5a-4a84-a1e2-1aa0f3022809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e8c5e8-fe35-45bb-9e32-a2c15646cdb9","keywords":null,"link":"/kultura/20180427_35_ev_utan_uj_dallal_jelentkezik_az_ABBA","timestamp":"2018. április. 27. 14:03","title":"35 év után új dallal jelentkezik az ABBA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 87 éves Soros György fia, a Nyílt Társadalom Alapítvány alelnöke az izraeli Yedioth Ahronot magazinjának adott exkluzív interjút. A lap tudósítóját azért érdekelte különösen Alex Soros, mert ő apjának politikai örököse, és mert vállalta zsidó örökségét is.","shortLead":"A 87 éves Soros György fia, a Nyílt Társadalom Alapítvány alelnöke az izraeli Yedioth Ahronot magazinjának adott...","id":"20180427_Alex_Soros_Mindenki_azt_kerdezi_az_apamtol_miert_tamogat_egy_orszagot_amely_uldozte_es_ma_is_uldozi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345ef267-68aa-4db3-9c02-baee594748f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180427_Alex_Soros_Mindenki_azt_kerdezi_az_apamtol_miert_tamogat_egy_orszagot_amely_uldozte_es_ma_is_uldozi","timestamp":"2018. április. 27. 12:32","title":"Alex Soros: Mindenki azt kérdezi az apámtól, miért támogat egy országot, amely üldözte és ma is üldözi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Forgalomkorlátozásra kell számítani Rábapatynál.","shortLead":"Forgalomkorlátozásra kell számítani Rábapatynál.","id":"20180428_Baleset_tortent_teljes_az_utzar_a_84es_fouton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d1ac0e-94e2-486a-9039-011cd230dc17","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180428_Baleset_tortent_teljes_az_utzar_a_84es_fouton","timestamp":"2018. április. 28. 21:17","title":"Baleset történt, teljes az útzár a 84-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de8c857-925d-487f-b58f-57f1d3054db4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vége a tippelgetésnek.","shortLead":"Vége a tippelgetésnek.","id":"20180426_Bejelentettek_Katalin_es_Vilmos_babajanak_nevet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6de8c857-925d-487f-b58f-57f1d3054db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507a9161-30d8-49b0-beb2-168bf316883e","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Bejelentettek_Katalin_es_Vilmos_babajanak_nevet","timestamp":"2018. április. 27. 12:04","title":"Bejelentették Katalin és Vilmos babájának nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73274bcf-e906-49ae-9ed1-c7a3a2d95a8f","c_author":"Balázs Ádám","category":"itthon","description":"Magyarország remek hely lehetne.","shortLead":"Magyarország remek hely lehetne.","id":"20180427_abrandok_helyett_emigracio_balazs_adam","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73274bcf-e906-49ae-9ed1-c7a3a2d95a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06a3ff1-3d5c-4668-9c13-3ba3e7ae1fac","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_abrandok_helyett_emigracio_balazs_adam","timestamp":"2018. április. 27. 11:20","title":"Ábrándok helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]