[{"available":true,"c_guid":"a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Túlhasználat, indokolatlan és ártó tartalmak, politikai befolyásolás – többek között ezek a negatív fejlemények uralták a közösségi médiáról folyó diskurzust a közelmúltban. A platformok kissé vonakodva, de végül reagáltak, és a vadnyugatot idéző terepet mostanában egyre inkább szabályozott külváros képe váltja fel. ","shortLead":"Túlhasználat, indokolatlan és ártó tartalmak, politikai befolyásolás – többek között ezek a negatív fejlemények uralták...","id":"20180506_kozossegi_oldalak_jovoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2f136e-f0bc-46bd-8ba7-01861de32eb5","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180506_kozossegi_oldalak_jovoje","timestamp":"2018. május. 06. 19:15","title":"Facebook és társai: a vadnyugati idők vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6559dc9-3002-4477-b309-e2f0cbf281cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha kell, bírósághoz fordulnak, de ha más nem lehetséges, akkor a parlamenthez legközelebb fognak demonstrálni. ","shortLead":"Ha kell, bírósághoz fordulnak, de ha más nem lehetséges, akkor a parlamenthez legközelebb fognak demonstrálni. ","id":"20180506_Hiaba_a_TEKlezaras_a_szervezok_tuntetest_igernek_keddre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6559dc9-3002-4477-b309-e2f0cbf281cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dcea3c1-d01b-4b91-b294-b9a60a642a98","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_Hiaba_a_TEKlezaras_a_szervezok_tuntetest_igernek_keddre","timestamp":"2018. május. 06. 12:20","title":"Hiába a TEK-lezárás, a szervezők tüntetést ígérnek keddre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba5cf18-57b3-4a88-8484-1c3c4e3db71d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kimeNŐ, a Másállapotot a szülészetben és az Üvegplafon szervezésében létrejött eseményen mindenki elmondhatta, mire vágyik anyaként. ","shortLead":"A kimeNŐ, a Másállapotot a szülészetben és az Üvegplafon szervezésében létrejött eseményen mindenki elmondhatta, mire...","id":"20180506_Anyaforradalom_zajlott_ma_a_fovarosban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bba5cf18-57b3-4a88-8484-1c3c4e3db71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6edaf561-8b37-4efe-8061-b001e947746d","keywords":null,"link":"/elet/20180506_Anyaforradalom_zajlott_ma_a_fovarosban","timestamp":"2018. május. 06. 18:30","title":"Anyaforradalom zajlott ma a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d575c79-dc6c-4268-b6a6-1ae963b608d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"23-29 fok várható, erős széllel. ","shortLead":"23-29 fok várható, erős széllel. ","id":"20180506_A_szellel_elviselhetobb_lesz_a_meleg_ma","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d575c79-dc6c-4268-b6a6-1ae963b608d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d056106b-ac64-444e-8266-e1231896061e","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_A_szellel_elviselhetobb_lesz_a_meleg_ma","timestamp":"2018. május. 06. 08:10","title":"A széllel elviselhetőbb lesz a meleg ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d2bc3d-9157-4dcf-8c9b-f30f20053836","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai haditengerészet újra hadrendbe állítja a 2011-ben megszüntetett második flottát. Az ok a nagyhatalmi versengés visszatérése.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet újra hadrendbe állítja a 2011-ben megszüntetett második flottát. Az ok a nagyhatalmi...","id":"20180505_Valoban_itt_a_hideghaboru_ujra_felall_az_amerikai_masodik_flotta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6d2bc3d-9157-4dcf-8c9b-f30f20053836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcbe33e-6748-4543-8e8d-6b7356d79b78","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Valoban_itt_a_hideghaboru_ujra_felall_az_amerikai_masodik_flotta","timestamp":"2018. május. 05. 19:03","title":"Valóban itt a hidegháború: újra feláll az amerikai második flotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa28315d-ba8d-4757-b73d-583aa5a9e1c8","c_author":"Illényi Balázs","category":"kultura","description":"Ritkán fordult elő, hogy az írásbeli érettségi „hozzászóljon” aktuális politikai-társadalmi kérdésekhez. A XIX. század végén azonban többször is tétellé vált az egyre riasztóbb méreteket öltő kivándorlás.","shortLead":"Ritkán fordult elő, hogy az írásbeli érettségi „hozzászóljon” aktuális politikai-társadalmi kérdésekhez. A XIX. század...","id":"201818__erettsegi_anno__kivandorlas_mint_irasbeli_tema__szedito_ugynokok__eletsegi_tetel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa28315d-ba8d-4757-b73d-583aa5a9e1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e238fd74-eaa7-419f-aa36-8c9adf37b565","keywords":null,"link":"/kultura/201818__erettsegi_anno__kivandorlas_mint_irasbeli_tema__szedito_ugynokok__eletsegi_tetel","timestamp":"2018. május. 05. 09:00","title":"Migráció középiskolás fokon: Mikor is lett érettségi tétel a kivándorlás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d664748-734f-49fd-9e7d-1b2fe51f4922","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Skót függetlenségpártiak tízezrei vonultak fel szombaton Glasgowban az All Under One Banner (Mindenki egy zászló alatt) nevű skót függetlenségi szervezet évente megtartott rendezvényén - közölte a BBC brit közszolgálati média hírportálján.","shortLead":"Skót függetlenségpártiak tízezrei vonultak fel szombaton Glasgowban az All Under One Banner (Mindenki egy zászló alatt...","id":"20180505_Skot_fuggetlensegpartiak_tizezrei_vonultak_fel_Glasgowban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d664748-734f-49fd-9e7d-1b2fe51f4922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb058cc-91b7-4e6f-961a-af7bdea072a8","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Skot_fuggetlensegpartiak_tizezrei_vonultak_fel_Glasgowban","timestamp":"2018. május. 05. 19:32","title":"Skót függetlenségpártiak tízezrei vonultak fel Glasgowban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48a381c-0a52-40f1-9d28-395dd7d4232f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tajvani férfi annyira felhúzta magát a Porsche hozzáállásán, hogy úgy döntött, bosszút áll.","shortLead":"A tajvani férfi annyira felhúzta magát a Porsche hozzáállásán, hogy úgy döntött, bosszút áll.","id":"20180505_porsche_cayenne_baleset_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e48a381c-0a52-40f1-9d28-395dd7d4232f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25605a6d-0117-4790-a70d-358ace611d05","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_porsche_cayenne_baleset_video","timestamp":"2018. május. 05. 08:21","title":"Nem kapott extrákat a Porschéba, behajtott a kereskedésbe – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]