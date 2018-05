SUPERBETTER: Jót szeretnék. Szuperjó maradhat?

Az alkalmazásnak már a neve is elég fölényeskedő ahhoz, hogy ne lepődjünk meg fejlesztőinek ígéretén: az app rendszeres használata állítólag fizikailag, mentálisan és érzelmileg is erősebbé teszi az embert, ráadásul segít kapcsolatai erősítésében. Kitalálója elismeri: őrültségnek tűnhet mindezt egyetlen programtól elvárni, de itt nem is a szoftver a lényeg. A középpontban az a mindennapi életre kitalált eszköztár áll, amelyből válogatva a SuperBetter naponta elvégzendő feladatokat ad, illetve számon kéri rajtunk a megvalósításukat. Rossz szokásainkat „rossz fiúkként” személyesíti meg, hogy könnyebben küzdhessünk ellenük – például rablókként, „akik” tunyaságra késztetnek. Ilyenek például a székek, az autók és a kanapé–televízió páros. „Menj le sétálni egyet a ház körül”; vagy „Ma ne egyél megszokásból, csak amikor már elég éhes vagy”; esetleg „Dicsérj meg valakit, vagy mosolyogj egy idegenre” – ilyen feladatok várják a felhasználót a rendszerben. Mivel az app napi szinten kér hasonlókat, a jó szokások szinte észrevétlenül épülnek be az életünkbe. Összetettebb küldetéseket is kitűzhetünk magunknak, az alkalmazás pedig mindezek teljesítését játékká formálja, amelybe ismerőseinket is bevonhatjuk. Az appnak munkahelyi változata is van.

Ár: ingyenes | Platform: web, iOS, Android

CHORE WARS: Háztartási gyerekjáték

Miközben meglehetősen könnyű elérni egy 8–10 éves gyereknél, hogy órákon át nyomogassa a telefont vagy a számítógépet, házimunkára bírni már nem ennyire egyszerű feladat. Sőt ez gyakran még közös albérletben lakó egyetemistáknál sem könnyű. Bármennyire furcsának tűnhet, a „gépfüggőség” sokat segíthet a házimunkán, amire jó példa a Chore Wars. A regisztráció során egy avatart és hat olyan jellemzőt választhatunk játékbéli karakterünknek, amelyben jobb az átlagnál. Ezek azonban nem a hasonló kalandjátékokban megszokott mágia, erő, ügyesség jellegű tulajdonságok, hanem például a mosogatás, a bevásárlás, a kertészkedés és a porszívózás. Amint kész a karakterünk, létrehozhatunk – a játékos szóhasználatnál maradva – egy „klánt” is, amelybe aztán bevonjuk a családtagokat vagy az albérlőtársakat. Ezután pedig már választhatunk is az előre generált kalandok közül: az ágy bevetése például 10 tapasztalati ponttal jutalmazza játékbéli karakterünket, a szemétkihordás 15-öt ad, a lakás növényeinek meglocsolása pedig 30-at. A pontok mellett az egyes küldetések teljesítéséért aranypénz is jár, illetve időnként kincseket is találunk. A pénzből fejleszthetjük a karakterünket, illetve szülőként azt is kihirdethetjük az üzenőfalon, milyen valódi jutalmakra (például tábla csokira, hétvégi mozizásra) használható fel a játékban összegyűjtött vagyon. Ilyenkor természetesen adminisztrálni is tudjuk a „vásárlást”, ahogy akár az angolul nem értő gyerekek teljes fiókját is – de a Chore Wars a kezdeti, közösen is végrehajtható lépések után nem igényel komoly angoltudást.

Ár: ingyenes | Platform: web

FITOCRACY: Harcban a lustasággal

Közismert, hogy a demokrácia a nép uralmát jelenti, így talán nem nehéz kitalálni, hogy a Fitocracy nevű alkalmazás a használója fittségét helyezi minden más fölé. Érdekessége abban áll, hogy mindezt nem feltétlenül napi másfél órányi fitneszterembe parancsolással kívánja elérni, hanem otthon végezhető egyszerűbb gyakorlatok kiosztásával. A feladatok kivétel nélkül fizikai jellegűek, de ezen belül széles skálán mozognak: az egyszerű súlypontáthelyezési gyakorlattól a sétán át a fekvőtámaszokig van itt minden. Ezeket – az általunk megadható célhoz igazodó – edzéstervekbe szövi a Fitocracy, a gyakorlatok végrehajtásához pedig részletes utasításokat és számlálót ad. Teljesítményünket a Fred nevű robot tartja számon, ő számolja tapasztalati pontjainkat, és jelez egy-egy küldetés sikeres teljesítésekor. A Fitocracy alapvetően ingyenes rendszerében előfizetés ellenében az is megoldható, hogy ne csak az aranyosra rajzolt robottól kapjunk algoritmus által kiszámolt tanácsokat, hanem távolról személyi edző is odafigyeljen ránk, akitől szükség esetén kérdezhetünk is. Az edzők heti díja változó: egyesek már 7 dollárért is vállalják a segítésünket, a népszerűbb trénerek azonban akár 70 dollárt is elkérnek egy hétre.

Ár: ingyenes | Platform: web, iOS, Android

FORTUNE CITY: Pénztárcánk legjobb barátja

Fortune Cityben a felhasználó a polgármester. A program megnyitása után rögtön feltűnik a Cashy nevű titkár, a költések követésében segítségünkre lévő nyúl. Ami ezután következik, az tiszta SimCity: titkárunk és épülő városunk látványa, illetve a program háttérzenéje hallatán egyszerűen nem lehet nem játékként gondolni az alkalmazásra – és ez jó hír, hiszen éppen az a célja, hogy játékos formában segítsen pénzünk nyilvántartásában. A bővíthető kategóriákba rendezhető költésekkel építjük városunkat: minél többet költünk egy-egy kategóriában, annál többet húznak fel munkásaink az adott típusú épületből. Jó darabig nem válik unalmassá a dolog: a játékban több mint 100 épület található, valamint – városhoz méltóan – tömegközlekedési lehetőségek és persze városlakók is feltűnnek. A Fortune Cityben különböző teljesíthető feladatok is vannak, de már az épületek jellege árulkodó: ha bizonyos fajtából túl sok van, akkor talán sokat költünk az adott kategóriára. A játékos részen túl a program könnyen átlátható formában is összegzi a költéseinket, amelyekről táblázatos formában és grafikonokkal is elemzést ad.

Ár: ingyenes | Platform: iOS, Android

