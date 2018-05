Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eacca906-8b31-4e7d-ab99-00c6cd132b6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szegedi bíróságon Czeglédy Csabára tolt mindent a makói iskolaszövetkezetes büntető ügyben az egyik vádlott, akinek ügyvédje a per felfüggesztését, és egy másik, hatmilliárdos Czeglédy-üggyel való egyesítését kérte. ","shortLead":"A szegedi bíróságon Czeglédy Csabára tolt mindent a makói iskolaszövetkezetes büntető ügyben az egyik vádlott, akinek...","id":"20180531_Alaposan_elaztattak_Czegledi_Csabat_a_szegedi_birosagon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eacca906-8b31-4e7d-ab99-00c6cd132b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bcc43f5-c80d-4a5d-90df-ef6e621b179a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Alaposan_elaztattak_Czegledi_Csabat_a_szegedi_birosagon","timestamp":"2018. május. 31. 13:43","title":"Alaposan eláztatta Czeglédy Csabát az eddig hallgató másodrendű vádlott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818facc8-734c-416e-ab8c-ebc34a0af678","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Csak legalizálja az eddig is létező, kiürült menekültpolitikáját a kormány, tartja a Stop Soros-törvénytervezetről a Magyar Helsinki Bizottság. A Balkán az ENSZ szerint sem biztonságos menekültszempontból: volt olyan év, hogy Szerbiában egy ember sem kapott menekültstátuszt. A szigorúnak kikiáltott Stop Soros pedig gyáva meghunyászkodás. Nyugatról már nem is küldenek vissza hozzánk menedékkérőket, csak a V4-es barátaink nem álltak még le. ","shortLead":"Csak legalizálja az eddig is létező, kiürült menekültpolitikáját a kormány, tartja a Stop Soros-törvénytervezetről...","id":"20180530_Stop_Soros_gyakorlatilag_nincs_mar_menekultjog","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=818facc8-734c-416e-ab8c-ebc34a0af678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ee3338-c658-42c2-8eab-d2a05e00113a","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Stop_Soros_gyakorlatilag_nincs_mar_menekultjog","timestamp":"2018. május. 30. 17:34","title":"Stop Soros: gyakorlatilag nincs már menekültjog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Weinstein nem tanúskodik.","shortLead":"Weinstein nem tanúskodik.","id":"20180531_Birosag_elott_a_Weinsteinugy__tobb_rendbeli_nemi_eroszakkal_vadoljak_a_volt_filmmogult","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e5e5d4-23f1-495b-86f4-429f855b5f5a","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Birosag_elott_a_Weinsteinugy__tobb_rendbeli_nemi_eroszakkal_vadoljak_a_volt_filmmogult","timestamp":"2018. május. 31. 11:40","title":"Bíróság előtt a Weinstein-ügy: többrendbeli nemi erőszakkal vádolják a volt filmmogult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851b26aa-76c1-4278-860c-8d616bd282d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Roseanne Barr tudja, milyen szitokszó üt igazán.","shortLead":"Roseanne Barr tudja, milyen szitokszó üt igazán.","id":"20180530_Kiados_sorosozassal_tarolta_le_a_Twittert_Trump_kedvenc_szinesznoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=851b26aa-76c1-4278-860c-8d616bd282d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47f9c04-3c8c-4e54-b862-9b342527930c","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_Kiados_sorosozassal_tarolta_le_a_Twittert_Trump_kedvenc_szinesznoje","timestamp":"2018. május. 30. 09:21","title":"Kiadós sorosozással tarolta le a Twittert Trump kedvenc színésznője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9827a2a1-69c8-42ad-9086-b2ae826b164d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz harmadosztályba feljutott FC Rimini szívesen látná soraiban Loris Kariust, a Liverpool FC német futballkapusát, aki kétszer is nagyot hibázott a Bajnokok Ligája szombati döntőjében.","shortLead":"Az olasz harmadosztályba feljutott FC Rimini szívesen látná soraiban Loris Kariust, a Liverpool FC német...","id":"20180530_meg_nincs_vege_karius_vesszofutasanak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9827a2a1-69c8-42ad-9086-b2ae826b164d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e8396e-8af8-4aee-bd43-a25de3e57740","keywords":null,"link":"/sport/20180530_meg_nincs_vege_karius_vesszofutasanak","timestamp":"2018. május. 30. 14:59","title":"Még nincs vége Karius vesszőfutásának, imádják a trollok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46cb9aeb-8db5-4b5a-ac99-3bebc3d5a1c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 19 éves Nikolas Cruz telefonjával rögzített videókat, amelyekben elmondta, hogyan és miért tervezi lemészárolni iskola- és osztálytársait. 17 embert lőtt le, és további 17-et megsebesített egy floridai középiskolában.\r

","shortLead":"A 19 éves Nikolas Cruz telefonjával rögzített videókat, amelyekben elmondta, hogyan és miért tervezi lemészárolni...","id":"20180531_parkland_lovoldozes_videos_vallomas_nikolas_cruz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46cb9aeb-8db5-4b5a-ac99-3bebc3d5a1c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6abd331a-2765-4b75-ba8e-411bba0b1af8","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_parkland_lovoldozes_videos_vallomas_nikolas_cruz","timestamp":"2018. május. 31. 07:38","title":"\"Mind meg fogtok halni, alig várom\" – nevetgélve beszélt tervéről az iskolai lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f94f2e2-14b7-4f20-a420-8732550fa851","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Magyar Kupában győztes Újpestnek négymillió forintos bírságot kell fizetnie szurkolóinak viselkedése miatt – döntött a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága.","shortLead":"A Magyar Kupában győztes Újpestnek négymillió forintos bírságot kell fizetnie szurkolóinak viselkedése miatt – döntött...","id":"20180530_sorlocsolas_dobalas_pirotechnika_4_millios_birsag_az_ujpestnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f94f2e2-14b7-4f20-a420-8732550fa851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c54770-d6ba-4e49-94f5-c6f9530b5368","keywords":null,"link":"/sport/20180530_sorlocsolas_dobalas_pirotechnika_4_millios_birsag_az_ujpestnek","timestamp":"2018. május. 30. 11:59","title":"Sörlocsolás, dobálás, pirotechnika: 4 milliós bírság az Újpestnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274d2f86-c5d0-4056-aa87-65ad46c2361b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kőbánya-Kispest és Nagyvárad tér között pótlóbusszal lehetett utazni. ","shortLead":"Kőbánya-Kispest és Nagyvárad tér között pótlóbusszal lehetett utazni. ","id":"20180531_Gazolas_miatt_egy_szakaszon_nem_jar_a_3as_metro","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=274d2f86-c5d0-4056-aa87-65ad46c2361b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9c024c-148c-4399-a2da-74576183f31a","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Gazolas_miatt_egy_szakaszon_nem_jar_a_3as_metro","timestamp":"2018. május. 31. 08:36","title":"Elgázolt egy embert a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]