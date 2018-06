Vehicle Virgins: A munka gyümölcse

Parker Nirenstein, a VehicleVirgins alapítója kezdetben az első autójuk megvásárlását tervező fiataloknak adott tanácsokat – innen ered csatornája neve. A 23 éves gépészmérnök helyesen ismerte fel, milyen sokan jönnek tanulni a YouTube-ra, legyen szó a homár Thermidor elkészítéséről vagy kézi váltós autók vezetéséről. Nálunk nagymamák százezrei boldogulnak a manuális sebességváltóval, de Észak-Amerikában annyira egzotikusak a hárompedálos autók, hogy a stick shift működésének ismertetése több mint ötmillió megtekintést hozott. A saját Lamborghini Huracanjával vállalt Uber-fuvarozását 12 milliószor nyitották meg a nézők. A napi 16–18 órát dolgozó Nirenstein több mint két évig töltött fel saját vágású videókat, mire az üzletté vált. Csatornája 2016 tavaszán érte el a napi ezerdolláros árbevételt, akkoriban 200 ezer feliratkozóval.

Shmee150: Mesebeli karrier

Tim Burton nagymenő autókról készített videóival szédületes karriert futott be a közösségi médiában 2010 óta. A korábban síoktatóként dolgozó vlogger mesebeli autóparkot videózott össze pár év alatt. Garázsában ma McLaren, Porsche és Aston Martin egyaránt áll, mivel igen hatékonyan váltja pénzre felületei látogatottságát. Reklámozói szempontból Shmee (ejtsd: smí) bejáratott és megbízható partner. Átszellemült mosollyal tálalja közönségének a kevésbé átszellemült néző számára reklámszagú anyagokat a saját autóiról készülő, jóval hitelesebb és érdekesebb videók mellett. Népszerűségét jelzi, hogy lila és zöld fényezésű McLaren 675 LT sportautóit 1:43 arányú modellben is kiadta egy gyártó.

Salomondrin: Ingatlancápából vlogger

A Mexikóvárosban született Alejandro Salomon az Egyesült Államokban cseperedett fel. Tizenhárom évesen annyira sóvárgott egy drága tornacipő után, hogy megkérdezte a kereskedőt: kaphat-e egyet, ha elad belőle néhányat. A barter működött, a kis Alejandro megszórta ugyanis iskolatársait a légkamrás cipőkkel. Autórajongó kamaszként szalonok kirakatának nyomta az orrát, aztán kezdett kocsikat értékesíteni. Vagyonát egy busás haszonnal eladott irodaházzal alapozta meg, amit további ingatlanbefektetésekkel és tévéműsorok gyártásával gyarapított. Első YouTube-videóját mobiltelefonnal forgatta, mert érezte, hogy szórakoztatóbb anyagot is tud készíteni annál a motyogó mimózánál, akit így is megnéztek ezren – sikerült is, de végül aztán autós vonalon találta meg a számításait. Alapelve, hogy az életet nem érdemes egyirányú maratonként végigcsinálni. Időnként jobb megállni, kinézni oldalra, és elgondolkodni az irányokon, hogy merre fussunk tovább.

Supercar Blondie: Életérzés Dubaiból

Supercar Blondie példája bizonyítja, hogy nem kell komoly autóvezetői tudás sikeres autós csatorna felépítéséhez. A harmincas évei elején járó, ausztrál származású Alexandra Mary Hirschi Dubaiban telepedett le a férjével, ahol kapcsolatba került a felső tízezerrel. Instagramos fotóival a helyi aranyélet pillanatait és az ehhez tartozó autókat csillantotta meg. Az Egyesült Arab Emírségekben a sportautók, a fényűző limuzinok és a terepjárók az önkifejezés fontos eszközei, és az sem árt, ha valaki a kocsi tuningolásakor megszabadul a jó ízlés béklyóitól. A fotogén híresség tavaly adta fel rádiós állását, hogy onnantól kezdve csak a közösségi médiára összpontosítson. A hardcore autórajongók nem tőle fogják megtudni a hajtórúd ötvözetének összetételét, de a felszínen magabiztosan mozog. Célja amúgy is a szórakoztatás, a különleges autók vezetése által nyújtott életérzés megosztása.

Chris Harris: Volánfenomén gumifüstben

A versenyzőként is elismert autós szakújságíró a másik véglet: ő képes adekvátan mozgatni olyan 500 és 1000 lóerős fenevadakat is, amelyek óvatlan sofőr kezében veszedelmes fegyverek. Az 1975-ös születésű Harris vizesnyolcasként kezdett a brit Autocar magazinnál, írt a hasonlóan neves Evo szaklapnak, majd a Drive-csatornán jelentek meg sportautókról készített menetpróbái. Harris annak is köszönheti sikerét a driftelés lázában égő közösségben, hogy autóival eszményien farol, egész estét betöltő gumifüsttel kápráztatva el a feliratkozókat. Saját autós csatornája, a Chris Harris On Cars 2016 óta a BBC-hez tartozik. A brit közszolgálati adó a Top Gear című autós tévéműsor egyik műsorvezetőjeként is alkalmazza.

Doug DeMuro: Konfrontatív karakter

A harmincéves Doug DeMurót harsogóan önironikus írásai mellett 2013-ban indított csatornájáról ismerhetik az autórajongók. A Colorado államból származó, közgazdászként diplomázott YouTube-sztár a Porsche észak-amerikai importőrét hagyta ott a publikálásért, hogy ne kelljen folyton nyakkendőt kötnie. Kissé sprőd, igazán eredeti karakter, többször is átgázolt terepjárókkal neki nem tetsző autókon, de a súlyosan automán nézőket is meg tudja lepni. Dollármilliós oldtimereket, menő sportkocsikat és üdítően kretén autókat mutat be. A 601-es Trabantról szóló anyagát több mint 2 milliószor indították el.

A fenti cikk eredetileg a HVG Extra Businessben jelent meg.

Ki ne szeretne a sajátjának tudni, vezetni, netalán restaurálni egy veterán autót? A Klasszikus autók könyve átfogó képet ad az 1940-es évektől az 1980-as évek végéig gyártott több mint 250 ikonikus autótípusról. Ismerje meg a legszebb és leginnovatívabb autócsodákat és tervezőiket, valamint fedezze fel a gyártók történetét! A könyvet itt rendelheti meg kedvezménnyel.