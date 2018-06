Fördős Zé: „Ember vagyok, aki néha elbukik, néha nyer, de közben jól érzi magát”

Terület: gasztronómia

Platformok: zemagazin.hu, YouTube (36 ezer), Facebook (193 ezer), Instagram (72 ezer)

© Túry Gergely

„Rossz helyzetből, gyakorlatilag kölcsönkért eszközökkel indultunk neki az öcsémmel a videós tartalomgyártásnak. Először az Index, aztán pedig az RTL Klub fedezett fel minket, mivel egyedülálló volt az, amit gasztrotémában elkezdtünk. A saját márka felépítésében a Konyhafőnök sikere legalább olyan fontos volt, mint a videós formátum trendivé válása. Most pedig a malmunkra hajtja a vizet az influencer marketing használata kommunikációs eszközként.

Az első próbavideó forgatásától kezdve vállalkozásként tekintünk a munkánkra, amelynek központi eleme a saját gyártású, egyedi tartalom. Tudatosan építünk olyan netes vállalkozást, amely gasztronómiai témájú tartalomgyártásban megkerülhetetlen lesz. A mögöttem álló, több mint tízfős csapattal könyveket, nyomtatott magazint, tévéműsort, videókat, közösségi oldalakat és komplett online gasztroportált készítünk, amelyeknek én vagyok az arca. Komolyan vesszük a szakmai hitelességet, és nem vállalunk el bármilyen együttműködést csak azért, mert fizetnének érte.

A lelkesedésem a gasztronómiáért valószínűleg velem született adottság, már a nagymamám és az édesapám is vendéglátós volt. Ez a szenvedély szerencsére az egész stábban megvan. Talán azért is követnek ilyen sokan, mert őszinte és hétköznapi, amit csinálok. Átlagos alapanyagokból főzök olyan kajákat, amiket bárki össze tud dobni, ráadásul az egészet pörgős, hétköznapi stílusban adom elő. Nem is vagyok klasszikus sztár, hiszen az életstílusommal és a szokásaimmal nem állok az átlagember felett, és ez valószínűleg sokak számára szimpatikus.

Számomra az a siker, ha a kitűzött célokat lépésről lépésre elérem, és utána egyre újabbakat tudok kijelölni. Ilyen értelemben sikeres korszakomat élem, az utóbbi évek terveit sorra meg tudtam valósítani. Ügyesen használtam ki szerencsés helyzeteket, mint ahogy korábban ügyetlenül reagáltam sok szerencsétlen szitura. Semmi sem tart örökké, de igyekszem a lehető legtöbbet kihozni a mostani helyzetből.”

Nagy Vivien: „Legyünk bátrak az észszerűség határain belül”

Terület: divat

Platformok: fiftypairsofshoes.com, YouTube (17 ezer), Facebook (12 ezer), Instagram (66 ezer)

„Én vagyok az a lány a szomszédból, akinek a szeme minden alkalommal felcsillan, ha a divatról van szó. 2013 tavaszán, még egyetemistaként kezdtem el szervezett formába önteni a ruhák és cipők iránti rajongásomat. Szerettem volna megmutatni a nagyvilágnak, ki vagyok, honnan jövök, mi a stílusom, hogyan oldom meg nap mint nap, hogy divatosnak és egyedinek érezzem magam. Akkor még nem gondoltam, hogy egyszer napi nyolc órában foglalkozom majd ezzel, de a motivációm innen fakad, és ez rengeteg akadályon átsegített már az évek során.

Influencerként a ránk eső figyelmet tudjuk értékesíteni. A fogyasztók éhsége az értékes tartalom irány egyre nő, és az internet lehetővé tette mindenki számára, hogy olcsón és egyszerűen elérje a közönségét. Ezen a ponton megtehetjük, hogy érdekelt cégeknek értékesítjük a felületeinket, de akár saját terméket is piacra dobhatunk.

Én arra esküszöm, hogy reális célokat kell felállítani. Sok kis lépést kell tenni minden héten, így a legkönnyebb megtartani a motivációt, és így válik gyakorivá a siker élménye. Emellett fontosnak tartom még, hogy korán lefektessük a képviselni kívánt értékrendünket is. Ez eleinte – főleg fiatalon – nem egyszerű, de ha megvan, akkor minden téren tudunk igazodni hozzá, ezáltal megtartva a hitelességet a követők és az ügyfelek felé is.

Munkám során azt helyezem előtérbe, hogy én mire lennék kíváncsi. Folyamatosan olyan célokat tűzök ki magam elé, amelyek reálisak, de egy picit túlmutatnak a képességeimen. Ezután pedig mindent megteszek ezek eléréséért, és nem félek a kudarctól. Sosem elégszem meg azzal, ahol épp tartok. Mire megteszek egy lépést, már azt nézem, mi a következő fejezet.

Szűcs Péter: „A megérzések pontosan jelzik az irányt”

Terület: utazás, fotózás

Platformok: petersplanet.travel, Facebook (4,7 ezer), Instagram (5 ezer)

„Nagy utat jártam be, mire megérkeztem a jelenlegi állomásra, az utazással foglalkozó online magazinomhoz. Kertésztechnikusnak tanultam, majd az ELTE bölcsészkarán kötöttem ki. Ezután 15 év újságírói és magazinkészítési munka következett, és közben elkészítettem a saját magazinomat, a Fashion Issue-t is.

Másfél éve, az első kubai portrékat bemutató fotókiállításommal vezettem be a saját online kiadványomat, a PetersPlanet.travelt, amely pozitív hangvételű, inspiráló utazási magazin. Oldalamon azt hirdetem, hogy bármit elérhetünk és bárhová eljuthatunk, ha hiszünk benne és teszünk is érte.

© petersplanet.travel

Vallom, hogy hitelességgel és következetes minőséggel lehet saját márkából vállalkozást építeni az interneten. Nem a feltornázott lájkokban, hanem az organikus fejlődésben hiszek, abban, hogy ami jó, előbb-utóbb megtalálja a közönségét és az üzleti partnereit is. Ha hitelesek vagyunk, és minőségi, egyedi hangvételű szórakoztató tartalommal szolgálunk, megtalálnak minket az együttműködési lehetőségek.

A befektetett munkát nem lehet megspórolni, de ha az ember azt csinálja, amit igazán szeret, amiben hisz és amihez ért is, akkor nem érzi munkának a mindennapi feladatait. Inkább azt veszi észre, hogy folyamatosan áramló alkotásban van, amitől nemcsak ő, hanem a közönsége is jobban érzi magát. A hitelesség és az őszinteség átjön minden leírt mondaton, mint ahogyan az is rögtön lelepleződik, ha valami hamis. Ha az ember hisz valamiben, és mindent megtesz, hogy azt jól csinálja, akkor idővel mellé áll minden, ami a megvalósításhoz kell.

Nyilvánvaló, hogy a siker nem pénzben és követőszámban mérhető. Inkább abban, hogy az ember harmonikusnak érzi-e a mindennapjait, és hogy mennyire érzi boldognak, kiegyensúlyozottnak az életét a munkája mellett. Számomra az a siker, amikor szabadon, kompromisszumok nélkül azt csinálhatom, amit szeretek és amiben hiszek.”

