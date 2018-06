Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e75662c-ed02-40c5-86c5-bda9c7de44e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államok leghíresebb versenylováról, Justifyról írt a New York Times, akinek szaporítójogait egy hármas csoport tulajdonolja. Az egyikben Soros György közvetlen munkatársai dolgoznak.","shortLead":"Az Egyesült Államok leghíresebb versenylováról, Justifyról írt a New York Times, akinek szaporítójogait egy hármas...","id":"20180611_Kiderult_hogy_Soros_a_titkos_befekteto_a_vilag_leghiresebb_versenylova_mogott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e75662c-ed02-40c5-86c5-bda9c7de44e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe13d442-d9f0-4faa-ab72-77c83a2fbc9e","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_Kiderult_hogy_Soros_a_titkos_befekteto_a_vilag_leghiresebb_versenylova_mogott","timestamp":"2018. június. 11. 10:05","title":"Kiderült, hogy Soros a titkos befektető a világ leghíresebb versenylova mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3705692-4c48-486c-b812-45364add3917","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"John Lasseter, a Disney animációs főnöke elmegy a vállalattól, fél évvel az után, hogy szexuális zaklatással vádolták őt munkatársai.","shortLead":"John Lasseter, a Disney animációs főnöke elmegy a vállalattól, fél évvel az után, hogy szexuális zaklatással vádolták...","id":"20180610_Tavozik_a_Disneytol_a_zaklatason_kapott_animacios_fonok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3705692-4c48-486c-b812-45364add3917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5b56b2-432e-4817-9f3d-5dcc17e1a792","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Tavozik_a_Disneytol_a_zaklatason_kapott_animacios_fonok","timestamp":"2018. június. 10. 19:08","title":"Távozik a Disneytől a zaklatáson kapott animációs főnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9362ffe0-df63-4b9f-95cd-ec1365483c18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De az elemző szerint a kormányfő nem háborút, csak csatát nyert. Az ellenzék pedig nem képes saját témákat felmutatni, csak technikai kérdésekkel foglalkozik.","shortLead":"De az elemző szerint a kormányfő nem háborút, csak csatát nyert. Az ellenzék pedig nem képes saját témákat felmutatni...","id":"20180612_Torok_Gabor_Orban_Viktor_Fidesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9362ffe0-df63-4b9f-95cd-ec1365483c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b6150a-da69-45dd-bbfd-5d5c49b12b44","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Torok_Gabor_Orban_Viktor_Fidesz","timestamp":"2018. június. 12. 11:28","title":"Török Gábor: Az ellenzék elfogadta, hogy Orbán addig lesz hatalmon, amíg akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1823bd9e-7d53-4e05-8ae0-f841b325279e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvizsgálják az országjáró medvét, aztán majd meglátják, hogyan tovább. ","shortLead":"Megvizsgálják az országjáró medvét, aztán majd meglátják, hogyan tovább. ","id":"20180611_Dontott_a_medvebizottsag_megvizsgaljak_a_maci_allapotat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1823bd9e-7d53-4e05-8ae0-f841b325279e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909cb578-0853-4505-8962-307e11085d75","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Dontott_a_medvebizottsag_megvizsgaljak_a_maci_allapotat","timestamp":"2018. június. 11. 17:24","title":"Döntött a medvebizottság: megvizsgálják a maci állapotát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6aa3fb-0931-4e75-a09a-17e3441e8d87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bongo dominanciára törekedett, ezért inkább másik lakhelyet kerestek neki.","shortLead":"Bongo dominanciára törekedett, ezért inkább másik lakhelyet kerestek neki.","id":"20180611_Osszeveszett_apjaval_inkabb_Lengyelorszagba_koltoztetnek_egy_budapesti_gorillat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e6aa3fb-0931-4e75-a09a-17e3441e8d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167457c2-49a5-40fc-8e0e-39024551818e","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Osszeveszett_apjaval_inkabb_Lengyelorszagba_koltoztetnek_egy_budapesti_gorillat","timestamp":"2018. június. 11. 13:07","title":"Összeveszett apjával, inkább Lengyelországba költöztetnek egy budapesti gorillát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed012a61-17bd-4bcc-89dd-7930b65c0d69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök és az észak-koreai vezető elkötelezte magát a békefolyamat mellett.","shortLead":"Az amerikai elnök és az észak-koreai vezető elkötelezte magát a békefolyamat mellett.","id":"20180612_tortenelmi_megallapodast_kotott_trump_es_kim","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed012a61-17bd-4bcc-89dd-7930b65c0d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb55170-94a0-4f79-bae2-9b6e7bd30d94","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_tortenelmi_megallapodast_kotott_trump_es_kim","timestamp":"2018. június. 12. 08:56","title":"Atommentesítés és tartós béke: történelmi megállapodást kötött Trump és Kim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef3da13-e6cd-4c1a-9f71-2eb50d85c30f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az indokát és részleteit nem tudják, de szükségét sem igazán érzik a kormánypártok politikusai az alaptörvény felülvizsgálatának, amit Orbán Viktor vetített előre múlt héten. De akkor mire gondolhatott a \"költő\"? ","shortLead":"Az indokát és részleteit nem tudják, de szükségét sem igazán érzik a kormánypártok politikusai az alaptörvény...","id":"20180611_Kover_az_alkotmanyreviziorol_a_magam_reszerol_nagy_szukseget_nem_latom","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ef3da13-e6cd-4c1a-9f71-2eb50d85c30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad5f887-c9ae-4998-bfdf-dffd4496e0c9","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Kover_az_alkotmanyreviziorol_a_magam_reszerol_nagy_szukseget_nem_latom","timestamp":"2018. június. 11. 17:40","title":"Kövér az alkotmányrevízióról: A magam részéről nagy szükségét nem látom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7e3e36-c68b-4050-b05c-0b305bebe362","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel hat évre börtönbe vonul Inaki Urdangarin, a spanyol király sógora, miután a legfelső bíróság is bűnösnek találta őt közpénzek elsikkasztásában. ","shortLead":"Közel hat évre börtönbe vonul Inaki Urdangarin, a spanyol király sógora, miután a legfelső bíróság is bűnösnek találta...","id":"20180612_Bortonbe_vonul_a_spanyol_kiraly_sikkaszto_sogora","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b7e3e36-c68b-4050-b05c-0b305bebe362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ee85ec-912c-4e8d-80ca-e0ad2270037e","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Bortonbe_vonul_a_spanyol_kiraly_sikkaszto_sogora","timestamp":"2018. június. 12. 12:18","title":"Börtönbe vonul a spanyol király sikkasztó sogóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]