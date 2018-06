Rugalmasabb döntéshozatal, erősebb elköteleződés, generációkon át felhalmozott tudás, stabil szervezet és stratégiai gondolkozás – Peter Leach Családi vállalkozások című könyve ezeket a tulajdonságokat emeli ki a cégforma erősségeként. E cégek alapvető tulajdonsága a más társaságoktól eltérő szervezet és irányítás, vagyis az, hogy a vezetők, de sokszor a munkavállalók is rokoni kapcsolatban állnak egymással. Az otthonról hozott közös értékeik, etikai elveik és viselkedésmintáik pedig érvényesülnek a munkahelyen is – írja a szerző.

Az ilyen típusú vállalkozások a növekedésük során eljuthatnak egy olyan fázisba, ami óhatatlanul együtt jár a családhoz nem tartozó alkalmazottak, vezetők bevonásával. Peter Leach szerint azok, akik ezeknél a cégeknél sikeresek tudnak lenni, általában olyan személyiségek, akik lelki alkatuknak köszönhetően be tudnak illeszkedni a magas elvárásokat támasztó munkakörnyezetbe. Leach a siker érdekében azt tanácsolja a családi vállalkozásoknak, hogy igyekezzenek szakmai alapokra helyezni a cég működését. Ez jelentheti például azt, hogy fokozottabban ügyeljenek a formalitásokra a szervezeten belül, többek között a teljesítményértékelésnél. Az objektivitáson túl fontosnak tartja, hogy a vezetők átgondoltan osszák fel a feladatokat és az erőforrásokat, legyenek előrelátók, és kezeljék hatékonyan a tulajdonjog átadását is.

Szétfeszített keretek

A családi vállalkozásból a professzionális vállalattá vezető utat járja a Terrán Tetőcserépgyártó Kft. is. A céget 1920-ban alapította a Felvidéken a mai tulajdonos, Mészáros Vilmos édesapja. A cég – mint Gódi Attila ügyvezető, Mészáros Vilmos veje mondja – szerves fejlődésen ment keresztül, ami nem jelenti, hogy már az elejétől gyorsan növekedett volna. A bővülés a kilencvenes évektől indult be, és a cégnek ma már három országban vannak gyártókapacitásai.

Vagyis kinőtték a rokoni kereteket, így a család ma már csak a vállalkozás operatív irányításában vesz részt, mindössze négy fővel. A cél ma is az, hogy a tulajdonlás és az irányítás maradjon a család kezében – emeli ki Gódi Attila. Az ügyvezető több előnyt is felhoz érvként. Peter Leachez hasonlóan úgy látja: több generációnyi családtag együtt dolgozása nemcsak a felhalmozott tudás és tapasztalat átadásához járult hozzá, hanem mély szakmai és érzelmi elkötelezettséget is hoz. Ezen túl szerinte a családi cégeket általában a rugalmasabb döntések jellemzik, és a külső környezet megváltozásához is gyorsabban alkalmazkodnak.

Gódi Attila is látja azonban a mára szétfeszített kereteket: a külföldi gyárak és piacok irányítása olyan vállalatvezetési megoldásokat igényel, amilyenekben egy családi cégnek nem feltétlenül vannak tapasztalatai. Elkerülhetetlennek tartja a munkafolyamatok szabványosítását számtalan ponton (például a pénzügyekben és a logisztikában), ugyanakkor olyan, sajátosan nagyvállalati területek is fókuszba kerültek már a Terránnál, mint a beszerzés, a HR vagy az IT. Az új modell kialakítása pedig csak új kollégák belépésével valósítható meg, hiszen az eddigi működés nem termelte ki az új szakterületek munkatársait és vezetőit – mutat rá az ügyvezető.

Újfajta döntési mechanizmusok

Az irányítás megosztásának kérdésével szembesült a Varga Pincészet is, igaz, már a legelején. Ahogy a kis magyar családi cégek túlnyomó többségénél, kezdetben náluk is százszázalékos volt a tulajdonosi, döntéshozói arány. „A változás akkor jött el, amikor 1992 végén megvásároltuk a Badacsonyi Állami Gazdaság badacsonyörsi pincészetét. Mivel a családban nem volt diplomás borász szakember, már a kezdet kezdetén szükség volt középvezetői pozícióban alkalmazottat bevonni az irányításba” – idézi fel Varga Péter, a pincészet vezetője, egyik tulajdonosa.

A Varga Pincészetnek külföldön még nincs ugyan üzeme, ám egy borászat esetében az, hogy másik borvidéken is megjelenik, szintén újfajta döntési mechanizmust kíván. Mint Varga Péter magyarázza, a 2017 novemberében Feldebrőn átadott pincészetnél – amely az egri borvidék legnagyobb ilyen létesítménye – a stratégiai irányítás a badacsonyörsi központból történik, de az operatív döntéseket önállóan hozzák.

Általánosságban úgy látja, hogy a cég növekedésével párhuzamosan a tulajdonosi feladatkörök egyre inkább a szervezés, a stratégia és az ellenőrzés irányába tolódtak el. „Felmerült, hogy operatív szinten több családtaggal is jelen lehetne lenni, de ezeken a területeken van a legnagyobb szükség a legjobb szakemberekre, akik nem feltétlenül családtagok" – fogalmaz Varga Péter.

